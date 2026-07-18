Las calles de Buenos Aires que tienen nombres de campeones del mundo

Festejos por Argentina campeón del mundo en Qatar 2022. Foto: REUTERS.

La Ciudad de Buenos Aires es un museo a cielo abierto. Cada avenida, pasaje y calle guarda una parte de la historia argentina: próceres, políticos, escritores, militares, científicos, artistas, barrios antiguos y nombres que sobrevivieron a distintas etapas del país. Sin embargo, entre esos más de 2.000 trazados porteños, también aparece una curiosidad que conecta directamente con una de las pasiones más grandes de la Argentina: el fútbol. El listado de calles de la Ciudad reúne más de 2.100 vías urbanas, entre calles, avenidas y pasajes.

Aunque Buenos Aires casi no tiene calles dedicadas oficialmente a futbolistas, su mapa ofrece una coincidencia perfecta para los fanáticos de la Selección Argentina: algunas arterias porteñas comparten nombre o apellido con campeones del mundo. No siempre se trata de homenajes directos, pero sí de una lectura inevitable después de Qatar 2022, México 1986 y Argentina 1978.

En una ciudad donde el fútbol se vive en los clubes, en los murales, en los bares y en las celebraciones en el Obelisco, también se puede encontrar la memoria mundialista en una placa de esquina. Julián Álvarez, Montiel, Zelada, Guido y Acuña son ejemplos que convierten al mapa porteño en una trivia perfecta para los hinchas.

Julián Álvarez, la calle que se volvió símbolo después de Qatar 2022

Una de las coincidencias más llamativas es la calle Julián Álvarez, que atraviesa zonas de Villa Crespo, Palermo y Palermo Hollywood, con una numeración aproximada que va del 0 al 2899.

El Julián Álvarez que da nombre a una calle porteña fue un dirigente clave de la Revolución de Mayo Foto: Wikipedia

El nombre no fue elegido por el delantero campeón del mundo. La arteria recuerda a Julián Álvarez, una figura política vinculada a los años de la Revolución de Mayo, con participación en la vida pública rioplatense y relación con la Sociedad Patriótica impulsada por Mariano Moreno.

Pero el Mundial de Qatar 2022 cambió para siempre la forma en que muchos argentinos leen esa calle. Julián Álvarez, el futbolista surgido de River, fue una de las grandes apariciones de la Selección Argentina campeona del mundo. Su actuación ante Croacia, en semifinales, generó una celebración especial: hinchas se acercaron a festejar a la calle que comparte nombre con el delantero.

Desde entonces, la calle Julián Álvarez tiene una doble lectura. Por un lado, conserva su origen histórico y político. Por el otro, quedó inevitablemente asociada al atacante que acompañó a Lionel Messi en la conquista de la tercera estrella. Una calle que nació de la historia argentina y que el fútbol volvió a resignificar más de dos siglos después.

Montiel y Molina, dos apellidos de la Scaloneta que aparecen en el mapa porteño

La calle Montiel recorre sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires, con presencia en barrios como Villa Lugano, Mataderos, Villa Riachuelo y Liniers. A pocos kilómetros de ese universo urbano también aparece la calle Molina, ubicada en Mataderos, con una numeración aproximada del 1100 al 1999.

Ambos apellidos remiten de inmediato a dos nombres clave de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Montiel quedó grabado para siempre en la memoria argentina por convertir el penal decisivo ante Francia en la final del Mundial. Argentina empató 3-3 en una de las definiciones más dramáticas de la historia y luego se impuso 4-2 en los penales para ganar su tercera Copa del Mundo.

Las calles Molina y Montiel en CABA Foto: REUTERS / Google Maps

Molina, por su parte, también fue parte fundamental de aquella Scaloneta. El lateral derecho integró el plantel argentino del Mundial 2022 y disputó el torneo como una de las piezas importantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Las calles, claro, no fueron bautizadas en honor a los futbolistas. Pero después de la consagración en Lusail, Montiel y Molina dejaron de ser solo apellidos dentro del mapa porteño. También pasaron a representar una época de gloria para la Selección Argentina, marcada por la tercera estrella, la emoción popular y una generación que volvió a unir al país alrededor de una pelota.

