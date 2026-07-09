La estremecedora profecía de Parravicini que todos asocian con el Mundial de Argentina: “La cuarta”

La profecía que ilusiona a los argentinos

La historia argentina está llena de símbolos, misterios y frases que, con el paso del tiempo, vuelven a cobrar fuerza cada vez que el país atraviesa un momento decisivo. Una de ellas pertenece al universo de Benjamín Solari Parravicini, el artista plástico y clarividente argentino conocido popularmente como el “Nostradamus argentino”, cuyas psicografías siguen generando debate, fascinación y teorías en redes sociales.

En las últimas semanas, una antigua frase atribuida a Parravicini volvió a circular con fuerza entre los fanáticos de la Selección Argentina: “Argentina tendrá su cuarta postura y… ¡será del mundo!”. Aunque el mensaje no nació vinculado al fútbol, muchos usuarios comenzaron a relacionarlo con una posible cuarta estrella mundialista para la Albiceleste, que ya conquistó las Copas del Mundo de 1978, 1986 y 2022.

Quién fue Benjamín Solari Parravicini, el “Nostradamus argentino”

Benjamín Solari Parravicini nació en Buenos Aires en 1898 y fue un reconocido artista plástico, escultor y dibujante. Proveniente de una familia tradicional, desarrolló una carrera artística destacada, pero su nombre quedó marcado por otra faceta: la de sus psicografías, dibujos acompañados por frases enigmáticas que, según decía, recibía a través de una fuerza superior.

Benjamín Solari Parravicini Foto: Wikipedia

A lo largo de su vida, Parravicini habría realizado alrededor de mil dibujos proféticos, muchos de ellos interpretados décadas después como supuestas anticipaciones de hechos históricos. Entre las predicciones que se le atribuyen aparecen referencias a conflictos mundiales, cambios políticos, crisis sociales y transformaciones espirituales.

Su figura creció especialmente en Argentina por el impacto de algunas frases relacionadas con el destino del país. En ese universo de mensajes crípticos aparece la llamada“cuarta postura”, una expresión que, para muchos seguidores de Parravicini, habla de un nuevo rumbo nacional, político, espiritual o cultural.

La frase de “la cuarta” que volvió a encender las teorías

La psicografía más citada dice: “Argentina tendrá su cuarta postura y… ¡será del mundo!”. En registros difundidos por seguidores y archivos digitales sobre Parravicini, la frase aparece asociada a una imagen fechada en 1942, aunque otras interpretaciones la conectan con ciclos posteriores de su obra y con mensajes rescatados en la década del 70.

Lo cierto es que la palabra “cuarta” fue suficiente para que el imaginario popular hiciera su propio trabajo. Después de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, donde Lionel Messi levantó la tercera Copa del Mundo para el país, la idea de una futura cuarta estrella comenzó a mezclarse con la vieja profecía.

La famosa psicografía del artista argentino Benjamín Solari Parravicini Foto: Facebook / Benjamín Solari Parravicini

La asociación es poderosa desde lo emocional: Argentina, campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022, sueña con volver a tocar la gloria. Y en ese contexto, la frase de Parravicini reaparece como un guiño misterioso que muchos hinchas leen en clave mundialista.

Por qué la relacionan con la Selección Argentina

La explicación está en el peso simbólico del número. La Selección Argentina tiene tres estrellas en su escudo, correspondientes a sus tres títulos mundiales. Por eso, cada vez que se habla de “la cuarta”, el mundo futbolero piensa casi automáticamente en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, es importante aclarar que no existe una prueba documental concluyente de que Parravicini se haya referido al fútbol con esa frase. En su obra, las expresiones suelen ser amplias, metafóricas y abiertas a múltiples lecturas. La “cuarta postura” puede interpretarse como una visión sobre Argentina en el mundo, una nueva etapa histórica o una transformación social profunda.

Aun así, el fenómeno se volvió viral porque combina tres ingredientes irresistibles para la cultura argentina: mística, historia y fútbol. Parravicini aporta el misterio; la Selección, la emoción; y el Mundial, la expectativa colectiva de un país acostumbrado a vivir el fútbol como una parte central de su identidad.

La psicografía de 1972 y el misterio de los últimos mensajes

Otro dato que alimenta el interés por Parravicini es que en 1972, poco antes de su muerte, envió una carta junto con nuevos mensajes que, según registros recopilados, fueron considerados parte de sus últimas psicografías. En esa carta, fechada el 8 de noviembre de 1972, el artista hablaba de mensajes recibidos durante un fin de semana y pedía que fueran incluidos en una obra que ya estaba en imprenta.

Lionel Messi durante un entrenamiento Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Ese contexto final le dio a sus escritos un aura todavía más misteriosa. Para sus seguidores, los últimos años de Parravicini contienen algunas de sus advertencias más fuertes sobre el destino de la humanidad, el rol de la Argentina y los cambios espirituales que, según sus visiones, atravesarían al mundo.

Una profecía, muchas lecturas y un país que sueña

La fuerza de esta historia no está solamente en lo que Parravicini escribió, sino en cómo cada generación vuelve a leerlo. En tiempos de redes sociales, sus psicografías se reinterpretan, se comparten y se discuten como si fueran mensajes abiertos esperando una clave.

¿Hablaba de política? ¿De espiritualidad? ¿De un nuevo lugar de Argentina en el mundo? ¿O, como creen muchos hinchas, de una futura cuarta estrella mundialista? La respuesta depende de quien mire la psicografía.

Lo único seguro es que la frase “La cuarta” volvió a instalarse en la conversación pública y tocó una fibra muy sensible: la esperanza argentina. Porque después de Qatar 2022, cualquier señal que parezca apuntar al próximo gran sueño de la Selección despierta ilusión inmediata.

Y ahí está el verdadero poder de Parravicini: sus dibujos no solo siguen generando preguntas, sino que continúan conectando con los deseos más profundos de un país que, cada vez que oye hablar de “la cuarta”, no puede evitar mirar hacia el Mundial.