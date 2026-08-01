Cuándo nació José de San Martín: el origen del niño de Yapeyú que terminó liberando América

José de San Martín

José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad que actualmente pertenece a la provincia de Corrientes. En aquel momento, esa región formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, bajo dominio español, y era un punto estratégico dentro de las antiguas misiones guaraníes.

Aunque hoy su nombre está asociado a batallas, monumentos, escuelas y efemérides patrias, el origen de San Martín fue mucho más austero. Nació lejos de los grandes centros de poder colonial, en un territorio atravesado por tensiones políticas, culturales y militares. Yapeyú había sido una reducción jesuítica fundada en el siglo XVII y, con el tiempo, se convirtió en un enclave importante por su actividad ganadera y su ubicación cercana al río Uruguay.

Quiénes fueron los padres de San Martín

El futuro Libertador fue hijo de Juan de San Martín, un militar español que llegó a desempeñarse como teniente gobernador de Yapeyú, y de Gregoria Matorras del Ser, también española. La familia estaba profundamente ligada al servicio de la Corona, algo que marcó los primeros años de José y explicó su temprana formación dentro de la vida militar.

Juan de San Martín y Gregoria Matorras

San Martín fue el menor de varios hermanos. Su infancia transcurrió en un ambiente de disciplina, frontera y diversidad cultural. Según distintas reconstrucciones históricas, en Yapeyú convivían comunidades guaraníes, autoridades españolas, criollos y sectores vinculados a la producción rural. Ese escenario no fue un detalle menor: el territorio donde nació estaba lejos de ser una aldea aislada sin historia.

Cómo era Yapeyú cuando nació el Libertador

Para entender a San Martín hay que mirar el mapa de su nacimiento. Yapeyú no era Buenos Aires, Lima ni Potosí, los grandes centros políticos y económicos de la época. Era una zona periférica del imperio español, pero de enorme riqueza cultural y estratégica. Allí se sentía con fuerza la herencia de las misiones jesuíticas, expulsadas en 1767, y también la presión de los conflictos de frontera con Portugal.

Los restos de los padres de San Martín descansan en Yapeyú Foto: Instagram @ctes.fotos

Esa región había crecido bajo la organización misionera y llegó a destacarse por la producción ganadera, los oficios y la circulación de bienes. Tras la expulsión de los jesuitas, la administración pasó a manos civiles y militares, y fue en ese contexto que Juan de San Martín ocupó un cargo de autoridad local.

Hoy, en Yapeyú se conserva el Templete Sanmartiniano, inaugurado en 1938, donde se resguardan las ruinas de la vivienda natal del prócer. Cada 25 de febrero, la localidad vuelve a ocupar un lugar central en la memoria argentina con actos y homenajes.

De Corrientes a España: el niño que se convirtió en militar

Cuando San Martín era todavía un niño, su familia dejó América y se trasladó a España. Allí comenzó una etapa decisiva: su educación europea y su ingreso temprano en la carrera militar. En 1789, con apenas 11 años, ingresó como cadete al Regimiento de Murcia, el primer paso de una trayectoria que lo llevaría a combatir en distintas campañas.

En España se formó en un contexto marcado por guerras, cambios políticos y la expansión napoleónica. Participó en campañas en el norte de África y luego en enfrentamientos vinculados a las guerras contra Francia. Uno de los hitos más importantes de esa etapa fue la Batalla de Bailén, en 1808, donde las fuerzas españolas derrotaron a tropas napoleónicas y San Martín obtuvo reconocimiento militar.

El regreso al Río de la Plata: una decisión que cambió América

Después de más de dos décadas de servicio en el ejército español, San Martín tomó una decisión fundamental: pidió el retiro, viajó a Londres y luego regresó al Río de la Plata. El 9 de marzo de 1812 desembarcó en Buenos Aires, en un momento clave para la revolución iniciada en 1810.

El sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional. Foto: NA

Su llegada no fue la de un aventurero improvisado. San Martín volvió con experiencia profesional, visión estratégica y contactos con otros americanos que buscaban la independencia. Poco después, impulsó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, una fuerza militar de élite que tendría un rol decisivo en la guerra revolucionaria.

El plan continental: la estrategia que liberó tres países

La grandeza militar de San Martín no se explica solo por su valentía, sino por su capacidad de pensar la guerra a escala continental. Comprendió que la independencia no podía asegurarse únicamente defendiendo Buenos Aires: había que atacar el centro del poder realista en Sudamérica, que se encontraba en Perú.

Para lograrlo, diseñó una estrategia audaz: organizar un ejército en Cuyo, cruzar la Cordillera de los Andes, liberar Chile y luego avanzar por mar hacia Perú. Ese plan parecía imposible por las dificultades geográficas, logísticas y militares, pero terminó convirtiéndose en una de las campañas más extraordinarias de la historia americana.

El cruce de los Andes y la gloria continental

En 1817, el Ejército de los Andes logró atravesar la cordillera y obtuvo una victoria clave en Chacabuco. Un año después, la Batalla de Maipú, librada el 5 de abril de 1818, consolidó la independencia de Chile y permitió continuar el avance hacia Perú.

San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

La campaña no fue solo militar. También fue política, diplomática y humana. San Martín debió organizar recursos, formar soldados, negociar apoyos y sostener la moral de un ejército que enfrentaba frío extremo, altura, hambre y riesgo permanente. Su liderazgo convirtió una operación casi impensada en una realidad histórica.

Perú, el retiro y el final lejos de la patria

En 1821, San Martín proclamó la independencia del Perú y asumió el cargo de Protector. Sin embargo, lejos de aferrarse al poder, entendió que la causa independentista estaba por encima de su figura personal. Tras la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, se retiró progresivamente de la vida pública.

Años más tarde, vivió en Europa junto a su hija Mercedes. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde miles de personas lo recuerdan como el Padre de la Patria.