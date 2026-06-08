Argentina tuvo otra capital: cuál es el barrio porteño que llevó ese título por cinco meses

Ubicado en la Comuna 13, se trata de uno de los centros comerciales más importantes de CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Mucho antes de consolidarse como uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, Belgrano vivió un capítulo asombroso de la historia argentina: fue sede del poder nacional en medio de una crisis política decisiva. En 1880, durante el conflicto entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, este entonces pueblo pasó a convertirse en capital provisoria de la República, un hecho que todavía sorprende a quienes hoy recorren sus calles entre plazas, cúpulas e instituciones históricas.

La escena no fue menor. El traslado del Gobierno a Belgrano ocurrió en plena Revolución de 1880, cuando la tensión por la federalización de Buenos Aires y el levantamiento encabezado por Carlos Tejedor obligaron al presidente Nicolás Avellaneda a mover el centro de decisiones fuera de la ciudad. Desde allí sesionó el Congreso y se avanzó en una norma crucial: la Ley 1029, que declaró a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República.

Lo llamativo es que, aunque hoy quede como una rareza histórica, Belgrano fue por un breve lapso el corazón político del país. Algunas fuentes lo describen como un período de junio a octubre de 1880, es decir, cuatro meses, mientras que en el uso periodístico y popular muchas veces se lo resume como cinco meses por el conteo inclusivo del tramo junio-octubre.

Belgrano: cómo llegó a ser capital de Argentina por cinco meses

Belgrano no nació como barrio porteño, sino como un municipio de la provincia de Buenos Aires, y recién más tarde fue absorbido por la Capital. En 1880 todavía era una localidad separada de la ciudad, con peso institucional propio y la infraestructura suficiente como para alojar funciones clave del Estado en un momento crítico.

Partidos de la Provincia de Buenos Aires antes de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. En rojo, la ciudad actual con sus barrios

El contexto fue explosivo. La disputa por la llamada “cuestión capital” enfrentaba al poder nacional con sectores bonaerenses reacios a que Buenos Aires quedara definitivamente bajo jurisdicción federal. Cuando estalló el levantamiento de Tejedor, el gobierno de Avellaneda consideró inseguro permanecer en la ciudad y trasladó a Belgrano a las autoridades nacionales.

Así, el entonces pueblo de Belgrano pasó abruptamente de ser una localidad tranquila a transformarse en sede del Gobierno Nacional. Allí funcionaron el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y el lugar quedó ligado para siempre a uno de los pasos más importantes en la organización institucional del país: el camino hacia la federalización de Buenos Aires.

El rol de Nicolás Avellaneda: cuándo convirtió a Belgrano en sede del Gobierno Nacional

El nombre central de esta historia es Nicolás Avellaneda, presidente de la Nación entre el 12 de octubre de 1874 y el 12 de octubre de 1880. Durante la crisis de 1880, fue quien resolvió correr al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y fijar en Belgrano la residencia del poder público.

De acuerdo con las reconstrucciones históricas sobre el Congreso de Belgrano, la Cámara de Senadores funcionó allí desde el 4 de junio de 1880 y la de Diputados desde el 28 de julio hasta el 20 de septiembre de ese año. Ese movimiento político no fue un simple cambio de edificio: fue una jugada institucional decisiva para sostener al gobierno nacional en medio del conflicto armado.

Nicolás Avellaneda asumió la presidencia con 37 años Foto: Archivo

El momento culminante llegó el 20 de septiembre de 1880, cuando el Congreso reunido en Belgrano sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de la ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales. Al día siguiente también quedó sin efecto la ley que había declarado a Belgrano capital provisoria, señal de que el proceso de federalización avanzaba hacia su desenlace definitivo.

En otras palabras, Avellaneda convirtió a Belgrano en sede del Gobierno Nacional en uno de los momentos más tensos del siglo XIX argentino, y desde ese escenario transitorio se terminó de definir el mapa político del país. Lo que parecía una solución de emergencia terminó dejando una marca permanente en la historia del barrio.

Museo Histórico Sarmiento: qué funcionaba en este icónico edificio mientras Belgrano era la capital argentina

El edificio más emblemático de esta historia es el actual Museo Histórico Sarmiento, ubicado en Cuba 2079, en Belgrano. Antes de convertirse en museo, fue la Casa Municipal del pueblo de Belgrano, inaugurada el 8 de diciembre de 1872 y construida entre 1869 y 1874 según el proyecto del arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, una figura destacada de la arquitectura pública del período.

Durante aquellos meses de 1880, ese edificio funcionó como sede de las sesiones legislativas y punto neurálgico del poder nacional. En su interior se debatió y sancionó la ley que resultó clave para la federalización de Buenos Aires, razón por la cual el lugar quedó asociado para siempre al llamado “Congreso de Belgrano”.

Museo Histórico Sarmiento Foto: Turismo Buenos Aires

Además de su valor político, el edificio tiene un fuerte interés patrimonial. Las descripciones oficiales remarcan que posee una planta en forma de “H”, galerías sostenidas por columnas dóricas, un frente con loggia central y una torre con reloj agregada como homenaje al lugar donde sesionó el Congreso. Desde 1938 es sede del Museo Histórico Sarmiento y fue declarado Monumento Histórico Nacional por su papel en los acontecimientos de 1880.

Es decir: mientras Belgrano fue capital provisoria, en ese edificio no funcionaba un museo sino la Municipalidad local convertida en centro político del país. Hoy, quienes lo visitan recorren un espacio donde alguna vez se decidió nada menos que el destino institucional de la Argentina.

Origen del barrio: por qué se decidió llamarlo Belgrano

La historia del nombre también remite a las raíces patrias. Belgrano recibió esa denominación en homenaje a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, cuando todavía era un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Las fuentes oficiales consultadas coinciden en ese homenaje, aunque presentan diferencias sobre la fecha exacta del decreto que formalizó el nombre.

Lo que sí aparece de forma consistente es que el pueblo fue fundado el 23 de noviembre de 1855 sobre terrenos de La Calera, y que luego su trazado y denominación quedaron ligados al reconocimiento de una de las figuras fundamentales de la historia nacional. Con el tiempo, Belgrano creció, fue elevado a ciudad y finalmente quedó incorporado a Buenos Aires cuando la Nación absorbió los partidos de Belgrano y San José de Flores en 1887.

Belgrano, nombrado así por uno de los próceres más importantes Foto: Turismo Buenos Aires

Esa trayectoria explica por qué el barrio conserva una identidad tan particular. Belgrano fue pueblo, fue ciudad, fue capital provisoria y después barrio. Pocos lugares de la Argentina pueden condensar en tan pocas cuadras una secuencia histórica tan intensa.

Y ahí está, justamente, el dato que todavía fascina: uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires alguna vez fue la capital argentina. No por décadas ni por años, sino por un puñado de meses que alcanzaron para torcer la historia nacional desde un rincón inesperado del mapa porteño.