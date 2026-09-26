Alerta para los conductores: habrá cortes en el puente Labruna, Cantilo y Lugones durante el fin de semana

Obras en Puente Labruna Foto: X @pberecia

Quienes tengan previsto circular durante este fin de semana por el norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán prestar especial atención. Una serie de trabajos sobre el puente Labruna provocará cortes y reducciones de carriles en las avenidas Cantilo y Lugones, dos de los corredores más transitados para entrar o salir de la Capital.

El operativo comenzó el viernes 25 de septiembre por la noche y se prolongará hasta el lunes 28 a las 23.30. La afectación principal se concentra en la mano del puente que conecta la colectora de Cantilo con Udaondo, Figueroa Alcorta y Del Libertador. Las tareas están relacionadas con el hormigonado de las nuevas rampas incluidas en el proyecto de ampliación.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar la zona, salir con anticipación y consultar el estado del tránsito antes de iniciar el viaje, especialmente durante las franjas en las que se reducirán varios carriles al mismo tiempo.

Cómo será el cierre del puente Labruna y hasta cuándo durará

La restricción sobre el puente Labruna permanecerá vigente durante todo el fin de semana largo de trabajos. El cierre afecta la conexión utilizada habitualmente por quienes llegan desde la colectora de la avenida Cantilo y buscan continuar hacia Udaondo, Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Puente Labruna. Foto: NA.

Como consecuencia, los vehículos deberán seguir en dirección norte por la colectora de Cantilo hasta llegar al enlace con la avenida Del Libertador, ubicado debajo de la avenida General Paz. Ese recorrido funcionará como el principal desvío para los conductores mientras permanezca clausurado el acceso habitual.

La modificación también alcanza a la línea 28 de colectivos, que utilizará el mismo camino alternativo. Por eso, quienes viajen en transporte público podrían encontrarse con demoras, cambios en los tiempos habituales del recorrido y una mayor concentración vehicular en los alrededores del desvío.

Restricciones en Cantilo y Lugones: los horarios más complicados

Además del cierre parcial del puente, este sábado 26 de septiembre se implementará un esquema escalonado de reducciones sobre las avenidas Cantilo y Lugones. El cronograma fue organizado por tramos horarios para permitir el avance de las obras sin interrumpir completamente la circulación.

Inicio de obras públicas en el puente Lugones. Foto: buenosaires.gob.ar

En Cantilo, las restricciones previstas son las siguientes:

De 8 a 10.30: permanecerán afectados los tres carriles ubicados a la derecha.

De 10.30 a 11.30: la reducción se trasladará a los dos carriles de la izquierda.

Más tarde, el operativo se desplazará hacia Lugones:

De 11.30 a 13.30: estarán restringidos los tres carriles izquierdos.

De 13.30 a 15.30: los trabajos afectarán los dos carriles derechos.

Aunque en cada tramo quedará habilitada parte de la calzada, se espera que la disminución de capacidad genere retenciones y circulación lenta, sobre todo al acercarse a los horarios de transición entre una intervención y otra.

Qué accesos continuarán habilitados durante las obras

No todas las conexiones de la zona quedarán afectadas. El nuevo tramo del puente que vincula Campos Salles con Lugones y Cantilo seguirá abierto y podrá utilizarse con normalidad, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

También permanecerán habilitados la pasarela peatonal, el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte y la rotonda de la colectora de Cantilo. Esta última permite acceder a Ciudad Universitaria y a distintos clubes e instituciones ubicados en el sector.

De todos modos, la recomendación para quienes deban trasladarse por el corredor es considerar más tiempo de viaje, ya que la convivencia entre los desvíos y las reducciones podría trasladar la congestión hacia otras calles y avenidas cercanas.

Por qué están ampliando el puente Labruna

La intervención busca transformar uno de los puntos de conexión más importantes de Núñez. La primera etapa permitió que el puente pasara de contar con un carril por sentido a disponer de dos carriles en cada dirección, gracias a la incorporación de una estructura paralela.

La reorganización estableció que el puente original funcione en sentido hacia Udaondo, mientras que el nuevo ramal quede destinado a quienes se dirigen hacia Cantilo. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la obra forma parte de una modificación integral de la circulación entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, y beneficiaría a más de 350.000 personas por día.

El plan también incluye una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho, una bicisenda separada del tránsito y la creación de nuevos espacios públicos. El proyecto contempla sectores de descanso, áreas deportivas, propuestas gastronómicas, juegos infantiles y un anfiteatro próximo al Parque de Innovación.

La zona registra una circulación intensa debido a la proximidad del estadio Monumental, Ciudad Universitaria, el Cenard, el Parque de la Memoria, distintos clubes y centros educativos. Por ese motivo, cualquier reducción de carriles puede repercutir rápidamente en el tránsito.

La principal recomendación es evitar Cantilo y Lugones durante las horas críticas, utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y revisar los desvíos antes de salir. Quienes no puedan modificar su recorrido deberán contemplar posibles demoras hasta que las obras finalicen el lunes por la noche.