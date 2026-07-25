La foto más antigua de Buenos Aires: el registro histórico que muestra una ciudad irreconocible

Buenos Aires antigua Foto: Archivo General de la Nación

Antes de los celulares, de las cámaras digitales y de las postales turísticas, Buenos Aires tuvo una primera imagen casi fantasmal. Una fotografía antigua, tomada con una técnica compleja y única, permite mirar de frente a una ciudad que todavía no era la gran metrópolis moderna, sino una aldea portuaria en plena transformación. Se trata de uno de los registros visuales más valiosos de la historia argentina: la imagen más antigua conocida de Buenos Aires, vinculada al universo del daguerrotipo, el procedimiento fotográfico que revolucionó al mundo en el siglo XIX.

Cuál es la foto más antigua de Buenos Aires

Cuando se habla de la foto más antigua de Buenos Aires, los historiadores suelen señalar los primeros daguerrotipos tomados en la ciudad durante la década de 1840 y comienzos de 1850. Entre las imágenes más citadas aparece el Cabildo de Buenos Aires, retratado en una época en la que todavía conservaba una fisonomía muy diferente a la actual. También se mencionan vistas tempranas del Fuerte, la Plaza de la Victoria y retratos de figuras públicas de la época.

Buenos Aires antigua Foto: Archivo General de la Nación

El daguerrotipo fue anunciado oficialmente en Francia en 1839 y se convirtió en el primer procedimiento fotográfico practicable y comercializable en el mundo. A diferencia de las fotografías modernas, no generaba copias múltiples, sino una imagen única sobre una placa metálica, extremadamente frágil y de gran precisión visual.

El daguerrotipo: la tecnología que hizo posible ver el pasado

La técnica creada por Louis Daguerre cambió para siempre la forma de registrar la realidad. Antes de su aparición, las ciudades, los próceres y las escenas cotidianas dependían de pinturas, grabados o relatos escritos. Con el daguerrotipo, por primera vez, una porción exacta del mundo podía quedar fijada por la acción de la luz.

El proceso era tan delicado como fascinante. La imagen se formaba sobre una placa de metal, generalmente cobre plateado, que era sensibilizada químicamente y luego expuesta dentro de una cámara. El resultado era una pieza irrepetible, con aspecto de espejo, que podía verse de manera positiva o negativa según el ángulo de la luz.

En sus primeros años, los tiempos de exposición eran largos. Por eso, las primeras imágenes urbanas suelen mostrar calles casi vacías: las personas que caminaban no quedaban registradas si se movían demasiado rápido. Solo aparecían quienes permanecían quietos durante varios segundos o minutos.

Buenos Aires en 1840: una ciudad de barro, río y poder político

La Buenos Aires que muestran esas primeras fotografías no se parece a la postal actual. A mediados del siglo XIX, la ciudad todavía estaba profundamente marcada por el río, las calles de tierra, los carros, las iglesias, las casas bajas y los edificios coloniales. El área que hoy concentra los símbolos institucionales del país, como la Plaza de Mayo, era entonces el corazón político y social de una ciudad en expansión.

Buenos Aires antigua Foto: Archivo General de la Nación

El Cabildo, el Fuerte y la antigua Plaza de la Victoria eran puntos centrales de la vida porteña. Allí se mezclaban comerciantes, funcionarios, soldados, vecinos, vendedores ambulantes y viajeros. Cada edificio retratado en esas imágenes tempranas funciona hoy como una pista visual para reconstruir cómo era Buenos Aires antes de las grandes reformas urbanas.

El Cabildo, protagonista de una Buenos Aires que desapareció

El Cabildo es uno de los edificios más importantes de la historia argentina. En 1810 fue escenario de los días decisivos de la Revolución de Mayo, pero su aspecto original fue modificado varias veces con el paso del tiempo. Por eso, los primeros registros fotográficos resultan fundamentales: permiten observar detalles arquitectónicos que ya no existen.

Las imágenes antiguas del Cabildo muestran una construcción más extensa que la actual, con arcos, recovas y una presencia urbana mucho más dominante dentro del paisaje porteño. Con el avance de las obras públicas y la apertura de nuevas avenidas, el edificio fue recortado y transformado hasta adquirir la silueta que hoy se conoce.

Por qué esta foto es tan importante para la historia argentina

La importancia de la foto más antigua de Buenos Aires no está solo en su fecha. Su verdadero valor está en que permite ver una ciudad en transición. En una sola imagen conviven el pasado colonial, el nacimiento del Estado moderno y los primeros pasos de una capital que, décadas después, sería profundamente transformada por la inmigración, el ferrocarril, los edificios públicos y el crecimiento económico.

Además, estos daguerrotipos son testimonios materiales de una época en la que fotografiarse era un lujo. El Museo Histórico Nacional destaca que los daguerrotipos eran objetos valiosos, frágiles y únicos, a los que accedían principalmente sectores acomodados de la sociedad. También señala que algunos de los primeros daguerrotipistas que trabajaron en Buenos Aires fueron Elliot, Bennet, Fredricks, Pozzo y los hermanos Helsby.