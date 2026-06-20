Por qué ya no quedan descendientes directos de José de San Martín: la historia familiar que terminó en silencio

San Martín y sus nietas Foto: Argentina.gob

Hablar de José de San Martín es hablar de campañas militares, cruces imposibles y una figura monumental en la historia de la Argentina y de América. Pero detrás del prócer también hubo una trama íntima, familiar y profundamente humana. Y en esa historia privada aparece una pregunta que todavía intriga a muchos: ¿por qué ya no quedan descendientes directos de San Martín? La respuesta no está en un gran misterio, sino en una cadena familiar muy breve, documentada y marcada por muertes tempranas y matrimonios sin hijos.

La única hija del Libertador: el comienzo de una línea familiar corta

De acuerdo con la línea familiar oficialmente documentada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, San Martín tuvo una sola hija reconocida: Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816, fruto de su matrimonio con María de los Remedios de Escalada.

La vida de Merceditas estuvo atravesada por separaciones, exilio y formación europea. San Martín partió a la campaña libertadora cuando ella era apenas una bebé, y años más tarde decidió llevarla a Europa para educarla lejos de la conflictividad política rioplatense. Esa decisión fue central para entender no solo la vida de su hija, sino también el destino posterior del linaje sanmartiniano.

San Martín y su hija, Merceditas

Ya instalada en Europa, Mercedes Tomasa se casó en 1832 con Mariano Severo Balcarce, diplomático e hijo de Antonio González Balcarce. De esa unión nacieron dos hijas: María Mercedes y Josefa Dominga. Es decir: la descendencia directa documentada de San Martín quedó reducida, en términos biológicos, a una hija y dos nietas.

Las dos nietas de San Martín y el dato clave que explica todo

La nieta mayor del Libertador fue María Mercedes Balcarce, nacida en Buenos Aires en 1833. La segunda fue Josefa Dominga Balcarce, nacida en Grand Bourg, Francia, en 1836. Ambas crecieron en el entorno familiar de San Martín durante sus años europeos y fueron parte de la intimidad del prócer en el tramo final de su vida.

Pero el árbol genealógico se estrechó muy rápido. El Instituto Nacional Sanmartiniano consigna que María Mercedes murió joven, soltera y sin descendencia. Esa muerte temprana fue el primer gran corte en la continuidad biológica de la familia.

María Mercedes Balcarce de San Martín murió a los 27 años

La continuidad del linaje quedó entonces en manos de Josefa Dominga, conocida en la familia como “Pepa”. Ella llegó a la adultez, se casó en 1861 con el diplomático mexicano Fernando María Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina, pero no tuvo hijos. Esa es la razón histórica concreta por la cual hoy no quedan descendientes directos documentados de José de San Martín.

Josefa Dominga, la última descendiente directa de San Martín

Lejos de desaparecer en el anonimato, Josefa Dominga Balcarce fue una figura clave para mantener viva la memoria del Libertador. El propio Instituto Nacional Sanmartiniano la define como la última descendiente directa de San Martín, y destaca que dedicó su vida a preservar ese legado familiar.

Fue ella quien ayudó a reconstruir detalles de la vida cotidiana de su abuelo, aportó información para las primeras biografías y donó al Museo Histórico Nacional numerosos objetos, muebles y pertenencias personales del general. Gracias a esas acciones fue posible replicar, por ejemplo, la disposición de la habitación donde San Martín pasó sus últimos días.

Josefa Balcarce, nieta de San Martín.

Su vida tuvo además un costado humanitario notable. Durante la Primera Guerra Mundial, Josefa convirtió su residencia de Brunoy en un espacio de asistencia para heridos y necesitados, y por esa labor Francia la condecoró con la Legión de Honor. Su importancia, entonces, no fue solo genealógica: también fue moral, patrimonial e histórica.

Por qué la descendencia directa de San Martín se extinguió

Si se resume en una sola línea, la explicación es simple: San Martín tuvo una única hija; esa hija tuvo dos mujeres; una murió sin hijos y la otra también murió sin descendencia. La línea directa, por lo tanto, se extinguió con la muerte de Josefa Dominga en 1924.

Pero detrás de esa síntesis hay una historia más profunda. La familia sanmartiniana vivió en buena parte fuera del Río de la Plata, atravesó el exilio europeo, se integró a círculos diplomáticos y aristocráticos, y quedó marcada por un núcleo doméstico pequeño. No hubo una familia numerosa ni una continuidad extendida del apellido en la línea directa del Libertador.

También hay un punto importante: cuando se habla de “descendientes directos” se alude a la línea biológica e inmediata documentada de padre a hija y de hija a nietas. En esa cadena puntual, las fuentes sanmartinianas consultadas son claras: la última heredera directa fue Josefa Dominga Balcarce y San Martín.