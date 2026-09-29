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La Ciudad ofrece becas alimentarias para estudiantes adultos sin trabajo: requisitos y cómo hacer el trámite

El beneficio está destinado a estudiantes de instituciones públicas porteñas y ofrece acceso a comedor, vianda o refrigerio, con una cobertura que depende de los ingresos del grupo familiar. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las becas alimentarias para estudiantes adultos se solicitan en línea y deben renovarse durante cada ciclo lectivo.
Las becas alimentarias para estudiantes adultos se solicitan en línea y deben renovarse durante cada ciclo lectivo. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Aquellos estudiantes adultos que asisten a establecimientos educativos públicos de la Ciudad de Buenos Aires pueden solicitar una Beca Alimentaria, para acceder al servicio de comedor, vianda o refrigerio. El beneficio tiene vigencia anual, se tramita de manera virtual y contempla tanto a personas desocupadas como a quienes trabajan sin registración formal.

Cabe señalar que la medida no consiste en el depósito de una suma de dinero, sino que cubre total o parcialmente el servicio alimentario disponible en la institución donde cursa el solicitante. Tampoco es una prestación de ANSES, aunque interviene únicamente porque su Certificación Negativa puede utilizarse para demostrar que una persona no tiene empleo registrado ni determinadas prestaciones activas.

Quiénes pueden pedir la beca alimentaria

La convocatoria está dirigida a estudiantes que concurren a diferentes propuestas educativas para adultos administradas o reconocidas por la Ciudad de Buenos Aires. Entre los establecimientos incluidos se encuentran:

  • Programas de Alfabetización.
  • Escuelas Primarias para Adultos.
  • Centros Educativos de Nivel Primario.
  • Centros Educativos de Nivel Secundario, conocidos como CENS.
  • Bachilleratos Populares.
  • Unidades de Gestión Educativa Experimental.
  • Centros de Formación Profesional.
  • Centros de Educación No Formal.
  • Instituciones de nivel terciario.

La solicitud debe ser presentada por el propio estudiante que desea utilizar el servicio. El beneficio se otorga para el establecimiento en el que cursa y depende de que esa institución cuente con comedor, entrega de viandas o refrigerio.

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Las becas alimentarias para estudiantes adultos se solicitan en línea y deben renovarse durante cada ciclo lectivo.
Las becas alimentarias para estudiantes adultos se solicitan en línea y deben renovarse durante cada ciclo lectivo. Foto: Pexels

Cuáles son los límites de ingresos

Para obtener una cobertura del 100%, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 2,5 salarios mínimos correspondientes al convenio de empleados de comercio. Si el ingreso se encuentra por encima de ese límite, pero no excede el equivalente a 3,5 salarios, puede corresponder una media beca.

Cada solicitud es evaluada de manera individual por la Comisión de Becas que funciona en el establecimiento. Esto significa que completar el formulario no garantiza la aprobación automática. El equipo analiza la composición familiar, los ingresos declarados y la documentación aportada antes de determinar si corresponde una cobertura total, parcial o el rechazo de la solicitud.

Cuando algún integrante del hogar tiene una enfermedad crónica, los gastos relacionados con su tratamiento pueden deducirse del cálculo familiar. Para que sean considerados, deberán presentarse los comprobantes médicos y económicos correspondientes.

Cómo hacer la solicitud por internet

El trámite se realiza desde el sistema oficial de becas alimentarias del Ministerio de Educación de la Ciudad. Allí se puede iniciar una solicitud nueva, renovar una presentación anterior o consultar el estado de un expediente correspondiente a 2026.

El procedimiento general incluye estos pasos:

  1. Ingresar al portal de becas alimentarias.
  2. Seleccionar la opción correspondiente a estudiantes adultos.
  3. Completar los datos personales y familiares.
  4. Cargar una fotografía del DNI.
  5. Adjuntar comprobantes de ingresos o la Certificación Negativa de ANSES.
  6. Incorporar la documentación médica, si corresponde.
  7. Revisar la información y enviar el formulario.

Si falta información o algún archivo presenta inconvenientes, el programa enviará un correo electrónico con un enlace para corregir o agregar la documentación. La persona solicitante también podrá consultar el estado del trámite utilizando su número de documento.

Ante dudas, la Ciudad dispone del correo becas.alimentarias@bue.edu.ar y de atención mediante WhatsApp. Para acceder a la asistencia automatizada hay que enviar la palabra “Becas” al 11-5050-0147.

Qué deben presentar las personas que no tienen trabajo formal

Quienes están desempleados pueden acreditar su situación mediante la Certificación Negativa de ANSES. Este documento permite comprobar que la persona no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista y que tampoco recibe ciertas prestaciones previsionales o sociales.

Las personas que trabajan de manera informal pueden presentar una declaración jurada de ingresos. La documentación deberá reflejar la situación económica real del solicitante y su grupo familiar, ya que será utilizada por la Comisión de Becas para definir el nivel de cobertura.

Beneficios TrámiteCiudad de Buenos Aires
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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