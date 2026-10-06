Los bebés neandertales crecían más rápido: a los 6 meses su cuerpo parecía de 14

El individuo analizado, conocido científicamente como Amud 7, conserva alrededor de 111 piezas óseas y es el esqueleto neandertal más completo conocido dentro del rango de entre 6 y 14 meses de edad. Foto: Google Gemini.

Los bebés neandertales crecían más rápido durante sus primeros meses de vida que los humanos modernos, según un estudio publicado en Current Biology. La investigación surgió del análisis de un esqueleto infantil de entre 51.000 y 56.000 años de antigüedad hallado en la cueva de Amud, en el norte de Israel: sus dientes indicaban una edad de apenas 5,5 a 6,8 meses, pero el desarrollo de su cuerpo y cerebro correspondía al de un Homo sapiens varios meses mayor.

Cómo descubrieron que los bebés neandertales crecían más rápido

El individuo analizado, conocido científicamente como Amud 7, conserva alrededor de 111 piezas óseas y es el esqueleto neandertal más completo conocido dentro del rango de entre 6 y 14 meses de edad, según el estudio liderado por investigadores.

El dato decisivo apareció al comparar distintas señales de crecimiento. El análisis microscópico de los dientes estableció una edad dental de entre 5,5 y 6,8 meses, mientras que el tamaño y desarrollo de varias partes del esqueleto eran comparables con los de bebés humanos modernos considerablemente mayores.

Los investigadores reconstruyeron además el cuerpo mediante imágenes de microtomografía y modelos tridimensionales, lo que permitió estudiar conjuntamente huesos, cráneo y dentición.

Por qué un bebé de 6 meses podía tener un desarrollo mucho mayor

La diferencia también apareció en el cerebro. El equipo calculó un volumen endocraneal de aproximadamente 879 centímetros cúbicos, una cifra que, combinada con el tamaño corporal, situaba al pequeño neandertal más cerca del desarrollo de un bebé humano moderno de hasta unos 12 a 14 meses que de uno de seis.

El trabajo concluye que existen evidencias de un crecimiento somático y endocraneal acelerado durante la primera infancia neandertal. Además, al compararlo con otros individuos infantiles, como Dederiyeh 1 y Roc de Marsal, los científicos encontraron un patrón semejante.

Los resultados indican que neandertales y Homo sapiens no atravesaban la infancia exactamente de la misma manera. Foto: Reuters.

Por eso, los autores consideran que podría tratarse de una característica de la estrategia de desarrollo de los neandertales y no simplemente de una particularidad de un único individuo.

Qué significaba crecer tan rápido durante la infancia

Desarrollar simultáneamente un cuerpo robusto y un cerebro grande en tan poco tiempo habría requerido una elevada cantidad de energía . Para los investigadores, esto tiene implicancias sobre la alimentación, los cuidados de las crías y la organización de los grupos neandertales.

huesos de las extremidades robustos, una clavícula muy curvada y la ausencia de un mentón prominente . El esqueleto también mostró que características típicamente asociadas con los adultos ya aparecían durante la infancia, como

Los resultados indican que neandertales y Homo sapiens no atravesaban la infancia exactamente de la misma manera. El nuevo estudio aporta evidencia de que las diferencias entre ambas poblaciones comenzaban a manifestarse desde los primeros meses de vida.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.