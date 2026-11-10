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Conmoción en Córdoba: murió un hombre de 73 años que esperaba en la fila para ver al Papa León XIV

El peregrino era oriundo de Chaco y sufrió una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió pese a la asistencia médica.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital Cordobesa.
Los fieles esperan la llegada del Papa Leon XIV a la capital Cordobesa. Foto: NA/M. Cáceres
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Un hombre de 73 años, oriundo de Chaco, murió en las últimas horas luego de descompensarse mientras hacía la fila para ingresar al predio de FAdeA, en Córdoba, donde el papa León XIV encabezará una misa. Fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado a un hospital cercano, pero falleció pese a los esfuerzos médicos.

El episodio ocurrió en medio de la multitudinaria convocatoria de fieles que llegaron a Córdoba para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV. Según fuentes policiales, el peregrino comenzó a sentirse mal mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se desarrolla la vigilia previa a la misa.

El Papa León saluda desde un balcón mientras se encuentra junto al Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en la Residencia Arzobispal.
El hombre se descompensó antes de ver al Papa. Foto: via REUTERS

¿Qué le pasó al hombre que murió mientras esperaba por ver al Papa?

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría sufrido un evento cardíaco. Tras la descompensación, recibió asistencia médica en el lugar por parte del equipo del servicio municipal de ambulancias 107.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado sobre avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a pocos metros del predio. Sin embargo, pese a las maniobras de asistencia y al esfuerzo de los profesionales de salud, murió en ese centro médico.

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La muerte del peregrino se produjo mientras funcionaba el amplio dispositivo sanitario organizado para recibir a cientos de miles de personas por la visita papal.

En el predio de FAdeA se instalaron dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación para atender emergencias.

El operativo también cuenta con siete ambulancias 4x4 destinadas a los desplazamientos dentro del predio y otras 29 unidades para trasladar pacientes a centros de salud de mayor complejidad.

En total, más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del esquema de asistencia, que trabaja de manera coordinada con hospitales públicos y privados de Córdoba y dispone de corredores sanitarios exclusivos.

El Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, adonde fue trasladado el hombre de 73 años, también había sido reforzado con una carpa anexa y ambulancias de soporte para responder a posibles emergencias.

La vigilia y la misa del papa León XIV en Córdoba

El predio de FAdeA tiene 107 hectáreas organizadas en 58 cuadrantes y abrió sus puertas este lunes a las 18, antes del horario previsto originalmente, debido a la llegada anticipada de peregrinos.

La vigilia joven estaba programada para las 19, mientras que la misa que encabeza el papa León XIV se realiza este martes desde las 10.

Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles.
La visita del Papa a la Argentina. Foto: REUTERS

Las autoridades estiman que el encuentro religioso reúne entre 700.000 y 800.000 personas, por lo que se desplegó un importante operativo de seguridad, tránsito y atención sanitaria en distintos sectores de la ciudad.

Además de los puestos médicos instalados en FAdeA, se habilitaron otros puntos de asistencia y corredores para facilitar el traslado de quienes necesiten atención.

Entre las recomendaciones para los asistentes, las autoridades pidieron llevar agua, alimentos y medicamentos personales, además de respetar las restricciones sobre los elementos que pueden ingresar al predio.

Papa León XIVCórdobaMuerte
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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