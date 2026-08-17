Por qué a San Martín no se lo celebra en febrero, el mes en que nació

José de San Martín

Todos los años, cada 17 de agosto, la Argentina se detiene para recordar a una de las figuras más importantes de su historia: José de San Martín. Sin embargo, una pregunta suele repetirse en escuelas, actos oficiales y búsquedas en internet: si el Libertador nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, ¿por qué no se lo celebra en febrero?

La respuesta no tiene que ver con un olvido ni con una simple elección de calendario. La fecha elegida para homenajearlo está vinculada a su muerte, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, cuando tenía 72 años. En la Argentina, ese día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fórmula que busca subrayar que su figura trascendió su vida física para convertirse en símbolo de libertad, estrategia, sacrificio y construcción nacional.

Por qué San Martín no se celebra en febrero, el mes de su nacimiento

San Martín nació el 25 de febrero de 1778, en el pueblo correntino de Yapeyú, que por entonces formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Fue hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, y pasó sus primeros años en territorio americano antes de viajar con su familia a España, donde inició una formación militar que marcaría para siempre su destino.

José de San Martín Foto: Instituto Sanmartiniano

Entonces, ¿por qué febrero no es el mes central del homenaje? Porque la tradición cívica argentina suele destacar, en varios casos, el día de la muerte de sus próceres como una forma de recordar su legado completo. En el caso de San Martín, el 17 de agosto no funciona como una fecha triste, sino como un momento de memoria nacional: se recuerda al hombre que ya había atravesado guerras, exilios, campañas imposibles y decisiones políticas decisivas para la independencia sudamericana.

El natalicio marca el comienzo de una vida. El 17 de agosto, en cambio, concentra el balance histórico de esa vida: el niño nacido en Yapeyú se había convertido en el creador de los Granaderos a Caballo, el vencedor de San Lorenzo, el organizador del Ejército de los Andes y el libertador de Chile y Perú.

El 17 de agosto: una fecha que convirtió al hombre en leyenda

San Martín murió lejos de la tierra que ayudó a liberar. Sus últimos años transcurrieron en Europa, acompañado por su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas. En 1848 se instaló en Boulogne-sur-Mer, una ciudad del norte de Francia, luego de atravesar problemas de salud y un clima político convulsionado en París.

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

El 17 de agosto de 1850, su vida llegó a su fin. Pero en la memoria argentina comenzó otra etapa: la del prócer que ya no pertenecía solo a su tiempo, sino a la historia. Por eso, la conmemoración oficial habla de su “Paso a la Inmortalidad”. No se recuerda únicamente su fallecimiento, sino el momento en que su figura quedó definitivamente asociada a la identidad nacional.

Mausoleo de San Martín Foto: Gobierno argentino

La fecha también tiene una fuerza simbólica especial. San Martín no murió en una batalla ni en medio de una gloria militar inmediata. Murió en el exilio, austero, lejos de los grandes honores, después de haber renunciado al poder y de haber evitado involucrarse en las guerras internas que dividían a las Provincias Unidas. Esa distancia entre la grandeza de su obra y la sencillez de sus últimos días alimentó aún más la imagen del héroe sobrio, disciplinado y desinteresado.

Más que un feriado: qué se recuerda realmente cada 17 de agosto

En 2026, el 17 de agosto cae lunes y forma parte del calendario de feriados nacionales, lo que genera un fin de semana largo. Sin embargo, detrás del descanso hay una fecha cargada de sentido histórico: se homenajea a quien diseñó una de las campañas militares más audaces de América del Sur.

San Martín entendió algo clave: la independencia argentina no estaría asegurada si el poder realista seguía firme en Chile y Perú. Por eso imaginó un plan continental. Desde Cuyo organizó el Ejército de los Andes, entrenó tropas, reunió recursos, preparó mulas, caballos, alimentos, armas, uniformes y artillería, y convirtió a Mendoza en el centro de una operación militar descomunal.

El Cruce de los Andes comenzó en enero de 1817 y movilizó a miles de hombres a través de pasos cordilleranos extremos. La expedición incluyó soldados, oficiales, baquianos, personal sanitario, artillería, caballos y más de 9.000 mulas, una estructura logística enorme para la época y una de las mayores hazañas militares del continente.

La pregunta que muchos se hacen: ¿se debería recordar también el 25 de febrero?

El natalicio de San Martín, cada 25 de febrero, también aparece en efemérides, homenajes culturales y recordatorios históricos. Esa fecha permite reconstruir sus primeros años, su origen correntino y su formación intelectual y militar. Pero no tiene la misma centralidad en el calendario nacional que el 17 de agosto.

La razón es simple y profunda a la vez: febrero habla del nacimiento de José Francisco de San Martín y Matorras. Agosto habla del Libertador de América, del militar que cruzó la cordillera, del político que proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y del hombre que decidió correrse de la escena antes que convertir su prestigio en ambición personal.