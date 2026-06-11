El capitán de Argentina que dejó un Mundial por rendir un examen: la increíble historia de Manuel “Nolo” Ferreira

José Nasazzi y Manuel "Nolo" Ferreira, capitanes de las selecciones de Uruguay y de Argentina Foto: Wikipedia

En pleno Mundial de 1930, cuando la Selección argentina ya soñaba con la gloria, su capitán tomó una decisión que hoy parece imposible: dejó el torneo para rendir un examen universitario. La historia de Manuel “Nolo” Ferreira no solo retrata otra época del fútbol, sino que también explica cómo una ausencia inesperada terminó abriendo la puerta a otro nombre legendario.

La Copa del Mundo de Uruguay 1930 fue la primera de la historia, reunió a 13 selecciones y se disputó íntegramente en Montevideo, en un tiempo en el que el fútbol todavía convivía con profesiones, estudios y una lógica amateur muy distinta a la actual. Argentina llegó hasta la final de aquel torneo y terminó como subcampeona tras caer 4-2 ante Uruguay, pero una de las historias más recordadas de esa campaña ocurrió mucho antes del partido decisivo.

Quién era Manuel “Nolo” Ferreira, el capitán que eligió los libros antes que un partido del Mundial

Manuel Ferreira no era un futbolista más. Fue uno de los grandes nombres del fútbol argentino de las décadas del 20 y 30, figura de Estudiantes de La Plata e integrante de la histórica delantera conocida como “Los Profesores”, junto a Miguel Ángel Lauri, Alejandro Scopelli, Alberto Zozaya y Enrique Guaita. Su talento, su inteligencia para jugar y su liderazgo lo convirtieron en una referencia dentro y fuera de la cancha.

Manuel Ferreira nació en Trenque Lauquen Foto: Wikipedia

Con la Selección argentina, Ferreira fue campeón de los Sudamericanos de 1927 y 1929, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y llegó al Mundial de 1930 como capitán de un equipo que era candidato. En total, disputó 21 partidos con la camiseta albiceleste y marcó 11 goles, un registro que confirma el peso que tenía en una era fundacional del fútbol sudamericano.

Además, arrastraba un apodo que ya decía mucho sobre su influencia: “Piloto Olímpico”. La AFA y El Gráfico recordaron que se ganó ese sobrenombre por su capacidad para conducir y finalizar los ataques argentinos en Ámsterdam 1928, como si manejara el ritmo del equipo desde el centro del campo hacia adelante.

El día que el capitán de Argentina se fue del Mundial para rendir un examen

La escena, vista desde el fútbol moderno, parece irreal. Después del debut victorioso ante Francia, Ferreira dejó la concentración argentina en Uruguay para volver al otro lado del Río de la Plata y presentarse a un examen de su carrera de Escribanía. Según reconstruyen FIFA y TyC Sports, el delantero priorizó su formación académica y se ausentó del segundo partido de la fase inicial, precisamente el encuentro frente a México.

Aquel gesto no fue leído como una traición ni como una excentricidad, sino como un reflejo de época. En 1930, el fútbol todavía no daba garantías de futuro como sí lo haría décadas más tarde. Para muchos jugadores, estudiar o sostener una profesión paralela no era una rareza: era una necesidad. La propia historia posterior de Ferreira confirma ese perfil: una vez retirado, ejerció como escribano, fue periodista y también se desempeñó en la docencia.

Argentina goleó a México, pero la ausencia de Ferreira cambió la historia del Mundial

El partido que Ferreira no jugó terminó siendo uno de los más recordados del torneo. Argentina venció a México por 6-3 en Montevideo, en uno de los encuentros con más goles en la historia de los Mundiales. FIFA todavía lo ubica entre los partidos más anotadores de la Copa del Mundo y detalla que los tantos argentinos fueron de Guillermo Stábile (tres), Adolfo Zumelzú (dos) y Francisco Varallo.

"Los Profesores", Lauri, Scopelli, Zozaya, Ferreira y Guaita Foto: El Gráfico

Pero en esa goleada ocurrió algo todavía más significativo: al faltar Ferreira, apareció Guillermo Stábile, quien debutó esa tarde con la Selección y firmó un hat-trick. Lo que parecía una solución de emergencia terminó convirtiéndose en un giro histórico. Stábile conservó su lugar en el equipo, marcó ocho goles en cuatro partidos y se transformó en el máximo goleador del primer Mundial.

La cinta de capitán, mientras tanto, quedó en manos del arquero Ángel Bossio, según recuerda FIFA en su repaso por todos los capitanes argentinos en la Copa del Mundo. Es decir: durante una tarde, la Albiceleste cambió de líder, encontró a su artillero y escribió uno de los episodios más insólitos de la historia mundialista.

Volvió, jugó la final y dejó una lección que casi un siglo después sigue vigente

Lejos de quedar marginado, Ferreira regresó al equipo y fue parte del tramo decisivo de la campaña que llevó a Argentina hasta la final. Allí, la Selección terminó perdiendo ante Uruguay, que se consagró campeón del primer Mundial tras imponerse 4-2 en Montevideo. Aun así, el nombre de “Nolo” quedó ligado para siempre a esa aventura que mezcló fútbol, épica y una escala universitaria en medio del torneo más importante del planeta.

El capitán de Argentina que dejó un Mundial por rendir un examen Foto: El Gráfico

Su historia sigue fascinando porque condensa un contraste brutal con el presente. Hoy resulta inimaginable que un capitán abandone una Copa del Mundo por un examen. Sin embargo, en 1930, esa decisión no hablaba de desinterés, sino de disciplina, responsabilidad y de una manera distinta de entender el éxito. Ferreira no eligió entre el fútbol y el futuro: intentó sostener ambos mundos al mismo tiempo.

Por eso, casi un siglo después, la historia de Manuel Ferreira conserva una potencia especial. No solo porque parece salida de otro planeta futbolero, sino porque recuerda que en los orígenes del Mundial había héroes con botines, sí, pero también con cuadernos, apuntes y exámenes finales. Y en ese cruce improbable entre la gloria y los estudios, Argentina encontró una anécdota eterna y el mundo del fútbol, una de sus postales más humanas.