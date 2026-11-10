comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Desconsuelo en la Iglesia: murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis de La Plata, que expresó su pesar por el fallecimiento y convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Héctor Aguer
La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis de La Plata.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis de La Plata, que expresó su pesar por el fallecimiento del religioso y convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

A través de un comunicado oficial, la institución religiosa informó: “Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer”.

El mensaje fue difundido por la Cancillería del Arzobispado de La Plata, que también agradeció los años de ministerio episcopal del religioso e invitó a la comunidad a acompañar con sus oraciones a sus familiares y allegados.

Monseñor Héctor Aguer
Murió Héctor Aguer

Quién fue Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que murió a los 83 años

Aguer nació el 24 de mayo de 1943 en Buenos Aires y fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires y seis años después, fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata.

Contenido Recomendado

La advertencia del arzobispo Jorge Lozano sobre la visita del Papa León XIV a Argentina:“Si hay que reprogramar, se reprogramará”

El arzobispo Jorge Lozano con el Papa León XIV

A 50 años del Golpe de Estado, el arzobispo de La Plata respaldó el Nunca Más:“No se da vuelta una página como si nada hubiera pasado”

Actual arzobispo de La Plata

Estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata entre 2000 y 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad de retiro establecida para los obispos. Fue sucedido por Víctor Manuel Fernández.

Qué se sabe sobre el último adiós a Héctor Aguer

Durante sus últimos años, Aguer residió en el Hogar Sacerdotal de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, la Arquidiócesis de La Plata no informó los detalles de las ceremonias fúnebres ni los motivos de su deceso.

Las autoridades eclesiásticas adelantaron que comunicarán próximamente cómo se desarrollarán las honras fúnebres del arzobispo emérito.

ArzobispoMuerteIglesia
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Bendecime a mí y a mi familia”:el pedido de un niño al Papa León XIV en Córdoba que terminó con un espontáneo apretón de manos

    “Bendecime a mí y a mi familia”: el pedido de un niño al Papa León XIV en Córdoba que terminó con un espontáneo apretón de manos

  2. Quién es Juan Martín Allende, el empresario que perdió a su hija menor y le habló al Papa León XIV:“Conocí el dolor más profundo”

    Quién es Juan Martín Allende, el empresario que perdió a su hija menor y le habló al Papa León XIV: “Conocí el dolor más profundo”

  3. Trenes Argentinos:cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

    Trenes Argentinos: cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

  4. León XIV recorrió las calles de Córdoba en el papamóvil, llegó al Arzobispado y se prepara para un encuentro con religiosos

    León XIV recorrió las calles de Córdoba en el papamóvil, llegó al Arzobispado y se prepara para un encuentro con religiosos

  5. Visita del Papa León XIV a Luján:cuáles son los recorridos de los colectivos especiales y cómo pagar el boleto

    Visita del Papa León XIV a Luján: cuáles son los recorridos de los colectivos especiales y cómo pagar el boleto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

La primera misa del papa León XIV en Argentina.

La reacción del gobierno de Milei a los mensajes del Papa León XIV en Argentina:“Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”

El mensaje del Papa León XIV tras su segundo día en Argentina:“La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”

Paraguay confirmó que le pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank tras la crisis que sacudió al país

Economía

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

ANSES:cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

El sector panadero atraviesa un momento crítico en Argentina debido al desplome del consumo y se multiplica el cierre de locales

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Internacionales

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”