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Dejaron una herencia de US$1,1 millones únicamente para sus dos hijos varones porque las tres mujeres no los llamaban nunca: un juez obligó a dividirla

Los padres habían firmado un testamento para entregarles el 100% de sus propiedades a los dos hermanos mayores, argumentando que ellas casi no los visitaban en las fiestas y hasta habían faltado al cumpleaños de 80.

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Una familia coreana en una casa.
El documento original establecía que el hijo mayor recibiría el 55% de las propiedades y el menor, el 45%, sin participación de las mujeres en ese reparto. Foto: IA Google Gemini.
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Una pareja de Corea del Sur decidió dejar propiedades valuadas en unos 1.500 millones de wones (aproximadamente US$1,1 millones) a sus dos hijos varones y excluir a sus tres hijas mujeres de los inmuebles porque no llamaban durante las fiestas y los cumpleaños. Sin embargo, el conflicto por la herencia terminó en la Justicia y un tribunal de Seúl resolvió que dos de las hermanas también tenían derecho a recibir parte del patrimonio. La sentencia fue difundida por medios surcoreanos.

Por qué los padres excluyeron a sus hijas de una herencia millonaria

La historia comenzó en 2005, cuando los padres, que tenían tres hijas y dos hijos, redactaron un testamento para distribuir sus terrenos y edificios ubicados en Jungnang-gu, un distrito de Seúl, y otras zonas.

El documento establecía que el hijo mayor recibiría el 55% de las propiedades y el menor, el 45%, sin participación de las mujeres en ese reparto.

Un hombre firma un testamento como herencia.
Los padres defendieron su decisión asegurando que sus hijos varones habían utilizado sus ahorros para cancelar deudas familiares y reparar los edificios. Foto: IA Google Gemini.

En 2017, una de las hijas manifestó su intención de iniciar acciones legales. Según publicó Herald Business, los padres respondieron que la mujer prácticamente nunca había contribuido económicamente al hogar y que casi no se comunicaba con ellos durante las celebraciones familiares.

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También le reprocharon que no hubiera asistido a una fiesta por los 80 años, pese a haber sido invitada.

Los padres defendieron su decisión asegurando que sus hijos varones habían utilizado sus ahorros para cancelar deudas familiares y reparar los edificios. Posteriormente, redactaron otro testamento en el que reiteraron que no dejarían propiedades inmobiliarias a sus hijas.

Qué resolvió el juez sobre las propiedades que recibieron los hijos varones

  • Tras la muerte de uno de los progenitores en septiembre de 2024, dos de las hijas reclamaron judicialmente la porción de la herencia protegida por la legislación surcoreana.
  • El juez Kim Byeong-su, del Tribunal de Distrito Norte de Seúl, reconoció que los hermanos habían contribuido económicamente al cuidado de sus padres, pero consideró que el valor de los inmuebles superaba ampliamente los gastos de manutención y atención médica que habían afrontado.
  • Según Chosun Ilbo, el magistrado sostuvo que considerar todas las propiedades como una recompensa por los aportes de los hijos varones podía perjudicar la equidad entre los herederos y desvirtuar el sistema de protección sucesoria.
  • El tribunal también tuvo en cuenta que los inmuebles representaban prácticamente todo el patrimonio y que las dos demandantes habían recibido solamente 15 millones de wones (unos US$11.000) y 20 millones de wones (aproximadamente US$14.700), respectivamente.
  • Por esos motivos, ordenó a los hermanos varones completar los trámites para transferirles parte de la titularidad de los inmuebles a las hijas mujeres. Las publicaciones judiciales no precisaron qué porcentaje corresponde a cada una.

Qué dice la ley sobre los hijos que no llaman ni visitan a sus padres

La legislación surcoreana contempla una porción hereditaria protegida, conocida como yuryubun, que garantiza determinados derechos patrimoniales a ciertos familiares, incluso cuando existen disposiciones testamentarias que los perjudican.

Qué dice la ley sobre los hijos que no llaman ni visitan a sus padres
Qué dice la ley sobre los hijos que no llaman ni visitan a sus padres Foto: IA Google Gemini.

Desde el 17 de marzo de 2026, una reforma del Código Civil permite solicitar judicialmente la exclusión sucesoria de quienes hayan incumplido gravemente sus obligaciones de asistencia o cometido determinadas conductas graves contra sus familiares.

Sin embargo, dejar de llamar, faltar a cumpleaños o mantener poco contacto con los padres no provoca automáticamente la pérdida del derecho a heredar.

La abogada Kim Hee-ran explicó al medio surcoreano Dailian que es necesario evaluar la gravedad de los comportamientos y las circunstancias familiares para determinar si corresponde excluir a un heredero.

La reforma también permite considerar los aportes extraordinarios de quienes cuidaron al fallecido o contribuyeron a conservar su patrimonio. En este caso, el tribunal reconoció parte del esfuerzo de los hermanos, pero consideró insuficiente ese argumento para justificar la totalidad de las propiedades recibidas.

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