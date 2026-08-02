Por $30.000: la propuesta para salir de a dos con buñuelos de espinaca, bondiola con papas rústicas y cerveza en Palermo

Salir a comer ya no siempre implica gastar una fortuna. En un contexto donde cada vez más restaurantes buscan atraer clientes con promociones y menús cerrados, la cadena Dandy presentó una nueva propuesta para quienes quieren disfrutar de una cena sin sorpresas en la cuenta.
La marca gastronómica lanzó el Menú Dandy Night, una opción disponible durante las noches de domingo a miércoles que incluye entrada, plato principal y bebida por $60.000 para dos personas.
Qué incluye el Menú Dandy Night
La propuesta, que equivale a $30.000 por persona, está pensada para compartir y ofrece un menú completo con:
Entradas
- Tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli
- Buñuelos de espinaca con crema ácida
Platos principales
- Pesca del día con arroz basmati pilaf y vegetales tibios con aceite de oliva y limón
- Pollo a la salsa de puerros, acompañado con mousseline de papas y zanahorias encurtidas con miel y curry
- Lasaña bolognesa gratinada con salsa de tomate, crema y queso parmesano
- Bondiola con papas rústicas, cocción prolongada en su jugo con gajos de papas y batatas, hierbas frescas y kimchi
- Risotto de setas elaborado con arroz carnaroli, champignones y portobellos
Bebidas
- Gaseosa
- Agua con o sin gas o saborizada
- Cerveza Heineken (vaso o porrón)
- Copa de vino
Una tendencia que gana cada vez más espacio
En medio de un escenario en el que los argentinos buscan alternativas para seguir saliendo sin desajustar el presupuesto, los menús con precio fijo se consolidan como una de las estrategias más elegidas por los restaurantes.
La modalidad permite conocer de antemano cuánto se va a gastar y, al mismo tiempo, acceder a una comida completa por un valor cerrado, una propuesta que viene creciendo especialmente durante los primeros días de la semana.
Dónde quedan las sucursales de Dandy
El Menú Dandy Night está disponible en los siguientes restaurantes:
- Recoleta: Av. del Libertador 2004
- Palermo: Av. del Libertador 2410
- Palermo: Av. Coronel Díaz 1890
- Villa Urquiza: Mendoza 5256
- Devoto: Mercedes 4146
- Saavedra: Rogelio Yrurtia 6006
- Saavedra: Pinto 3880
- Retiro: Av. Santa Fe 801
- Lomas de Zamora: Italia 459
Cómo llegar a Palermo desde CABA
Si salís desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires (Obelisco, Plaza de Mayo o Microcentro) para ir a Dandy Libertador, ubicado en Av. del Libertador 2410, Palermo, estas son las opciones más prácticas:
- Subte + caminata: tomá la línea D hasta la estación Bulnes o Palermo. Desde cualquiera de las dos estaciones hay una caminata de entre 15 y 20 minutos hasta el restaurante.
- Colectivo: varias líneas pasan por la zona de Av. del Libertador, como el 10, 37, 59, 60, 67, 92, 102, 130 y 152, según tu punto de partida.
- Auto: el recorrido desde el Obelisco demora aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo del tránsito. Lo habitual es tomar Av. 9 de Julio y luego Av. del Libertador hacia Palermo.