En términos simbólicos, la coincidencia tiene una fuerza especial. Montiel es el apellido del penal que hizo llorar a millones de argentinos. Molina es el apellido de uno de los laterales de la Scaloneta que ayudó a construir el camino hacia la Copa. Dos calles de Buenos Aires, dos nombres del fútbol reciente y una misma lectura posible: en la Ciudad, la historia urbana también puede sonar a campeones del mundo.

Zelada, el campeón de 1986 que también aparece en las calles porteñas

Otra coincidencia menos conocida, pero muy valiosa desde lo histórico, es la calle Zelada, ubicada en la zona oeste/sur de la Ciudad. Su recorrido aparece vinculado a los barrios de Mataderos y Villa Luro, con alturas aproximadas entre el 4400 y el 7699.

El apellido remite a Héctor Miguel Zelada, arquero argentino que integró el plantel campeón del mundo en México 1986. Fue parte del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, con Diego Armando Maradona como figura máxima, y obtuvo la Copa del Mundo como guardameta suplente.

Zelada, otro campeón del mundo con calle en CABA Foto: REUTERS

Su historia tiene un detalle fascinante. Aunque no jugó minutos en aquel Mundial, Zelada quedó asociado a una anécdota clave: distintos relatos recuerdan su participación en la gestión de las camisetas azules que Argentina utilizó ante Inglaterra, en el partido donde Maradona marcó “La Mano de Dios” y “el Gol del Siglo”.

Por eso, la presencia de una calle Zelada en Buenos Aires permite sumar una capa más profunda a esta curiosidad. No solo Qatar 2022 aparece escondido en el mapa porteño: México 1986 también tiene su guiño urbano.

Guido y Acuña, dos nombres con historia porteña y eco de la Scaloneta

El mapa de Buenos Aires también guarda otras coincidencias vinculadas a campeones del mundo en Qatar 2022. Una de ellas es Guido, calle ubicada en el barrio de Recoleta, una zona reconocida por su arquitectura clásica, edificios elegantes, fachadas de inspiración francesa y cercanía con algunos de los rincones más fotografiados de la Ciudad.

El nombre coincide con Guido Rodríguez, mediocampista que formó parte del plantel argentino campeón del mundo en Qatar. El futbolista integró la lista de la Selección Argentina en 2022, dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni que conquistó la tercera estrella.

Marcos, el "Huevo" Acuña, con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: NA.

Algo similar ocurre con Acuña, presente en la calle Francisco Acuña de Figueroa, una arteria que atraviesa barrios como Almagro y Palermo. En registros del nomenclador porteño aparece como una calle de aproximadamente 2,2 kilómetros, con numeración del 100 al 1800.

El nombre conecta rápidamente con Marcos “Huevo” Acuña, lateral izquierdo de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Acuña fue parte del plantel mundialista y disputó partidos importantes durante el torneo.

En este caso, la calle recuerda a Francisco Acuña de Figueroa, pero desde la mirada futbolera actual también puede asociarse al “Huevo”, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas por su entrega, intensidad y personalidad dentro de la cancha. Buenos Aires ya tenía un Acuña en su mapa antes de que la Scaloneta lo transformara en apellido de campeón mundial.

Tres estrellas, tres generaciones y una ciudad que también cuenta fútbol

Buenos Aires acompañó cada una de esas conquistas desde la calle. En 1978, con festejos en plena dictadura y una sociedad atravesada por tensiones históricas. En 1986, con una explosión popular alrededor de Maradona. Y en 2022, con una marea humana que tomó el Obelisco y distintos puntos del país para celebrar a la Scaloneta.

En ese contexto, calles como Julián Álvarez, Montiel, Zelada, Guido y Acuña se convierten en pequeñas ventanas para mirar la relación entre la Ciudad y la Selección. No necesariamente fueron pensadas como homenajes deportivos, pero el paso del tiempo les agregó un significado nuevo.