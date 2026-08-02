Por qué a Sandro le decían “Gitano”: la historia detrás del apodo que se volvió leyenda

Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

Roberto Sánchez fue mucho más que Sandro. Fue “Sandro de América”, el ídolo de la bata roja, el artista que hizo del suspiro una marca registrada y el hombre al que millones llamaron, con cariño y misterio, “El Gitano”. Pero detrás de ese apodo hay una historia familiar, una identidad construida y una leyenda popular que todavía despierta curiosidad.

El misterio detrás del apodo más famoso de Sandro

A Sandro le decían “Gitano” por una historia que mezcla raíces familiares, migración, mito y una cuota de ese magnetismo que él mismo supo alimentar durante toda su carrera. Según el repaso publicado por el Ministerio de Cultura, el abuelo paterno del artista tenía ascendencia húngara y llevaba el apellido Popadópulos, pero al emigrar a España lo cambió por Rivadullas, identidad con la que luego llegó a la Argentina. Esa herencia fue adoptada por Sandro y terminó asociada a su famoso sobrenombre, aunque nunca se confirmó que tuviera ascendencia gitana real.

Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

Ese detalle es clave: el apodo no nació de una prueba genealógica definitiva, sino de una construcción simbólica. Sandro tomó esa historia familiar, la hizo parte de su personaje artístico y el público la abrazó como una verdad sentimental. En su caso, “Gitano” no era solo una palabra: era una forma de nombrar su misterio, su mirada intensa, sus movimientos sobre el escenario y esa mezcla de romanticismo, fuego y provocación que lo convirtió en un fenómeno popular.

De Roberto Sánchez a Sandro: el nacimiento de un ídolo

Antes de convertirse en una leyenda, Sandro fue Roberto Sánchez Ocampo, nacido el 19 de agosto de 1945 en la Maternidad Sardá, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque su figura quedó fuertemente ligada a Banfield, sus primeros años, su adolescencia y sus primeros pasos musicales transcurrieron en Valentín Alsina, Lanús.

El nombre artístico también tiene su propia historia. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, Sandro era el nombre que sus padres habían querido ponerle, pero no pudieron inscribirlo así en el Registro Civil. A comienzos de los años 60, Roberto Sánchez empezó a presentarse con ese nombre y lo convirtió en una marca imborrable de la música popular argentina.

Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

Desde muy joven, Sandro mostró una fascinación especial por Elvis Presley. Lo imitaba, copiaba sus movimientos y entendía, casi de manera intuitiva, que un cantante no solo debía tener voz: también debía tener presencia. En un acto escolar del 9 de julio de 1957, su maestra lo invitó a imitar a Elvis y la ovación que recibió marcó el inicio de su vocación artística.

Por qué “Gitano” le quedaba perfecto

Aunque el origen del apodo tiene una explicación familiar, lo cierto es que “Gitano” parecía hecho a medida para Sandro. Su estética, su voz grave, su pelo oscuro, sus camisas abiertas, sus anillos, su forma de mirar a cámara y su teatralidad escénica construyeron una imagen cargada de intensidad. No era únicamente un cantante romántico: era un personaje completo.

El apodo también funcionó porque Sandro nunca fue un artista tibio. En el escenario era exagerado, sensual, eléctrico y dramático. Podía cantar una balada como si fuera una confesión privada y, al mismo tiempo, transformar un teatro entero en una ceremonia colectiva. Esa energía hizo que el público no solo escuchara sus canciones, sino que creyera en el mito Sandro.

El pionero que llevó el rock y la canción romántica a otro nivel

Sandro es considerado una figura fundamental en la historia del rock argentino y de la canción romántica latinoamericana. En los años 60 integró Los de Fuego y fue parte de una generación que comenzó a cantar rock and roll en español, algo innovador para la época. También formó parte del ambiente de La Cueva, el mítico espacio porteño vinculado al nacimiento del rock argentino.

Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

Pero su carrera no se quedó en el rock. Sandro entendió antes que muchos que podía mezclar rebeldía juvenil, melodrama, cine, televisión y romanticismo popular. Esa combinación lo llevó a convertirse en un artista masivo. Publicó 52 álbumes originales, vendió al menos ocho millones de copias, realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el salón Felt Forum del Madison Square Garden, según datos recopilados por Cultura.

Las “nenas”, la bata roja y la religión popular sandrista

Una parte central de la leyenda de Sandro fueron sus fanáticas, a quienes él llamaba cariñosamente “mis nenas”. Cada 19 de agosto, día de su cumpleaños, muchas de ellas se reunían frente a su casa de Banfield en una celebración que se volvió ritual y que fue conocida como las“batallas del 19”. Pasaban la noche cantando, bailando y esperando que el ídolo saliera a saludarlas.

Otro símbolo inseparable de su figura fue la bata roja. Según Cultura, cuando el show terminaba y el público seguía ovacionándolo, Sandro salía nuevamente al escenario desde el camarín usando esa prenda, que con el tiempo se transformó en una marca registrada.

Así, el “Gitano” no fue solo un apodo: fue una identidad escénica. Sandro convirtió cada detalle en parte de una liturgia popular. La casa de Banfield, las fanáticas, los pañuelos, la bata roja, las canciones y esa manera de cantar como si estuviera hablando al oído hicieron que su figura trascendiera generaciones.

El mito que nunca se apagó

Sandro murió el 4 de enero de 2010 en Mendoza, a los 64 años, pero su despedida confirmó que su figura ya pertenecía al territorio de los mitos populares. Más de 50 mil personas lo despidieron en el Congreso y más de 100 mil acompañaron su cortejo fúnebre hasta el cementerio de Longchamps, según datos citados por el Ministerio de Cultura.

A más de una década de su partida, Sandro sigue siendo El Gitano. No solo por una historia de apellidos, migraciones y raíces posibles, sino porque nadie como él supo convertir una biografía en leyenda.