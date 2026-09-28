comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cambios en Caballito por el TramBus: las 10 cuadras de avenida Rivadavia que tendrán carriles exclusivos

La llegada del nuevo sistema de transporte eléctrico modifica la circulación en uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este martes, habrá nuevos carriles para colectivos, restricciones para estacionar y cambios que los automovilistas deberán conocer.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
TramBus en CABA
TramBus en CABA Foto: X @CiudadDeBondis
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La llegada del nuevo sistema de transporte eléctrico modifica la circulación en uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este martes, habrá nuevos carriles exclusivos para colectivos, restricciones para estacionar y cambios importantes para los automovilistas.

La transformación del tránsito porteño tendrá un nuevo capítulo en Caballito, donde la implementación del TramBus comenzará a sentirse sobre la avenida Rivadavia. A partir del martes 29 de septiembre, quedarán habilitados dos carriles exclusivos para el transporte público.

La modificación comprenderá un tramo de diez cuadras entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. El corredor será utilizado por la futura línea T1 y por otras 13 líneas de colectivos que diariamente trasladan a miles de pasajeros.

Aunque las obras están relacionadas con el nuevo sistema eléctrico, los cambios tendrán un impacto inmediato sobre automovilistas, pasajeros, comerciantes y vecinos de Caballito.

Contenido Recomendado

La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus:el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

La línea de colectivo de CABA que cambia por el TramBus: el nuevo recorrido que modifica Caballito y Almagro

Mapa del TramBus en Buenos Aires:qué calles cambian de sentido desde este martes 15 de septiembre

Mapa del TramBus en Buenos Aires: qué calles cambian de sentido desde este martes 15 de septiembre

Qué tramo de avenida Rivadavia tendrá carriles exclusivos

Los nuevos carriles estarán ubicados sobre avenida Rivadavia, entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez, y funcionarán durante las 24 horas.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

Además del futuro TramBus, por el corredor circularán las líneas de colectivos 2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145.

La señalización sobre el asfalto permitirá identificar cómo deberá utilizarse cada sector. Cuando la línea roja sea continua, el carril será exclusivo para el transporte público. En cambio, los tramos señalados con líneas punteadas podrán ser utilizados por otros vehículos para realizar maniobras permitidas.

Cómo deberán circular los autos particulares

Los conductores no podrán circular libremente por los nuevos carriles, aunque tendrán permitido ingresar para doblar hacia la derecha.

Para realizar el giro de forma segura, deberán incorporarse al carril exclusivo desde la esquina anterior. Las calles habilitadas inicialmente para estas maniobras serán Campichuelo y Acoyte. Posteriormente también se sumará el pasaje Balcarce.

Por este motivo, será fundamental prestar atención a la pintura del asfalto, los carteles y las indicaciones del personal de tránsito, especialmente durante los primeros días de funcionamiento.

Qué pasará con la carga, descarga y el estacionamiento

El nuevo esquema también contempla la actividad comercial de la avenida Rivadavia. En los carriles exclusivos estarán permitidas las operaciones de carga y descarga entre las 21 y las 7, una franja con menor circulación del transporte público.

Además, se construirán dársenas sobre la vereda izquierda y se habilitarán espacios especiales en calles transversales. El objetivo será evitar que los vehículos comerciales interrumpan el paso de los colectivos.

En avenida Rivadavia, la prohibición de estacionar sobre el lado derecho regirá durante las 24 horas entre Yatay e Hidalgo.

Los cambios que ya rigen en Caballito y Almagro

La habilitación de los carriles forma parte de un plan de reorganización por etapas. Desde mediados de septiembre, distintas calles y avenidas de Caballito y Almagro ya modificaron su circulación.

Llega el nuevo Trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y Rivadavia, pasó a tener sentido único hacia Rivadavia. José Mármol quedó orientada hacia Hipólito Yrigoyen, mientras que Pringles adoptó sentido hacia avenida Rivadavia entre Lezica y esa arteria.

Además, Hipólito Yrigoyen pasó a tener doble sentido entre Muñiz y José Mármol, mientras que Quito quedó con sentido único hacia Muñiz. Estas modificaciones también provocaron cambios en el recorrido de la línea 2.

Acoyte y Honorio Pueyrredón también cambiarán

La siguiente etapa está prevista para octubre y tendrá como protagonistas a Acoyte y Honorio Pueyrredón, dos avenidas fundamentales para la circulación en Caballito.

Acoyte dejará de ser doble mano entre Neuquén y Díaz Vélez y pasará a tener sentido único hacia el norte. En tanto, Honorio Pueyrredón modificará su circulación entre Gaona y Neuquén, donde el tránsito quedará orientado hacia el sur.

También habrá cambios en Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce. Posteriormente, el reordenamiento alcanzará a Zañartú, Gibson y Butteler.

Cómo será el nuevo TramBus porteño

La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante vehículos 100% eléctricos que circularán sobre neumáticos. El recorrido permitirá combinar con líneas de subte, trenes metropolitanos y corredores de Metrobus.

El servicio contará con carriles exclusivos o preferenciales y tendrá prioridad en determinados semáforos. La propuesta busca reducir las interrupciones y acortar los tiempos de viaje entre el sur y el norte de la Ciudad.

La puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026. Mientras avanzan las obras, quienes circulen habitualmente por Caballito deberán revisar los nuevos sentidos, respetar la señalización y anticipar posibles demoras.

La avenida Rivadavia será uno de los puntos centrales de esta transformación, que priorizará el transporte público y cambiará la manera de circular por el barrio.

TrambusTransporte públicoCiudad de Buenos Aires
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nuevos feriados confirmados en noviembre:cómo queda el calendario y quiénes tendrán hasta cuatro días de descanso

    Nuevos feriados confirmados en noviembre: cómo queda el calendario y quiénes tendrán hasta cuatro días de descanso

  2. Confirmaron feriados diferenciados para Córdoba, Ciudad y provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV

    Confirmaron feriados diferenciados para Córdoba, Ciudad y provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV

  3. Guía completa de la Peregrinación a Luján:fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

    Guía completa de la Peregrinación a Luján: fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

  4. PAMI renovó su aplicación y hay que registrarse otra vez:el paso a paso para no perder el acceso

    PAMI renovó su aplicación y hay que registrarse otra vez: el paso a paso para no perder el acceso

  5. Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día:qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026

    Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día: qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

“Se defienden con hechos”: Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Economía

Pésimas noticias para los conductores en CABA:la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

Pésimas noticias para los conductores en CABA: la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

El Riesgo País alcanzó su punto máximo en lo que va del año:el dólar oficial también marcó un nuevo récord

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía