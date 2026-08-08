A 40 minutos de La Plata: el pueblo histórico que cumple 125 años con asado, música y tradición

Bartolomé Bavio celebra su aniversario con una gran fiesta popular Foto: Turismo Buenos Aires

Bartolomé Bavio se prepara para vivir una jornada de esas que quedan guardadas en la memoria colectiva. El próximo domingo 16 de agosto, la localidad del partido de Magdalena celebrará su 125° aniversario con una gran fiesta popular, entrada libre y gratuita, actividades para toda la familia, asado criollo, desfile tradicionalista y un cierre musical a cargo de Santamarta.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Magdalena junto a instituciones locales, no será solo un festejo más: será un homenaje vivo a un pueblo que creció entre el campo, el tren, la identidad gaucha y el esfuerzo de generaciones enteras. Ubicado a pocos kilómetros de La Plata y con fuerte perfil rural y productivo, Bavio se consolidó como una de las escapadas más elegidas del centro bonaerense.

Una fiesta con alma de pueblo: cuándo y dónde será el aniversario de Bartolomé Bavio

La celebración comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza José Hernández, donde se realizará el acto protocolar encabezado por el intendente Lisandro Hourcade, quien brindará su mensaje a la comunidad en el marco de este nuevo aniversario. Luego llegará uno de los momentos más esperados: el Desfile Cívico, Militar y Tradicionalista, con la participación de agrupaciones gauchas, escuelas, fuerzas de seguridad e instituciones del pueblo.

Bartolomé Bavio Foto: Instagram @lapulperagaucha

Desde el mediodía, el epicentro de la fiesta se trasladará al Predio de la Estación, un lugar cargado de simbolismo para la historia local. Allí habrá venta de carne a las brasas, juegos de kermesse, inflables, zumba, recorridos históricos guiados, espectáculos infantiles, simulacro de Bomberos Voluntarios, corte de torta aniversario y chocolatada popular. La organización recomienda asistir con mesa y reposera para disfrutar la jornada al aire libre.

Asado popular, shows gratis y cierre con Santamarta

La música también tendrá un rol central en el cumpleaños de Bavio. Desde las 18, el Club Racing recibirá la programación artística con las presentaciones de La Viajera Rock, La Fogonera, El Cordobés, Anabella y El Conne, mientras que el gran cierre estará a cargo del grupo Santamarta, que pondrá el broche final a una jornada pensada para vecinos, visitantes y familias de toda la región.

El pueblo histórico cerca de La Plata que festeja 125 años con asado, música y turismo rural Foto: Instagram @lapulperagaucha

Uno de los puntos más destacados del evento será su espíritu solidario: todo lo recaudado en los puestos de buffet, cantina y barra será destinado íntegramente a instituciones locales, entre ellas clubes, establecimientos educativos y Bomberos Voluntarios. En tiempos donde sostener espacios comunitarios es clave, cada plato compartido también será una forma de colaborar con el pueblo.

De parada ferroviaria a pueblo con identidad propia

Para entender por qué Bartolomé Bavio celebra con tanta fuerza sus 125 años, hay que mirar hacia atrás. Si en 2026 la localidad cumple su aniversario número 125, su origen se remonta a 1901, en una zona profundamente marcada por la producción rural, las estancias, los caminos de tierra y el ferrocarril.

Bartolomé Bavio celebra su 125° aniversario Foto: Turismo Buenos Aires

La historia ferroviaria ocupa un lugar especial en la memoria baviense. Registros vinculados al patrimonio ferroviario ubican la llegada del tren a Bavio en 1887, mientras que otras referencias históricas señalan que la estación del Ferrocarril General Roca comenzó a funcionar formalmente en 1914 y fue clausurada hacia fines de la década de 1970. Esa doble lectura refleja algo habitual en los pueblos bonaerenses: el tren llegó antes, durante o alrededor del nacimiento urbano, pero siempre terminó funcionando como motor de crecimiento.

La estación fue mucho más que un edificio: fue punto de encuentro, puerta de entrada, salida de producción y escenario de despedidas. El ramal La Plata a Pipinas llegó a contar con estaciones como Rufino de Elizalde, Arana, Ignacio Correas, Bartolomé Bavio, Roberto J. Payró, Vieytes, Álvarez Jonte, Verónica, Monte Veloz y Las Pipinas, hasta que el servicio fue cancelado en 1977.

El nombre, la memoria y los personajes que marcaron a Bavio

Bartolomé Bavio también arrastra historias de nombres, familias y figuras vinculadas a la identidad nacional. En celebraciones anteriores, la comunidad rindió homenaje a Miguel de los Santos Cajaraville, soldado del Ejército de los Andes que cruzó la Cordillera junto a José de San Martín y que tuvo vínculos con estas tierras. En 2025, durante el aniversario 124, se inauguró un monumento en su honor y en el de su caballo Decano.

Estos gestos explican por qué la fiesta de Bavio no se agota en una grilla de actividades. Cada desfile, cada agrupación criolla y cada recorrida histórica funcionan como una forma de mantener viva una memoria que no está encerrada en un museo, sino en las calles, en la estación, en los clubes, en las escuelas y en las familias que producen, trabajan y sostienen la vida cotidiana del pueblo.

Cómo llegar a Bartolomé Bavio desde La Plata y Buenos Aires

Desde La Plata, el viaje demanda entre 30 y 40 minutos. Se puede tomar Avenida 122 o Ruta Provincial 11 hasta el Paraje El Pino y luego continuar por Ruta Provincial 54 hasta el ingreso a la localidad. Otra opción es ir por Ruta Provincial 36 hasta el cruce con Ruta Provincial 54, a la altura de Oliden.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido estimado es de entre 1 hora y media y 2 horas, tomando la Autopista Buenos Aires-La Plata, luego Ruta Provincial 11 hasta El Pino y finalmente Ruta Provincial 54. Para quienes quieran organizar mejor la visita, Magdalena cuenta con Magui, la guía turística virtual disponible por WhatsApp al 2221 496429, con información sobre alojamiento, gastronomía, atractivos y recomendaciones.