Las 3 flores para plantar desde el 1° de octubre: crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera

Las 3 flores para plantar en octubre: crecen rápido y llenan de color el jardín durante la primavera. Foto: Gemini

Con la llegada de octubre y el inicio pleno de la primavera, muchos buscan renovar el jardín con especies que florezcan rápido y llenen de color cada rincón. Entre las alternativas recomendadas por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, tres flores se destacan por su facilidad de cultivo y su impacto visual: cosmos, zinnia y portulaca.

Estas especies no solo aportan variedad y frescura, sino que también son ideales para quienes quieren sumar flores sin recurrir a las opciones más tradicionales de la temporada.

Cosmos: flores llamativas para canteros y rincones del jardín

El cosmos es una de las especies más recomendadas para esta época. Según el material técnico del INTA, el Cosmos bipinnatus se adapta bien a los canteros y a diferentes espacios del jardín, ofreciendo flores grandes y vistosas.

Zinnia: la flor de papel que resiste y se multiplica

La zinnia, también conocida como flor de papel, figura entre las especies sugeridas para la siembra primaveral por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP. Además, informes del INTA la describen como una planta rústica, de bajo mantenimiento y con una excelente capacidad de resiembra una vez que se instala en el jardín.

El cosmos, la zinnia y la portulaca. Foto: Gemini

Portulaca: variedad de colores y una floración especial

La portulaca es otra alternativa que suma color y vida al jardín. El INTA la recomienda para siembra desde septiembre, mientras que la Universidad Nacional de La Plata la incluye entre las especies ideales para la primavera.

Tres especies distintas para darle mucho color a tu jardín en la época más linda del año.