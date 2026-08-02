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Por $30.000: la propuesta para salir de a dos con buñuelos de espinaca, bondiola con papas rústicas y cerveza en Palermo

Con promociones pensadas para compartir y precios accesibles, el restaurante invita a disfrutar de una salida de a dos sin que el presupuesto sea un problema. Conocé dónde quedan sus sucursales.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Dandy restaurante.
Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina
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Salir a comer ya no siempre implica gastar una fortuna. En un contexto donde cada vez más restaurantes buscan atraer clientes con promociones y menús cerrados, la cadena Dandy presentó una nueva propuesta para quienes quieren disfrutar de una cena sin sorpresas en la cuenta.

La marca gastronómica lanzó el Menú Dandy Night, una opción disponible durante las noches de domingo a miércoles que incluye entrada, plato principal y bebida por $60.000 para dos personas.

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Qué incluye el Menú Dandy Night

La propuesta, que equivale a $30.000 por persona, está pensada para compartir y ofrece un menú completo con:

Entradas

  • Tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli
  • Buñuelos de espinaca con crema ácida

Platos principales

  • Pesca del día con arroz basmati pilaf y vegetales tibios con aceite de oliva y limón
  • Pollo a la salsa de puerros, acompañado con mousseline de papas y zanahorias encurtidas con miel y curry
  • Lasaña bolognesa gratinada con salsa de tomate, crema y queso parmesano
  • Bondiola con papas rústicas, cocción prolongada en su jugo con gajos de papas y batatas, hierbas frescas y kimchi
  • Risotto de setas elaborado con arroz carnaroli, champignones y portobellos

Bebidas

  • Gaseosa
  • Agua con o sin gas o saborizada
  • Cerveza Heineken (vaso o porrón)
  • Copa de vino
La promoción para dos personas de Dandy. Foto: prensa.

Una tendencia que gana cada vez más espacio

En medio de un escenario en el que los argentinos buscan alternativas para seguir saliendo sin desajustar el presupuesto, los menús con precio fijo se consolidan como una de las estrategias más elegidas por los restaurantes.

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La modalidad permite conocer de antemano cuánto se va a gastar y, al mismo tiempo, acceder a una comida completa por un valor cerrado, una propuesta que viene creciendo especialmente durante los primeros días de la semana.

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Dónde quedan las sucursales de Dandy

El Menú Dandy Night está disponible en los siguientes restaurantes:

  • Recoleta: Av. del Libertador 2004
  • Palermo: Av. del Libertador 2410
  • Palermo: Av. Coronel Díaz 1890
  • Villa Urquiza: Mendoza 5256
  • Devoto: Mercedes 4146
  • Saavedra: Rogelio Yrurtia 6006
  • Saavedra: Pinto 3880
  • Retiro: Av. Santa Fe 801
  • Lomas de Zamora: Italia 459
Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Cómo llegar a Palermo desde CABA

Si salís desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires (Obelisco, Plaza de Mayo o Microcentro) para ir a Dandy Libertador, ubicado en Av. del Libertador 2410, Palermo, estas son las opciones más prácticas:

  • Subte + caminata: tomá la línea D hasta la estación Bulnes o Palermo. Desde cualquiera de las dos estaciones hay una caminata de entre 15 y 20 minutos hasta el restaurante.
  • Colectivo: varias líneas pasan por la zona de Av. del Libertador, como el 10, 37, 59, 60, 67, 92, 102, 130 y 152, según tu punto de partida.
  • Auto: el recorrido desde el Obelisco demora aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo del tránsito. Lo habitual es tomar Av. 9 de Julio y luego Av. del Libertador hacia Palermo.
RestauranteGastronomíaComida
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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