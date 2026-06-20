Belgrano: la historia más conmovedora del prócer que creó la bandera y murió casi sin nada

La muerte de Manuel Belgrano

Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, dentro de una familia con una posición económica sólida, y recibió una formación poco común para su época: estudió Derecho en Salamanca y Valladolid entre 1786 y 1793, donde también se nutrió de las ideas de la Ilustración y de autores como Rousseau, Montesquieu y Quesnay.

Al volver al Río de la Plata, fue nombrado secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires en 1794, desde donde impulsó proyectos para fomentar la agricultura, la educación, la náutica y el desarrollo económico. Antes de convertirse en general, Belgrano ya pensaba en un país más moderno, con formación técnica y oportunidades para los sectores populares.

Ese perfil intelectual y reformista muchas veces queda opacado por su rol militar, pero es fundamental para entender su trayectoria. Belgrano no fue solo el creador de la bandera: también fue periodista, economista, funcionario y uno de los hombres más lúcidos del proceso revolucionario iniciado en 1810.

La decisión que explica por qué Belgrano terminó sin fortuna

La imagen de Belgrano como prócer austero tiene una base histórica muy concreta. Tras las victorias de Tucumán y Salta, la Asamblea del Año XIII le otorgó 40.000 pesos como premio, una suma enorme para la época. Sin embargo, él rechazó convertir ese reconocimiento en riqueza personal y decidió destinarlo a la creación de cuatro escuelas públicas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

Esa donación no fue un gesto menor ni simbólico: Belgrano redactó incluso un reglamento escolar y dejó en claro que la educación debía ser una prioridad para la construcción del nuevo país. En uno de los fragmentos más citados de su pensamiento, sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio”, una frase que resume su visión ética del servicio público.

El problema es que esa misma conducta desprendida, sumada a los años de campañas militares, viajes, enfermedad y postergaciones del Estado, fue debilitando su situación material. Lejos de enriquecerse con el poder, Belgrano gastó recursos propios, resignó ingresos y dedicó su vida al proyecto independentista.

Los últimos meses de Belgrano fueron una mezcla de enfermedad, deuda y abandono

Hacia 1819, su salud estaba muy deteriorada. Las fuentes históricas señalan que padecía una enfermedad grave —identificada en muchas crónicas como hidropesía, además de otros problemas físicos—, lo que lo obligó a dejar el mando del Ejército del Norte en septiembre de ese año.

Durante sus últimos meses en Tucumán, vivió en soledad y en una pobreza apremiante, dependiendo en buena medida de la ayuda de amigos cercanos. Uno de ellos, José Celedonio Balbín, le prestó dinero para que pudiera regresar a Buenos Aires, porque Belgrano deseaba morir en su ciudad natal y no contaba con recursos suficientes para costear el traslado.

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

Ese episodio es clave para comprender la dimensión humana de su final. El Estado le debía sueldos y, según su testamento, Belgrano todavía tenía cuentas pendientes, deudas y créditos por cobrar, un reflejo directo de que su situación económica estaba lejos de ser holgada.

El reloj de oro y el gesto final que resume toda su vida

Uno de los episodios más recordados de sus últimas horas es el del reloj de oro que entregó al médico Joseph Redhead. A falta de dinero, ese objeto valioso quedó como símbolo de gratitud hacia quien lo asistió en sus días finales. Con el tiempo, ese reloj se volvió una pieza histórica de enorme carga emocional porque representa mejor que ningún discurso el contraste entre la grandeza pública de Belgrano y la precariedad de su final.

La escena es poderosa por una razón: muestra a un hombre que había sido central para la historia argentina, pero que murió con muy pocos bienes materiales. No es una leyenda construida después; la propia documentación y los testimonios de época refuerzan esa imagen de austeridad extrema, deuda y desprotección.

Murió en un país en crisis y casi nadie habló de su muerte

Belgrano murió el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, en medio de una jornada marcada por una profunda crisis política. La ciudad atravesaba un período de desorden institucional tan grande que ese mismo día quedó asociado a la llamada “anarquía del año 20”, un contexto que explica por qué su fallecimiento no tuvo, en ese momento, el reconocimiento que cabía esperar.

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Su entierro fue sobrio, silencioso y con escasísima repercusión pública. Distintas reconstrucciones históricas coinciden en que solo un periódico, El Despertador Teofilantrópico, difundió su muerte, mientras el resto de la prensa prácticamente la ignoró.

Incluso el tono con que luego se recordó ese funeral fue elocuente: “triste, pobre y sombrío”. Esa caracterización no solo habla de la ceremonia, sino también del contraste brutal entre la magnitud de su legado y el olvido que rodeó sus últimos días.

Por qué la pobreza de Belgrano sigue conmoviendo más de 200 años después

La historia de Belgrano conmueve porque rompe con la idea de un héroe recompensado por sus méritos. En su caso ocurrió lo contrario: cuanto más dio por la patria, menos recibió en términos materiales. Su vida demuestra que la independencia no fue solo una sucesión de gestas épicas, sino también una trama de sacrificios personales, enfermedades, renuncias y deudas.

También deja una enseñanza vigente: Belgrano pensó la política como servicio, la educación como inversión imprescindible y la ética pública como un valor superior al dinero. Que haya muerto pobre no minimiza su figura; por el contrario, la vuelve todavía más grande y más humana.

Por eso, más de dos siglos después, su final todavía impacta. Porque detrás del creador de la bandera hubo un hombre que lo entregó todo y que, aun en la adversidad, dejó una lección difícil de olvidar: hay vidas que valen más por lo que dieron que por lo que acumularon.