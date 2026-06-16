La increíble historia de Roberto Muñiz, el argentino que luchó por Argelia y terminó como héroe nacional

Roberto Muñiz nació en Buenos Aires, fue obrero metalúrgico y terminó siendo héroe nacional en Argelia Foto: Redes

Mucho antes de que Argentina y Argelia volvieran a cruzarse en una cancha de fútbol, un hombre nacido en la provincia de Buenos Aires ya había tejido un puente inesperado entre ambos países. Se llamaba Roberto Muñiz, fue obrero metalúrgico, militante sindical y terminó siendo recordado en el norte de África como “Mahmoud el Argentino”, un nombre que todavía hoy conserva peso histórico y emocional en Argelia.

Quién fue Roberto Muñiz, el argentino que dejó una huella en la historia de Argelia

Roberto Muñiz nació el 17 de julio de 1923 en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Con el paso de los años se convirtió en matricero y delegado obrero metalúrgico, una identidad que marcó su vida tanto en la Argentina como fuera del país. Durante el primer peronismo tuvo una activa participación sindical, pero tras el golpe de 1955 sufrió la persecución que afectó a numerosos militantes vinculados al movimiento obrero.

Muñiz, el argentino en la revolución argelina

Ese contexto político fue decisivo. Muñiz empezó a vincularse con representantes del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino que buscaban respaldo internacional para la lucha contra el dominio colonial francés. Según diversos registros sobre su historia, el argentino estableció contacto con emisarios del FLN en Buenos Aires en 1956, y pocos años después pasó de la solidaridad política a una participación concreta en la causa independentista.

De Buenos Aires al norte de África: cómo un obrero argentino terminó en la revolución argelina

En 1959, Muñiz se sumó a la estructura del movimiento independentista argelino y viajó al norte de África para colaborar con una tarea clave: la fabricación clandestina de armas y municiones en Marruecos destinadas a los combatientes del Ejército de Liberación Nacional. Su oficio técnico no era un detalle menor: en una guerra de desgaste, donde los recursos militares resultaban insuficientes, contar con especialistas capaces de producir material bélico era una ventaja concreta.

Muñiz en su juventud Foto: Redes

Así, el hombre que había salido de la Argentina como trabajador perseguido por sus ideas terminó ocupando un lugar singular en una de las luchas anticoloniales más importantes del siglo XX. La propia diplomacia argentina lo reconoció décadas después como una figura fundacional en la amistad entre ambos pueblos, y en 2025 una ceremonia oficial en Argel destacó su memoria como símbolo de una historia común de solidaridad, respeto y visión compartida.

La guerra de independencia de Argelia: el contexto histórico que explica por qué Muñiz fue tan importante

Para entender la dimensión de la historia de Roberto Muñiz hay que mirar el escenario en el que actuó. Argelia había sido ocupada por Francia desde 1830, y durante más de un siglo la población local padeció un sistema desigual, con privilegios políticos, económicos y sociales para los colonos europeos, mientras la mayoría argelina vivía con ciudadanía restringida, pobreza y exclusión.

La tensión creció con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. Uno de los episodios que aceleró el nacionalismo argelino fue la masacre de Sétif en 1945, cuando miles de argelinos que reclamaban independencia fueron reprimidos brutalmente. Ese trauma histórico quedó grabado como símbolo del horror colonial y alimentó la organización política que años después derivó en la guerra abierta.

Muñiz se destacó por su papel en la guerra de independencia. Foto: Redes

La guerra de independencia comenzó formalmente en 1954 y terminó en 1962 con los Acuerdos de Evian y la proclamación de la independencia argelina. Fue uno de los conflictos más sangrientos de la descolonización africana y dejó un impacto profundo en la política internacional, en Francia y en el propio mundo árabe. En ese marco, la tarea de Muñiz dentro del dispositivo clandestino del FLN adquirió una dimensión histórica mucho mayor que la de una simple colaboración individual.

Por qué Argelia lo consideró un héroe nacional

Una vez finalizada la guerra, Muñiz decidió quedarse en Argelia. Allí desarrolló una nueva vida, formó familia y siguió vinculado al universo sindical y político del país. Distintos documentos públicos argentinos destacan que recibió reconocimientos del Estado argelino, entre ellos una medalla del ejército y homenajes oficiales por los servicios prestados a la nación.

Cuando murió en Argel el 12 de noviembre de 2022, a los 99 años, su despedida también habló por él. Fue recordado oficialmente como “amigo de la Revolución” y como integrante del Ejército de Liberación Nacional. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de El Alia, uno de los lugares más emblemáticos para la memoria política argelina.

La increíble historia de Roberto Muñiz Foto: Redes

Ese legado no quedó congelado en el pasado. En septiembre de 2025, durante los actos por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Argelia, la embajada argentina en ese país volvió a poner su nombre en el centro de la escena. En la ceremonia participó incluso su hijo, Luis Mahmoud Muñiz, en un gesto que confirmó que la historia de Roberto ya forma parte del patrimonio simbólico de la relación bilateral.

Argentina y Argelia: una relación con más historia de la que muchos imaginan

Aunque para buena parte del público el vínculo entre ambos países pueda parecer lejano, la relación oficial tiene varias décadas. Argentina reconoció a Argelia en 1962, el mismo año de su independencia, y abrió una embajada residente en Argel en 1964. Desde entonces hubo visitas presidenciales, acuerdos bilaterales y diversas instancias de cooperación política, comercial, científica y cultural.

Pero antes de la diplomacia formal estuvo el gesto humano. Y ahí aparece la singularidad de Muñiz: mucho antes de los acuerdos de Estado, hubo un argentino que ya había apostado su oficio, su militancia y su vida por la libertad argelina. Esa es la razón por la que su figura emociona, sorprende y sigue generando interés: no se trata solo de una curiosidad histórica, sino de una historia real capaz de conectar épica, política, identidad y memoria.

La historia que vuelve a escena y conmueve en 2026

En tiempos de consumo rápido, titulares fugaces y noticias que duran apenas unas horas, la vida de Roberto Muñiz ofrece algo cada vez más escaso: una historia poderosa, desconocida para muchos y con dimensión internacional. Un obrero argentino, perseguido en su país, terminó convirtiéndose en pieza útil de una revolución africana y en símbolo de fraternidad entre dos naciones separadas por miles de kilómetros.

Por eso su nombre vuelve una y otra vez. Porque detrás de la anécdota hay una verdad más profunda: a veces, la historia grande también se escribe desde los márgenes, desde los talleres, desde el exilio y desde decisiones personales que terminan dejando huella en la memoria de un pueblo entero. Y pocas historias lo representan mejor que la de Roberto Muñiz, el argentino que Argelia convirtió en héroe nacional.