Estuvo oculta durante 150 años: exhiben por primera vez una pintura inédita de San Martín en Argentina

La misteriosa pintura ya puede visitarse en Buenos Aires Foto: argentina.gob.ar

Una obra atribuida al artista francés Adolphe d’Hastrel, que permaneció oculta durante 150 años, llegó finalmente a la Argentina. El óleo contiene un retrato hasta ahora desconocido del general José de San Martín y será exhibido en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La pintura fue recuperada en París por el coleccionista argentino Horacio Amigorena y sus hijos, quienes decidieron donarla al Estado. Su traslado requirió un importante operativo administrativo y diplomático que involucró a la Secretaría de Cultura de la Nación, la Cancillería argentina y la Embajada Argentina en Francia.

Un cuadro oculto por 150 años: los detalles de la obra que incluye la figura de San Martín

La pieza es un óleo sobre tela de 63 por 49,5 centímetros. La escena representa el dormitorio de una casa burguesa francesa del siglo XIX, donde una joven escribe una carta con expresión pensativa.

Sobre la mesa pueden distinguirse un tintero, flores, un espejo ovalado, un aguamanil y una jarra. Sin embargo, el detalle más llamativo aparece en la pared del fondo: allí cuelga el retrato de un hombre identificado con la inscripción “San Martín”.

José de San Martín

Por ese motivo, los especialistas consideran que se trata de un curioso “cuadro dentro de otro cuadro”. La pintura permaneció durante alrededor de un siglo y medio en manos de la familia de d’Hastrel, fuera de los museos y lejos del conocimiento público.

Quién fue Adolphe d’Hastrel, el pintor francés autor de la obra inédita

Adolphe d’Hastrel fue un marino, pintor, acuarelista, grabador y litógrafo francés nacido a comienzos del siglo XIX. Como capitán de artillería de la Marina francesa, recorrió distintos territorios y utilizó el dibujo para documentar paisajes, construcciones, habitantes y costumbres.

Durante el bloqueo francés en el Río de la Plata estuvo a cargo de la artillería de la isla Martín García. Permaneció en la región hasta fines de noviembre de 1840 y se convirtió en uno de los primeros artistas franceses que retrataron visualmente el territorio rioplatense.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el “Álbum del Plata”, compuesto por doce vistas y escenas de costumbres. El Museo Nacional de Bellas Artes también conserva cuatro acuarelas de su autoría, donadas en 1955.

El rol del coleccionista Horacio Amigorena en la donación del cuadro desde París

El regreso de la pintura fue posible gracias a Horacio Amigorena, psicoanalista y coleccionista argentino residente en Francia. Amigorena adquirió el óleo en París directamente de la sucesión familiar del artista y luego decidió, junto con sus hijos, donarlo al Estado argentino.

Una joven escribe una carta mientras San Martín aparece retratado en segundo plano Foto: argentina.gob.ar

La donación fue aceptada formalmente en septiembre de 2025. Después, la obra permaneció varios meses en la Embajada Argentina en París mientras se realizaban los trámites necesarios ante la aduana francesa.

Una vez obtenidas las autorizaciones, el cuadro fue acondicionado con un embalaje museológico especial y trasladado en avión a Buenos Aires. Su llegada simboliza también el recorrido inverso del propio San Martín, quien pasó sus últimos años en Francia y murió en Boulogne-sur-Mer en 1850.

Qué representa la pintura de Adolphe d’Hastrel y el retrato en segundo plano de San Martín

A diferencia de las representaciones tradicionales, San Martín no aparece en una batalla ni vestido como militar. Su imagen ocupa un lugar secundario dentro de un espacio íntimo, observando desde la pared a la joven que escribe una carta.

La identidad de la mujer continúa siendo un misterio. Algunas versiones sostienen que podría haber tenido una relación personal con el Libertador, pero no existe documentación histórica suficiente para confirmarlo.

Permaneció oculta durante 150 años y contiene una imagen desconocida de José de San Martín Foto: argentina.gob.ar

La composición puede representar la distancia, la espera o el recuerdo. Hasta el momento tampoco se conoce con precisión cuándo fue realizada ni qué mensaje quiso transmitir el artista. Esos interrogantes convierten al óleo en una pieza de enorme interés artístico e histórico.

Cuándo y dónde ver la pintura inédita de San Martín en el Museo Nacional de Arte Decorativo

La pintura puede visitarse desde el 30 de septiembre de 2026 en la antecámara principal del Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en avenida del Libertador 1902, Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, será trasladada al dormitorio restaurado de Josefina de Alvear, propietaria original del Palacio Errázuriz.

El museo abre de miércoles a domingo, de 13 a 19, permanece cerrado los lunes y martes y ofrece entrada gratuita. Se recomienda consultar sus canales oficiales antes de concurrir para verificar posibles cambios en los horarios.

Después de permanecer fuera de la mirada pública durante 150 años, la obra vuelve a colocar a José de San Martín en el centro de un fascinante misterio histórico, esta vez no como héroe militar, sino como protagonista silencioso de una escena privada.