Desconsuelo en la Iglesia: murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis de La Plata.

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis de La Plata, que expresó su pesar por el fallecimiento del religioso y convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

A través de un comunicado oficial, la institución religiosa informó: “Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer”.

El mensaje fue difundido por la Cancillería del Arzobispado de La Plata, que también agradeció los años de ministerio episcopal del religioso e invitó a la comunidad a acompañar con sus oraciones a sus familiares y allegados.

Murió Héctor Aguer

Quién fue Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que murió a los 83 años

Aguer nació el 24 de mayo de 1943 en Buenos Aires y fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires y seis años después, fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata.

Estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata entre 2000 y 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad de retiro establecida para los obispos. Fue sucedido por Víctor Manuel Fernández.

Qué se sabe sobre el último adiós a Héctor Aguer

Durante sus últimos años, Aguer residió en el Hogar Sacerdotal de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, la Arquidiócesis de La Plata no informó los detalles de las ceremonias fúnebres ni los motivos de su deceso.

Las autoridades eclesiásticas adelantaron que comunicarán próximamente cómo se desarrollarán las honras fúnebres del arzobispo emérito.