San Martín inquilino: el documento de 1785 que revela dónde vivió de niño en Málaga

Firma de Juan de San Martín, papá del Libertador Foto: Redes sociales / Instagram

La historia argentina suele mirar a José de San Martín desde la épica: el Cruce de los Andes, la liberación de Chile y Perú, la estrategia militar, el bronce, la estatua y la frase solemne. Pero un reciente hallazgo documental permite acercarse a una imagen mucho más cotidiana del Padre de la Patria: la de un niño que caminaba por las calles de Málaga para ir a la escuela, mientras su familia intentaba ordenar una nueva vida en España.

La investigación forma parte del proyecto “San Martín en Europa”, dirigido por Patricio Orozco, y gira alrededor de una pregunta tan simple como poderosa: ¿dónde vivió San Martín durante su infancia en Málaga? La respuesta apareció en un documento de enorme valor histórico: un contrato de alquiler firmado el 29 de diciembre de 1785 por su padre, Juan de San Martín, para ocupar una vivienda en la antigua calle Pozos Dulces.

Contrato de alquiler que firmó Juan de San Martín a la familia propietaria en 1785 Foto: Redes sociales / Instagram

Ese papel, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, permitió identificar la casa que habitó la familia San Martín y reconstruir parte del entorno urbano que conoció José cuando tenía apenas 7 años. El contrato fue por seis años y por un monto de seis mil reales, según los datos difundidos por la investigación.

Una casa, una calle y una infancia que vuelve a aparecer

El dato parece mínimo, pero en historia ningún detalle es pequeño cuando ayuda a completar una vida. La vivienda alquilada por Juan de San Martín estaba ubicada en la casa 11 de la manzana 50, de acuerdo con la antigua numeración malagueña. Con el paso del tiempo, la calle cambió de nombre y pasó a llamarse Arco de la Cabeza. También se modificaron las numeraciones y el edificio original ya no existe: hoy, en ese lugar, hay una entrada de garaje.

Ubicación exacta del lote en donde antes estaba la casa alquilada por la familia San Martín Foto: Redes sociales / Instagram

Para llegar a esa precisión, los investigadores cruzaron documentos notariales, planos antiguos, registros de propiedad y testimonios de especialistas. Una de las claves fue el aporte de Genaro Ortega Clemente, heredero de la familia propietaria de la casa, que conserva documentación vinculada al inmueble.

El resultado no solo ubica un domicilio: devuelve a San Martín a una ciudad concreta, con calles, fachadas, recorridos y rutinas. La investigación también permitió reconstruir el camino que el niño José hacía desde su casa hasta la escuela, ubicada en la calle San Telmo, que en aquel entonces era conocida como Calle de las Escuelas.

De Yapeyú a Málaga: el viaje que marcó su formación

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Era el menor de cinco hermanos e hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. En 1781, la familia se encontraba en Buenos Aires y, a fines de 1783, partió rumbo a España a bordo de la fragata Santa Balbina. Llegaron al puerto de Cádiz en marzo de 1784.

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

Primero pasaron por Cádiz, luego por Madrid y finalmente se establecieron en Málaga. Allí, Juan de San Martín quedó retirado de su carrera militar y firmó el contrato de alquiler que hoy permite reconstruir una parte desconocida de la niñez del futuro Libertador.

Antiguo mapa que ubicaba la manzana y el número de casa de la familia San Martín Foto: Redes sociales / Instagram

En Málaga, San Martín habría realizado sus primeros estudios antes de iniciar una extensa carrera militar en España. En 1789, con 11 años, ingresó como cadete al Regimiento de Murcia, donde comenzó una formación que lo llevaría a participar en campañas en África y Europa, mucho antes de convertirse en el jefe del Ejército de los Andes.

El niño que caminaba a la escuela y el militar que cruzaría los Andes

La potencia del hallazgo está en el contraste. El mismo hombre que décadas después organizaría una de las gestas militares más audaces de América fue, antes que héroe, un chico que vivió en una casa alquilada, cruzó calles estrechas y aprendió sus primeras lecciones lejos de la tierra donde había nacido.

Esa mirada no reduce su grandeza: la vuelve más cercana. San Martín no surgió de la nada ni fue únicamente el resultado de una estatua escolar. Fue un hombre marcado por desplazamientos, mudanzas, disciplina militar, vínculos familiares y una infancia atravesada por el mundo español de fines del siglo XVIII.

Su paso por Europa fue decisivo. En España combatió durante años en el ejército real, participó en diversas acciones bélicas y fue reconocido por su actuación en la batalla de Bailén, en 1808. Luego, en 1811, pidió el retiro del ejército español y viajó a Londres, antes de regresar al Río de la Plata en 1812 para ponerse al servicio de la causa independentista.