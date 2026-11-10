Comenzó a construirse en el siglo XVI, sufrió 2 derrumbes y fue consagrada casi 200 años después: la histórica Catedral de Córdoba que visita hoy el papa León XIV

La Catedral de Córdoba comenzó a construirse en 1599, atravesó dos derrumbes y fue consagrada en 1784, casi 200 años después del inicio de las obras. Foto: Turismo de Córdoba | Editada con IA para Canal26.com.

En pleno centro de Córdoba, frente a la Plaza San Martín, se levanta una de las construcciones religiosas más emblemáticas de la Argentina. Sus imponentes torres, su cúpula y sus detalles coloniales esconden una historia atravesada por dos derrumbes, varias reconstrucciones y casi dos siglos de transformaciones.

Se trata de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que este martes 10 de noviembre recibirá al papa León XIV durante su visita a Córdoba. El Pontífice tiene previsto participar allí, a las 15:15, de un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y otros representantes de la Iglesia.

Pero mucho antes de convertirse en escenario de un acontecimiento histórico, el edificio fue apenas una precaria iglesia de barro y paja. Su construcción estuvo marcada por dificultades que obligaron a empezar de nuevo en más de una oportunidad.

En 1677, un derrumbe provocó la muerte de un párroco, un sacristán y varios fieles. El templo debió ser reconstruido y sufrió otro colapso parcial en 1724. Foto: Turismo de Córdoba.

De un rancho de barro y paja a la Catedral de Córdoba: una historia que comenzó en 1577

Los orígenes del templo se remontan a 1577, apenas cuatro años después de la fundación de la ciudad de Córdoba. En aquel momento se reservó un terreno para levantar la Iglesia Mayor, dentro del trazado urbano de 70 manzanas.

La primera construcción era muy diferente del edificio que hoy domina el paisaje del centro histórico. Se trataba de una estructura sencilla, realizada con barro y paja, que cumplía las funciones religiosas de una comunidad todavía pequeña.

En 1599 comenzaron las obras de una iglesia más sólida. Según la Municipalidad de Córdoba, participaron trabajadores indígenas, mestizos y criollos, mientras que los vecinos colaboraron aportando materiales, herramientas y mano de obra.

Aquella primera etapa fue el inicio de un proceso prolongado, en el que distintas generaciones de constructores y arquitectos terminarían dejando su huella.

Los orígenes de la Catedral de Córdoba se remontan a 1577, cuando el templo era una sencilla construcción de barro y paja. Foto: Turismo de Córdoba.

Los dos derrumbes que marcaron la construcción de la Catedral de Córdoba

La historia del edificio tuvo uno de sus episodios más trágicos en 1677, cuando un derrumbe total provocó la muerte del párroco, el sacristán y algunos fieles que se encontraban en el lugar.

La tragedia obligó a replantear las obras. Años después comenzó una nueva etapa de construcción, vinculada con el arquitecto José González Merguete, a quien se atribuyen las bases y buena parte de la mampostería del edificio.

Sin embargo, los problemas no terminaron allí. En 1724, la estructura sufrió un segundo derrumbe, esta vez parcial, que volvió a retrasar los trabajos.

Cinco años después, el obispo Gutiérrez de Zeballos recurrió al arquitecto jesuita Andrés Blanqui para continuar la obra. Su intervención resultó fundamental para definir buena parte de la apariencia que conserva el templo.

Blanqui incorporó técnicas y materiales particulares, entre ellos una mezcla de cal de las sierras cordobesas y pasta de tuna, utilizada para elaborar una argamasa resistente e impermeable.

La Catedral fue inaugurada en 1758, pero sus dos torres campanario recién se completaron en 1770. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Foto: Facebook / Córdoba de Antaño.

Una Catedral que se inauguró en 1758, pero todavía no tenía sus torres

Después de décadas de trabajos y dificultades, la Catedral fue inaugurada el 25 de mayo de 1758 como “Nuestra Señora de la Asunción”, aunque todavía estaba lejos de presentar su aspecto definitivo.

En aquel momento, el templo no tenía sus dos torres campanario, que recién se completaron en 1770. Entre sus detalles más particulares aparecen figuras de ángeles con rasgos indígenas, una expresión del encuentro de tradiciones artísticas que caracterizó al barroco americano.

La consagración oficial como Catedral llegó el 25 de mayo de 1784, bajo el obispado de San Alberto. Para entonces, habían transcurrido 185 años desde el comienzo de la construcción de la primera iglesia de mayor envergadura.

La decoración también continuó cambiando con el paso del tiempo. En 1901 se instaló la figura de Cristo Redentor entre las torres, mientras que a comienzos del siglo XX se renovó el interior bajo la dirección del artista Emilio Caraffa.

El templo conserva elementos del barroco americano, figuras de ángeles con rasgos indígenas y una cúpula que se convirtió en uno de los símbolos de Córdoba. Foto: Turismo de Córdoba.

En 1941, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional, en reconocimiento a su importancia arquitectónica, religiosa y cultural.

Actualmente, su interior está dividido en tres naves y conserva elementos destacados, como el Sagrario de Plata realizado en 1804 y las pinturas que decoran sus bóvedas.

León XIV visita la Catedral de Córdoba: el encuentro previsto para este 10 de noviembre

El cronograma oficial establece que el Pontífice arribará a Córdoba durante la mañana de este martes 10 de noviembre y presidirá una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar.

Después de recorrer parte del centro de la ciudad y saludar a los fieles, tiene previsto trasladarse hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para participar de un encuentro pastoral a las 15:15.

El histórico edificio, ubicado frente a la Plaza San Martín, fue incluido en la agenda del Pontífice para este martes 10 de noviembre, con un encuentro pastoral previsto para las 15:15. Foto: Turismo de Córdoba.

Para quienes deseen acompañar la visita, la organización informó que el público podrá concentrarse en la Plaza San Martín, mientras se desarrolla el encuentro en el interior del templo.

Así, una construcción que sobrevivió a derrumbes, reconstrucciones y casi dos siglos de obras se prepara para recibir a León XIV. La Catedral de Córdoba no solo será una parada en la agenda papal: también será testigo de un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace más de 400 años.