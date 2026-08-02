Por $30.000: la propuesta para salir de a dos con buñuelos de espinaca, bondiola con papas rústicas y cerveza en Palermo

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Salir a comer ya no siempre implica gastar una fortuna. En un contexto donde cada vez más restaurantes buscan atraer clientes con promociones y menús cerrados, la cadena Dandy presentó una nueva propuesta para quienes quieren disfrutar de una cena sin sorpresas en la cuenta.

La marca gastronómica lanzó el Menú Dandy Night, una opción disponible durante las noches de domingo a miércoles que incluye entrada, plato principal y bebida por $60.000 para dos personas.

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Qué incluye el Menú Dandy Night

La propuesta, que equivale a $30.000 por persona, está pensada para compartir y ofrece un menú completo con:

Entradas

Tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli

Buñuelos de espinaca con crema ácida

Platos principales

Pesca del día con arroz basmati pilaf y vegetales tibios con aceite de oliva y limón

Pollo a la salsa de puerros, acompañado con mousseline de papas y zanahorias encurtidas con miel y curry

Lasaña bolognesa gratinada con salsa de tomate, crema y queso parmesano

Bondiola con papas rústicas , cocción prolongada en su jugo con gajos de papas y batatas, hierbas frescas y kimchi

Risotto de setas elaborado con arroz carnaroli, champignones y portobellos

Bebidas

Gaseosa

Agua con o sin gas o saborizada

Cerveza Heineken (vaso o porrón)

Copa de vino

La promoción para dos personas de Dandy. Foto: prensa.

Una tendencia que gana cada vez más espacio

En medio de un escenario en el que los argentinos buscan alternativas para seguir saliendo sin desajustar el presupuesto, los menús con precio fijo se consolidan como una de las estrategias más elegidas por los restaurantes.

La modalidad permite conocer de antemano cuánto se va a gastar y, al mismo tiempo, acceder a una comida completa por un valor cerrado, una propuesta que viene creciendo especialmente durante los primeros días de la semana.

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Dónde quedan las sucursales de Dandy

El Menú Dandy Night está disponible en los siguientes restaurantes:

Recoleta : Av. del Libertador 2004

Palermo : Av. del Libertador 2410

Palermo : Av. Coronel Díaz 1890

Villa Urquiza : Mendoza 5256

Devoto : Mercedes 4146

Saavedra : Rogelio Yrurtia 6006

Saavedra : Pinto 3880

Retiro : Av. Santa Fe 801

Lomas de Zamora: Italia 459

Dandy restaurante. Foto: Instagram/dandycocina

Cómo llegar a Palermo desde CABA

Si salís desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires (Obelisco, Plaza de Mayo o Microcentro) para ir a Dandy Libertador, ubicado en Av. del Libertador 2410, Palermo, estas son las opciones más prácticas: