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Ni plástico ni materiales caros: cómo hacer una corona navideña con maples de huevo para decorar tu casa

Con elementos que suelen terminar en la basura y algunos adornos, es posible crear una decoración original para estas fiestas. El paso a paso aquí.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa.
Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa. Foto: Gemini IA
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La decoración navideña no siempre requiere de grandes gastos, materiales difíciles de conseguir y luces artificiales. A veces, los simples objetos cotidianos pueden convertirse en propuestas creativas para renovar los ambientes y darle un toque personal y creativo a la casa para recibir las fiestas de fin de año totalmente renovadas.

Una de las alternativas más utilizadas consiste en reutilizar los cartones de los maples de huevo para fabricar una corona navideña. Solamente utilizando tijeras, pintura y algunos detalles decorativos, sus compartimentos se transforman en pequeñas flores que recuerdan a las tradicionales Nochebuenas. El resultado es un adorno artesanal, económico y una buena manera de darle una segunda vida a un material reciclable. ¿Pero como se hace?

Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa.
Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa. Foto: Gemini IA

Qué materiales se necesitan para hacer una corona navideña con cartones de huevo

Antes de comenzar, es importante reunir todos los elementos para trabajar con comodidad. La mayoría son fáciles de conseguir y algunos pueden reemplazarse por adornos que ya tengas en casa.

Los materiales necesarios son:

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  • Cartones de huevo de papel o cartón.
  • Un cartón firme para fabricar la base circular.
  • Tijeras.
  • Pintura acrílica roja, verde y blanca.
  • Pincel.
  • Pistola de silicona caliente y barras adhesivas.
  • Ramitas de pino naturales o artificiales.
  • Piñas de pino pequeñas.
  • Bayas o bolitas rojas navideñas.
  • Cuentas o bolitas doradas.
  • Cuerda o hilo de yute.

Paso a paso: cómo transformar los cartones de huevo en una corona navideña

1. Cortar y moldear las flores de cartón

El primer paso consiste en separar los compartimentos individuales del cartón de huevo. Una vez que tengas varias piezas, utilizá las tijeras para redondear los bordes y realizar cuatro o cinco cortes pequeños que permitan formar los pétalos.

No es necesario que todas las flores sean idénticas: las pequeñas diferencias de tamaño y forma le darán un aspecto artesanal a la decoración.

2. Pintar las flores con colores navideños

Con las piezas ya moldeadas, llega el momento de darles color. Utilizá pintura acrílica roja, verde y blanca para crear distintas combinaciones. Podés pintar algunas flores completamente rojas, otras verdes y otras blancas, para conseguir un diseño variado y festivo. Es importante dejar secar bien cada pieza antes de continuar.

3. Preparar la base circular y pegar las flores

Para construir la estructura, recortá un aro de cartón firme. Una forma sencilla de conseguirlo es utilizar dos platos de diferentes tamaños como moldes: uno grande para marcar el contorno exterior y otro más pequeño para definir el círculo interior.

Después, pegá las flores con silicona caliente alrededor de toda la superficie. Colocalas una junto a otra, procurando cubrir la mayor parte de la base, pero dejando algunos espacios para incorporar las ramas y los adornos.

Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa.
Cómo hacer una corona navideña con cartones de huevo: el truco económico para decorar tu casa. Foto: Gemini IA

4. Agregar los detalles decorativos

Para darle a las flores una apariencia similar a las Nochebuenas, colocá pequeñas cuentas o bolitas doradas en el centro de cada una. Luego, distribuí las ramitas de pino entre las flores y por debajo de ellas para aportar volumen y cubrir los espacios vacíos. Completá la decoración con piñas pequeñas y bayas rojas, que le darán un aspecto más tradicional y natural.

5. Colocar el moño y preparar la corona para colgar

El último paso es realizar un moño doble con cuerda o hilo de yute y pegarlo en la parte inferior de la corona. Este detalle aporta un acabado rústico que combina muy bien con los colores navideños.

Para terminar, cortá otro tramo de cuerda y fijalo en la parte posterior del aro. Así tendrás un sujetador para colgar la corona en la puerta de entrada, una pared o cualquier espacio que quieras decorar.

Con pocos materiales y algo de creatividad, los cartones de huevo pueden convertirse en un adorno navideño original. Una propuesta sencilla para reciclar, ahorrar y sumar un detalle hecho a mano a la decoración de las fiestas.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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