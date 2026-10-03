Bajo la tormenta, miles de fieles participan de la 52° Peregrinación a Luján: operativo y detalles de la masiva movilización de fe

Peregrinación a Luján. Foto: @buenosvecinosBA

Miles de fieles participan de la 52° Peregrinación Juvenil a pie hacia la Basílica de Luján en medio de una fuerte tormenta que acompaña a los peregrinos en su camino.

La columna principal tiene previsto salir alrededor de las 10 de este sábado y recorrerá de cerca de 60 kilómetros que atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar al santuario

La jornada tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

8 de mayo: una fecha que late en la fe argentina Foto: Wikipedia

Este domingo, la tradicional misa será a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

Debido a las fuertes lluvias que azotan la Ciudad y gran parte de la Provincia de Buenos Aires, el recorrido de los peregrinos se ve marcado por paraguas, camperas con capucha y pilotos impermeables.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas hasta el mediodía de este sábado. Por la tarde, persistirían las lluvias y las condiciones comenzarían a mejorar recién por la noche, cuando el cielo quedaría nublado. Además, en Luján se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Qué llevar para la Peregrinación a Luján

Desde el Santuario recomiendan preparar una mochila liviana con los elementos necesarios para realizar la caminata.

Zapatillas cómodas y ya usadas, para evitar ampollas.

Medias de repuesto.

Agua y alimentos livianos, como frutos secos o barras de cereal.

Protector solar, gorra y anteojos de sol.

Abrigo para la noche y la madrugada.

Curitas y vaselina para las zonas de roce.

Celular cargado y cargador portátil.

Dinero en efectivo y documentación.

También se recomienda caminar acompañado, descansar antes de comenzar y prestar atención a cualquier señal de cansancio o malestar.

Seguridad, puestos de hidratación y transporte

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires coordinará un operativo de seguridad, salud y asistencia durante las 36 horas de la peregrinación. La organización involucra a los municipios que forman parte de la traza, además de organismos provinciales y nacionales.

Hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands acompañan la movilización para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

Moreno, Buenos Aires. Foto: Wikipedia

En tanto, Trenes Argentinos anunció un esquema de refuerzos con decenas de formaciones adicionales entre Moreno y Luján para este fin de semana.

Durante la jornada del sábado, se incorporan 16 frecuencias complementarias con partida en Moreno rumbo a Luján, mientras que en sentido inverso se despacharán 14 trenes para atender el flujo de convocantes a dicha caminata.

Para el domingo, cuando se espera el mayor movimiento por la desconcentración, el operativo dispondrá de 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Basílica de Luján. Foto Instagram @culturasyturismolujan

AySA también anunció que, una vez más, será parte e informó que proyectan un operativo especial de asistencia de agua potable para asistir a los fieles que se acerquen a la Basílica.

En este sentido, explicaron que pone a disposición doce camiones cisterna, que están ubicados a lo largo de los 60 kilómetros del tradicional recorrido, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta llegar hacia Luján.