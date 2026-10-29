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Gremios docentes convocaron a un paro nacional este jueves para exigir justicia por el crimen de Nancy Godoy

La medida incluirá protestas, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país. CTERA reclamó una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” para determinar las responsabilidades del caso.

Redacción Sociedad
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Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
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Las autoridades de CTERA convocaron para este jueves 29 de octubre a un paro, duelo y movilización por el asesinato de Nancy Godoy, una docente correntina, cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas tras haber estado desaparecida casi veinte días en esa provincia.

A través de un comunicado en la red social X, el gremio llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de un reclamo sindical para exigir justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina; y su cuerpo fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Femicidio de Nancy Godoy
Femicidio de Nancy Godoy Foto: Redes Sociales

El caso puso el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales

Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

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Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Por el caso, hasta el momento hay cinco detenidos y una investigación por femicidio en trámite.

El cuerpo de Godoy fue localizado semi-sumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.

Los detenidos por el crimen de Nancy Godoy: cuáles son sus imputaciones

Hasta el momento, la justicia correntina arrestó por el crimen de la docente a: Ireneo Zarza (34); Felipe Dionisio Sandoval (55); Ernesto Ezequiel Bordón; Rosa Leguizamón; y Nahuel Rojas.

Zarza -identificado como el capataz del predio en el que se encuentra la Escuela N° 626- ha sido señalado como el autor material del crimen, ya que vecinos lo ubicaron en una zona próxima al hallazgo del cuerpo. Además, las autoridades policiales encontraron prendas que podrían pertenecer a la víctima en las cercanías del colegio.

Por otro lado, Sandoval, quien también trabajaba en ese paraje rural, está siendo investigado como coautor del hecho.

Rojas y Leguizamón, en cambio, fueron imputados por encubrimiento agravado debido a que sus testimonios a las autoridades generaron sospechas. Al principio, la Fiscalía creyó que ocultaron datos mientras se buscaba a la docente e incluso habrían incurrieron en falsos testimonios, según detalló Infobae.

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