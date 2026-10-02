En 1903, Perito Moreno donó 7.500 hectáreas para crear un parque público: hoy integran una de las maravillas naturales de Argentina

Parque Nacional Nahuel Huapi Foto: Argentina.gob.ar.

Mucho antes de que los parques nacionales se transformaran en grandes destinos turísticos, un reconocido científico argentino tomó una decisión extraordinaria. En lugar de conservar una enorme extensión de la Patagonia, resolvió devolverla al Estado para protegerla.

El protagonista fue Francisco Pascasio Moreno, conocido como Perito Moreno, explorador, naturalista, geógrafo y una de las figuras más importantes de la ciencia argentina del siglo XIX.

El 6 de noviembre de 1903, Moreno cedió a la Nación tres leguas cuadradas, equivalentes a unas 7.500 hectáreas, ubicadas cerca de Puerto Blest y del lago Frías, al oeste del lago Nahuel Huapi.

Su pedido fue tan sencillo como revolucionario: quería que aquellas tierras fueran consagradas como un “parque público natural”, abierto para el disfrute de todos y protegido para las generaciones futuras.

Por qué Perito Moreno recibió esas tierras

La propiedad no había llegado a sus manos por casualidad. El Estado argentino se la otorgó como recompensa por su participación en la disputa limítrofe entre Argentina y Chile.

Moreno fue designado perito argentino en 1896. Gracias a su profundo conocimiento de la Patagonia, dirigió expediciones y equipos de ingenieros, topógrafos y naturalistas que recorrieron extensas regiones de la Cordillera de los Andes.

Francisco "Perito" Moreno Foto: Wikipedia

Los datos obtenidos durante esos viajes fueron fundamentales para el arbitraje internacional concluido en 1902. Sin embargo, después de recibir las tierras como reconocimiento, Moreno decidió no venderlas ni explotarlas económicamente.

Su determinación fue adelantada para la época: entendió que algunos bosques, lagos y montañas debían conservarse como un patrimonio colectivo.

De una donación al primer parque nacional argentino

El gesto de Moreno inició un proceso que continuó durante décadas. En 1907, la superficie protegida fue ampliada hasta alcanzar unas 43.000 hectáreas.

El 8 de abril de 1922 se creó el Parque Nacional del Sud, considerado el antecedente directo del actual Parque Nacional Nahuel Huapi.

En 1903, Perito Moreno donó 7.500 hectáreas para crear un parque público Foto: Argentina.gob.ar.

Finalmente, en 1934, la Ley 12.103 estableció la Administración General de Parques Nacionales y formalizó la creación de los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú.

Así, aquellas 7.500 hectáreas donadas en 1903 se convirtieron en la piedra fundamental del sistema de áreas naturales protegidas de Argentina.

Actualmente, el Parque Nacional Nahuel Huapi se extiende por las provincias de Río Negro y Neuquén. Allí se preservan bosques andino-patagónicos, lagos, ríos, montañas y numerosas especies nativas.

El niño que soñaba con construir un museo

Francisco Pascasio Moreno nació el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Desde pequeño sintió fascinación por los fósiles, las rocas y los objetos naturales.

Durante su juventud reunió miles de piezas arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. Parte de aquellas colecciones fue donada en 1877 para crear el Museo Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos Aires.

Años después impulsó la creación del actual Museo de La Plata. También entregó sus colecciones particulares y alrededor de 2.000 libros de su biblioteca personal.

Sus expediciones por la Patagonia le permitieron estudiar territorios que todavía eran poco conocidos para la ciencia. Moreno realizaba mapas, registraba paisajes, reunía muestras y documentaba cada recorrido.

El legado de Perito Moreno que sigue vivo

El explorador murió el 22 de noviembre de 1919, a los 67 años. En 1944, sus restos fueron trasladados a la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi, cerca de San Carlos de Bariloche.

Cada 6 de noviembre, fecha de su histórica donación, Argentina conmemora el Día de los Parques Nacionales.

Tumba del Perito Moreno, en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi

Más de un siglo después, su decisión continúa teniendo un impacto enorme. Las tierras que Perito Moreno decidió no conservar para sí dieron origen a uno de los patrimonios naturales más valiosos del país.

Su historia demuestra que un gesto individual puede cambiar el destino de un territorio. Lo que comenzó con la entrega de 7.500 hectáreas patagónicas terminó convirtiéndose en el inicio de una política destinada a proteger los paisajes naturales de Argentina.