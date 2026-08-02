Brutal crimen en Mar del Plata: mataron de un tiro en el pecho a un ferretero que intentó defenderse de un robo en su local

Mataron a un ferretero en Mar del Plata. Foto: gentileza 0223.

Un comerciante murió en las últimas horas luego de haber sido baleado en el pecho durante un violento asalto ocurrido en una ferretería ubicada en la intersección de la avenida Libertad y la calle Luciano Arrué, en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata. Por el hecho, hay dos detenidos.

Según informaron fuentes oficiales al medio 0223, delincuentes ingresaron al local para robar y, en medio de la violenta escena, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en el pecho del dueño del comercio, quien cayó gravemente herido dentro del negocio. Tras el ataque, los sospechosos escaparon rápidamente del lugar.

Mataron a un ferretero en Mar del Plata. Foto: gentileza 0223.

Los vecinos, alertados por los disparos, llegaron a la ferretería y encontraron a la víctima en estado crítico. De inmediato, efectivos policiales la trasladaron en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente se confirmó su fallecimiento a pesar de los esfuerzos del personal médico.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría Sexta desplegaron un operativo en la zona que permitió detener a dos hombres señalados como los autores del robo y del homicidio. Además, secuestraron el arma de fuego que habría sido utilizada durante el ataque.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes bajo la supervisión de la Jefatura Departamental.

Mataron a un ferretero en Mar del Plata. Foto: gentileza 0223.

Mar del Plata: fue a una entrevista de trabajo, desapareció y horas después hallaron su cuerpo envuelto en una sábana

La búsqueda laboral de Juana Mailén Antonich terminó de la peor forma. La joven de 25 años, que era mamá de dos niñas de 1 y 6 años, fue asesinada luego de asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Según las primeras hipótesis, esa entrevista habría sido utilizada como una trampa para atraerla hasta una playa de la zona sur de Mar del Plata, donde hallaron su cadáver.

Según el relato de su familia, la oferta laboral llegó a través de Facebook. Allí le informaron que debía presentarse en un presunto balneario de Punta Mogotes y le pidieron una foto para armar un carnet de ingreso. Sin embargo, ese lugar nunca existió.

Según trascendió, por el hecho la Policía detuvo a dos sospechosos de 26 y 27 años que quemaban pertenencias a metros del cuerpo.

Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.

Las declaraciones de la familia de la víctima

María, la mamá de Juana Mailén Antonich, sostuvo en declaraciones a medios locales que todo fue parte de un plan para engañar a la joven. “Ella estaba desesperada por conseguir trabajo porque tenía que mantener a sus dos hijas. Le dijeron que fuera al ‘Balneario Punta Mogotes Cero’, un lugar que no existe. Un remis la pasó a buscar y la llevó hasta allí. Cuando llegó, había tres hombres esperándola”, informó.

La mujer remarcó que Juana solo buscaba mejorar la situación económica de su familia. “Necesitaba comprar pañales para la bebé, llevarla al médico y darle de comer a sus hijas. Salió de su casa únicamente para eso”, lamentó María.

Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.

Al notar que no volvía ni respondía los mensajes, sus familiares intentaron denunciar su desaparición. Sin embargo, dijeron que en la Comisaría 16 les indicaron que tenían que esperar y no les recibieron la denuncia.

Ante esa situación, una amiga logró ingresar a la cuenta de Facebook de Juana y revisó el intercambio de mensajes con quien le había ofrecido el supuesto trabajo. Ese chat permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven y orientar la búsqueda hacia la playa donde finalmente fue encontrada asesinada, debajo de un contenedor y envuelta en una sábana.