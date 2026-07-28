El pueblo santafesino que convirtió una receta italiana en una fiesta histórica reconocida en el mundo

La fiesta de bagna cauda en Humbero Primo Foto: Sitio turístico humbertoprimo.com

En el corazón del departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe, hay un pueblo que guarda una historia tan profunda como sabrosa. Se trata de Humberto Primo, una localidad marcada por la inmigración italiana, el trabajo rural, la industria láctea y una tradición gastronómica que logró cruzar fronteras: la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda.

Cada año, este rincón santafesino vuelve a reunir a familias, visitantes y descendientes de inmigrantes alrededor de una mesa compartida. Pero detrás de ese plato caliente, cremoso y cargado de identidad, hay mucho más que una receta. Hay memoria, comunidad y una historia que empezó a fines del siglo XIX, cuando la región comenzó a poblarse con colonos que transformaron la pampa en un espacio de producción, cultura y arraigo.

Humberto Primo, el pueblo santafesino que nació con otro nombre

La localidad de Humberto Primo fue fundada el 7 de octubre de 1884 y, en sus orígenes, no llevaba el nombre con el que hoy se la conoce. Primero fue llamada Colonia Reina Margarita, por iniciativa de Guillermo Lehmann, figura clave en el proceso colonizador de la zona. Más tarde, el 27 de abril de 1901, pasó a llamarse Nueva Roma, una denominación que reflejaba con fuerza el vínculo con la inmigración italiana. Finalmente, el 28 de febrero de 1935, adoptó su nombre actual: Humberto Primo.

La fiesta de bagna cauda en Humbero Primo Foto: Sitio turístico humbertoprimo.com

Ubicada al noroeste de la capital provincial, la localidad conserva una impronta rural muy marcada, aunque con el tiempo logró desarrollar una vida institucional, productiva y cultural sólida. Su economía estuvo históricamente vinculada a la agricultura, la ganadería y la industria láctea, actividades que todavía forman parte de su identidad y de la vida cotidiana de sus habitantes.

Entre sus espacios históricos se destacan la primera escuela, la antigua estación del ferrocarril, la comisión de fomento creada en 1897 y el club local, instituciones que formaron parte del crecimiento del pueblo y ayudaron a consolidar el sentido de pertenencia de varias generaciones.

La Bagna Cauda, una tradición piamontesa que encontró hogar en Santa Fe

La bagna cauda tiene sus raíces en el Piamonte italiano. Su nombre significa “salsa caliente” y nació como una comida sencilla, energética y comunitaria, ideal para enfrentar los inviernos europeos y acompañar las largas jornadas de trabajo rural. Tradicionalmente, la preparación incluía ajo, anchoas y aceite, aunque en la región santafesina fue tomando una forma propia.

La fiesta de bagna cauda en Humbero Primo Foto: Sitio turístico humbertoprimo.com

Con la llegada de inmigrantes piamonteses a la Argentina, la receta se adaptó a los productos disponibles en la llamada Pampa Gringa. En Humberto Primo, la abundancia de leche y derivados hizo que la crema se transformara en un ingrediente distintivo, reemplazando en parte al aceite de oliva de la versión original. Así nació una variante local que hoy es símbolo de encuentro, familia y celebración.

La Fiesta Provincial de la Bagna Cauda: una celebración que nació desde la comunidad

La Fiesta Provincial de la Bagna Cauda surgió en 1991 como una propuesta comunitaria destinada a homenajear a los inmigrantes italianos y a reforzar una identidad local profundamente ligada a las raíces piamontesas. Desde entonces, el evento se convirtió en una marca registrada de Humberto Primo.

En sus primeras ediciones, la celebración estuvo vinculada a las fiestas patronales de Santa Margarita, que durante años se realizaban el 20 de julio. Con el tiempo, las patronales recuperaron su fecha litúrgica original, el 16 de noviembre, pero la Fiesta de la Bagna Cauda mantuvo su lugar en julio, cerca del Día del Amigo, una fecha ideal para reforzar su espíritu de mesa compartida.

La fiesta de bagna cauda en Humbero Primo Foto: Sitio turístico humbertoprimo.com

El crecimiento de la celebración fue sostenido. En 2001, la Legislatura santafesina la declaró oficialmente Fiesta Provincial de la Bagna Cauda mediante la Ley Provincial N.º 11.915, consolidando su importancia cultural, turística y gastronómica para toda la región.

El histórico reconocimiento internacional que puso a Humberto Primo en el mapa gastronómico

Uno de los momentos más importantes en la historia de esta celebración ocurrió en 2019, cuando la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda de Humberto Primo recibió el prestigioso IX Premio Giovanni Nuvoletti de la Accademia Italiana della Cucina, institución con sede en Milán.

El reconocimiento tuvo un valor histórico para la Argentina: fue la primera vez que un premio internacional de este tipo se otorgaba a una fiesta gastronómica del país. La distinción destacó el trabajo de la comunidad humbertina por preservar, difundir y resignificar una tradición culinaria italiana en territorio argentino.

La propia comuna de Humberto Primo resalta que la celebración fue galardonada con certificaciones de calidad turística y seguridad alimentaria, además de haber recibido el IX Premio Giovanni Nuvoletti de la Accademia Italiana della Cucina.

Una fiesta que une pasado, presente y futuro

La Fiesta Provincial de la Bagna Cauda no es solo un almuerzo multitudinario. Es una forma de contar la historia de un pueblo. Cada cazuela servida, cada mesa larga y cada familia reunida recuerdan a aquellos inmigrantes que llegaron con recetas, idioma, costumbres y una enorme voluntad de progreso.

En los últimos años, la celebración siguió demostrando su poder de convocatoria. En 2025, la edición número 35 reunió a más de 900 comensales y agotó entradas con anticipación, con visitantes de distintos puntos del país, lo que confirma que la fiesta ya trascendió los límites de la región.

Así, Humberto Primo se consolida como mucho más que un pueblo santafesino con historia. Es un destino donde la gastronomía funciona como puente entre generaciones, donde la inmigración italiana sigue viva y donde una salsa caliente logró convertirse en patrimonio emocional de toda una comunidad.