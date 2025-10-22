Diez calles con los nombres más extraños de CABA: del homenaje al marisco al desconocido sobrenombre de un prócer

Conforman el trazado de una ciudad de más de 500 años de historia. Muchas responden a personajes y sucesos de público conocimiento, pero otras causan sorpresa en los transeúntes que pasan por allí.

Calles de Buenos Aires. Foto: Freepik

Repletas de verde, hermosas, cortas, secretas y repletas de anécdotas. Las calles de Buenos Aires son una parte fundamental para entender a una ciudad de más de 500 años y que se mueve al ritmo de sus avenidas, pasajes y cemento que supo cambiar al ritmo de la capital argentina. Pero, ¿qué tanto sabés del origen de su nombre?

Si bien se han elegido nombres de próceres, batallas o lugares de vital importancia para la historia argentina, hay calles que causan asombro por su nombre fuera de lo común. Acá te mencionamos alguna de ellas y su particular origen.

Las calles más raras de Buenos Aires

El Profeta de la Pampa

Nace en la calle Moretto al 1600 y termina en la Avenida San Juan Bautista Lasalle al 2000

Sobrenombre que se le puso al expresidente, Domingo Faustino Sarmiento, en la revista Don Quijote en 1884

Vale recordar que el sanjuanino fue uno de los hombres que más impulsó la educación en el país con un programa revolucionario para la época

El Profeta de la Pampa, un original nombre. Foto: Google Maps

Unanue

Comienza en Av. General Paz, entre Torcuato Batlle y Ordoñez y Barros Pazos, y finaliza en Pasaje Araujo

En honor a José Hipólito Unanue y Pavón quien fue médico, naturalista, meteorólogo, catedrático universitario, político y precursor peruano de la independencia, siendo también ministro de Hacienda de José de San Martín

Dragones

Se origina en Av. Monroe para terminar en La Pampa al 900.

El Regimiento de Dragones de Buenos Aires fue una unidad colonial de caballería de clase veterana del Ejército de España en el virreinato del Río de la Plata. El mismo subsistió brevemente a la caída del poder colonial español en Buenos Aires luego de la Revolución de Mayo de 1810

Regimiento de Dragones a principios de siglo XIX

Saraza

Comienza frente al Cementerio de Flores y finaliza en Av. La Plata al 1900

El vasco Javier Saturnino Sarassa llegó a estas tierras en 1757 y en documentos oficiales, el apellido figura como Sarassa, Sarasa y Saraza

No está claro si la calle fue en su honor o a sus descendientes: Mariano Necochea Saraza y Saturnino Saraza, ambos militares que lucharon en los primeros años de la Revolución

Calle Saraza. Foto: Google Maps

Camarones

Tiene su origen en la Av. Juan B. Justo y llega hasta la Av. San Martín

Es una localidad cabecera del departamento Florentino Ameghino, provincia del Chubut. El lugar fue bautizado así porque, en el pasado, su bahía tenía abundancia de una especie de este marisco

Muñecas

Nace en la Av. Warnes para terminar en la Av. Dorrego

Ildefonso Escolástico de las Muñecas fue un sacerdote católico tucumano y líder guerrillero de la guerra de independencia del Alto Perú

Calle Muñecas. Foto: Google Maps

Cachi

Se origina en la intersección entre la Av. Almafuerte y Cortejarena hasta Santo Domingo

Es una pequeña localidad cabecera del departamento homónimo, ubicada dentro de los Valles Calchaquíes en la provincia de Salta

El nombre proviene de la lengua cacán, donde “kak” significa piedra y “chi” hace referencia al silencio, aunque también se interpreta en kunsa como “lugar hermoso”

Cucha Cucha

Iniciando entre 12 de Octubre y Añasco, finalizando en Méndez de Andés

El combate de Cucha Cucha se produjo el 23 de febrero de 1814 durante el período de la guerra de la Independencia de Chile denominado Patria Vieja

Calles de Buenos Aires. Foto: Freepik

Chorroarín

Se desprende de la Av. de los Constituyentes hasta desembocar en la Av. de los Incas.

Luis José de Chorroarín fue un sacerdote y educador argentino, destacado participante en la Revolución de Mayo y en los primeros gobiernos independientes de ese país.

Delambre