De San Ignacio a Santo Domingo: el recorrido por los mausoleos de héroes argentinos en pleno casco histórico

Mausoleo de San Martín Foto: Gobierno argentino

Buenos Aires guarda una de esas rutas que no siempre aparecen en las listas rápidas del turismo, pero que conmueven apenas se las recorre. Entre iglesias coloniales, atrios cargados de símbolos y capillas laterales convertidas en altares cívicos, el casco histórico conserva los descansos finales de algunos de los nombres más decisivos de la historia argentina. Juan José Castelli, José de San Martín y Manuel Belgrano pueden visitarse en un trayecto breve, intenso y lleno de capas de memoria.

Lo impactante de este circuito es que no se trata solo de tumbas o mausoleos: cada parada cuenta una parte distinta del nacimiento del país. San Ignacio remite al clima intelectual y político de los años revolucionarios; la Catedral Metropolitana conecta con la dimensión continental de San Martín; y Santo Domingo condensa la intimidad familiar, religiosa y patriótica de Belgrano. En pocas cuadras, la historia argentina deja de ser abstracta y se vuelve física, visible y caminable.

San Ignacio: la iglesia más antigua de Buenos Aires y el descanso de Juan José Castelli

La primera parada es la Iglesia de San Ignacio de Loyola, ubicada en Bolívar 225, dentro de la histórica Manzana de las Luces. Es la iglesia más antigua que se conserva en la ciudad: el templo actual comenzó a levantarse en 1712, fue inaugurado en 1722 y consagrado en 1734.

Juan José Castelli, miembro de la Primera Junta.

Pero San Ignacio no es solo una joya colonial. Después de la expulsión de los jesuitas, allí funcionaron la Escuela de Medicina, la Biblioteca Nacional y la Universidad de Buenos Aires, y además fue catedral provisoria entre 1775 y 1791. También tuvo un papel en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas y fue escenario de cabildos abiertos decisivos a comienzos del siglo XIX.

Iglesia San Ignacio de Buenos Aires. Foto: turismobuenosaires.

En uno de sus altares laterales descansan los restos de Juan José Castelli, vocal de la Primera Junta y una de las figuras más radicales de la Revolución de Mayo. Su presencia en San Ignacio suma una dimensión potente al templo: no solo se visita una iglesia histórica, sino también el sitio donde reposa una voz central del proceso emancipador.

La Catedral Metropolitana: el mausoleo de San Martín que custodian los Granaderos

La segunda estación del recorrido es la Catedral Metropolitana, situada frente a Plaza de Mayo, en la intersección de Rivadavia y San Martín. El edificio actual es el sexto levantado en ese solar desde la fundación de la ciudad, y su construcción definitiva comenzó en 1752 bajo la dirección de Antonio Masella, mientras que su fachada neoclásica fue diseñada en 1822 por Próspero Catelin y Pedro Benoit.

José de San Martín Foto: Archivo

Dentro de la Catedral, uno de los puntos más visitados es el mausoleo del general José de San Martín, realizado por el escultor francés Albert Carrier-Belleuse. La nave lateral fue reformada en 1877 para alojarlo, y los restos del Libertador llegaron al país en 1880, cumpliendo finalmente su deseo de descansar en la patria.

El mausoleo es también un programa simbólico. Las figuras femeninas representan a Argentina, Chile y Perú, los países liberados por San Martín, y el sitio se volvió además un espacio colectivo de homenaje a la gesta emancipadora. Distintas fuentes históricas señalan que junto a él se encuentran las urnas de Juan Gregorio de Las Heras, Tomás Guido y la del Soldado Desconocido de la Independencia, lo que refuerza el carácter coral del monumento.

Mausoleo de San Martín en la Catedral

La escena cotidiana completa el impacto: dos granaderos custodian permanentemente el mausoleo, convirtiendo la visita en una de las postales más solemnes de la ciudad. No es casual que esta parada sea una de las más recordadas por quienes recorren el casco histórico.

Santo Domingo: el mausoleo de Belgrano y un atrio donde la patria parece latir

El recorrido cierra en la Basílica y Convento de Santo Domingo, en Defensa 422, con el mausoleo ubicado en el atrio sobre Defensa y Avenida Belgrano. El predio es uno de los más significativos del casco histórico: la orden dominica estuvo allí desde el siglo XVII y el conjunto actual fue construido entre 1751 y 1856.

Santo Domingo conserva además huellas materiales de las Invasiones Inglesas. En una de sus torres todavía pueden verse marcas de disparos, y en el interior se exhiben banderas capturadas por Santiago de Liniers en 1806, junto con enseñas vinculadas a las guerras de la independencia.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

En el atrio se levanta el mausoleo de Manuel Belgrano, creador de la bandera y figura clave de la Revolución de Mayo y de la Independencia. La Ciudad de Buenos Aires identifica la obra como el mausoleo de Ettore Ximénes, y destaca que el conjunto escultórico incluye alegorías como “el pensador” y “la acción”, además de relieves sobre el juramento a la bandera y las batallas de Tucumán y Salta.

Mausoleo de Manuel Belgrano en Santo Domingo Foto: Instagram @cascohistoricoba

El lugar tiene además una dimensión íntima: distintas reconstrucciones históricas recuerdan que Belgrano nació a pocos metros del templo y que mantenía una estrecha relación con los dominicos, de los que fue terciario. Esa cercanía vuelve aún más potente la escena final del recorrido: Belgrano descansa donde historia, barrio y biografía se cruzan casi sin distancia.

Direcciones clave para hacer el circuito a pie

Si querés transformar la nota en una guía práctica, estas son las paradas esenciales del recorrido:

Iglesia de San Ignacio de Loyola – Bolívar 225, CABA .

Catedral Metropolitana – Rivadavia y San Martín, frente a Plaza de Mayo .

Basílica y Convento de Santo Domingo – Defensa 422, CABA; el mausoleo de Belgrano se ubica en el atrio sobre Defensa y Av. Belgrano.

Por qué este recorrido por mausoleos sigue fascinando hoy

En tiempos de consumo rápido, este circuito tiene algo raro y poderoso: obliga a bajar la velocidad. No propone una historia encapsulada en una placa, sino una experiencia urbana donde los próceres no aparecen como estatuas lejanas, sino como presencias concretas en iglesias, capillas y atrios que siguen vivos.

De San Ignacio a Santo Domingo, el trayecto reúne arquitectura colonial, episodios decisivos y lugares de descanso que explican por qué Buenos Aires también puede leerse como un gran mapa funerario de la nación. Castelli en San Ignacio, San Martín en la Catedral y Belgrano en Santo Domingo no son apenas nombres ilustres: son tres formas distintas de contar cómo se construyó la Argentina.