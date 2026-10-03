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Bajo la tormenta, miles de fieles participan de la 52° Peregrinación a Luján: operativo y detalles de la masiva movilización de fe

Los peregrinos avanzan hacia la Basílica de Luján en medio de la lluvia. Paraguas, pilotos impermeables y camperas con capucha, los acompañantes de cada peregrino. La misa central será el domingo a las 07:00 horas

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Peregrinación a Luján.
Peregrinación a Luján. Foto: @buenosvecinosBA
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Miles de fieles participan de la 52° Peregrinación Juvenil a pie hacia la Basílica de Luján en medio de una fuerte tormenta que acompaña a los peregrinos en su camino.

La columna principal tiene previsto salir alrededor de las 10 de este sábado y recorrerá de cerca de 60 kilómetros que atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar al santuario

La jornada tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

8 de mayo: una fecha que late en la fe argentina Foto: Wikipedia

Este domingo, la tradicional misa será a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

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Debido a las fuertes lluvias que azotan la Ciudad y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, el recorrido de los peregrinos se ve marcado por paraguas, camperas con capucha y pilotos impermeables.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas hasta el mediodía de este sábado. Por la tarde, persistirían las lluvias y las condiciones comenzarían a mejorar recién por la noche, cuando el cielo quedaría nublado. Además, en Luján se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Qué llevar para la Peregrinación a Luján

Desde el Santuario recomiendan preparar una mochila liviana con los elementos necesarios para realizar la caminata.

  • Zapatillas cómodas y ya usadas, para evitar ampollas.
  • Medias de repuesto.
  • Agua y alimentos livianos, como frutos secos o barras de cereal.
  • Protector solar, gorra y anteojos de sol.
  • Abrigo para la noche y la madrugada.
  • Curitas y vaselina para las zonas de roce.
  • Celular cargado y cargador portátil.
  • Dinero en efectivo y documentación.

También se recomienda caminar acompañado, descansar antes de comenzar y prestar atención a cualquier señal de cansancio o malestar.

Seguridad, puestos de hidratación y transporte

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires coordinará un operativo de seguridad, salud y asistencia durante las 36 horas de la peregrinación. La organización involucra a los municipios que forman parte de la traza, además de organismos provinciales y nacionales.

Hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands acompañan la movilización para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

Moreno, Buenos Aires. Foto: Wikipedia

En tanto, Trenes Argentinos anunció un esquema de refuerzos con decenas de formaciones adicionales entre Moreno y Luján para este fin de semana.

Durante la jornada del sábado, se incorporan 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, mientras que en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata.

Para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Basílica de Luján. Foto Instagram @culturasyturismolujan
Basílica de Luján. Foto Instagram @culturasyturismolujan

AySA también anunció que, una vez más, será parte e informó que proyectan un operativo especial de asistencia de agua potable para asistir a los fieles que se acerquen a la Basílica.

En este sentido, explicaron que pone a disposición doce camiones cisterna, que están ubicados a lo largo de los 60 kilómetros del tradicional recorrido, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta llegar hacia Luján.

PeregrinaciónLujánTormentas
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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