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Nuevos feriados confirmados en noviembre: cómo queda el calendario y quiénes tendrán hasta cuatro días de descanso

El calendario de noviembre de 2026 sumó nuevas jornadas de descanso por la visita del papa León XIV a la Argentina. Habrá un feriado para todo el país y otros dos que se aplicarán únicamente en determinadas jurisdicciones.

Redacción Sociedad
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Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: EFE.
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El calendario de feriados de noviembre de 2026 tendrá importantes modificaciones luego de que el Gobierno oficializara nuevas jornadas de descanso. El esquema incluye un feriado nacional para todo el territorio argentino y otros dos con alcance limitado a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El pontífice permanecerá en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y desarrollará actividades en distintos puntos de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Con estas incorporaciones, noviembre contará con dos feriados nacionales, aunque en algunas jurisdicciones habrá una tercera jornada sin actividad. Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán la misma cantidad de días libres, debido a que los feriados del 10 y 11 de noviembre se aplicarán según el territorio.

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre de 2026

El primer cambio importante llegará durante la segunda semana del mes. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina, por lo que conformará un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 7 y el domingo 8.

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Calendario del próximo feriado
Calendario del próximo feriado Foto: Freepik

En cambio, los días siguientes tendrán un alcance específico:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
  • Martes 10 de noviembre: feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
  • Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

El único nuevo feriado que alcanzará a todos los habitantes del país será el del lunes 9 de noviembre. El martes 10 y el miércoles 11 tendrán una aplicación territorial diferenciada, de acuerdo con las actividades previstas durante la visita papal.

Quiénes tendrán dos días consecutivos de descanso

Quienes trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán feriado el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. De esta manera, para muchas personas se conformará un descanso extendido de cuatro días consecutivos, contando el sábado 7 y el domingo 8.

Una situación similar se producirá en la provincia de Córdoba, donde también serán feriados el lunes 9 y el martes 10. La decisión responde a las actividades que el papa León XIV realizará en esa jurisdicción y al operativo especial de seguridad, logística y circulación previsto para su llegada.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, serán feriados el lunes 9 y el miércoles 11. El martes 10 será, en principio, una jornada laboral habitual para quienes desempeñen sus tareas en territorio bonaerense. Por lo tanto, no habrá tres días consecutivos de descanso, salvo que una empresa, institución o empleador adopte una disposición particular.

La jornada del miércoles 11 se relaciona con la actividad que el pontífice encabezará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos centrales de su recorrido por la Argentina.

Por qué se confirmaron los nuevos feriados

El Gobierno fundamentó la decisión en la magnitud de las actividades programadas y en la necesidad de implementar medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito.

Durante la visita se espera una gran movilización de personas, tanto residentes como visitantes provenientes de diferentes provincias y del exterior. Por ese motivo, las autoridades consideraron que mantener la actividad laboral, comercial y educativa habitual podía dificultar los desplazamientos y los operativos organizados para cada jornada.

El cronograma contempla actos oficiales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La distribución de los feriados sigue precisamente ese recorrido: una jornada nacional y otras dos limitadas a los distritos donde se concentrarán las principales actividades.

Cuándo será el otro fin de semana largo de noviembre

Después de los feriados relacionados con la visita del Papa, el calendario presentará otra oportunidad de descanso. El Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23.

Al caer un lunes, se formará otro fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. Esta jornada sí tendrá alcance nacional y será el segundo feriado para todo el país durante noviembre.

Día de la Soberanía Nacional Foto: Gobierno argentino

De esta manera, noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos a nivel nacional: el primero, del sábado 7 al lunes 9, y el segundo, del sábado 21 al lunes 23. En CABA y Córdoba, el primer descanso será todavía más extenso debido al feriado local del martes 10.

El dato clave que hay que mirar en el calendario

La principal diferencia es que no todos los feriados confirmados tienen alcance nacional. El lunes 9 y el lunes 23 regirán en todo el país, mientras que las jornadas del martes 10 y el miércoles 11 dependerán de la jurisdicción en la que se desarrolle la actividad laboral.

Así, noviembre se convertirá en uno de los meses con más jornadas de descanso del tramo final de 2026. Para organizar viajes, trámites o actividades familiares será fundamental comprobar el lugar de trabajo y el alcance territorial de cada fecha antes de modificar la agenda.

FeriadosCalendarioNoviembre
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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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