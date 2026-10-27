En el siglo XVIII, una reina llegó al trono sin herederos tras 17 embarazos: la tragedia que puso fin a una dinastía y cambió la historia británica

Recreación artística de la reina Ana de Gran Bretaña junto a su hijo Guillermo, quien murió a los 11 años. La monarca atravesó 17 embarazos y falleció sin descendencia viva. Foto: Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial mediante ChatGPT (OpenAI). Recreación artística, no corresponde a un retrato histórico original.

En los palacios de la monarquía británica, donde el nacimiento de un heredero podía asegurar el futuro de una dinastía, una reina atravesó una tragedia difícil de imaginar.

Durante años, Ana de Gran Bretaña quedó embarazada una y otra vez, pero ninguno de sus hijos sobrevivió hasta la edad adulta. Su historia estuvo marcada por 17 embarazos, numerosas pérdidas gestacionales y la muerte del único niño que parecía destinado a heredar la Corona.

Retrato de la reina Ana de Gran Bretaña (1702-1704). Foto: Wikipedia Commons.

Detrás de las ceremonias, los vestidos y los privilegios reales se escondía una mujer que enfrentó el dolor de perder a sus hijos mientras la estabilidad de una monarquía dependía de su descendencia. De esta manera, lo que comenzó como una tragedia familiar terminó convirtiéndose en un acontecimiento que modificó para siempre la historia británica.

Quién fue Ana de Gran Bretaña, la reina que atravesó 17 embarazos

Ana nació el 6 de febrero de 1665 en el Palacio de St. James, en Londres. Era hija de Jacobo II de Inglaterra y Ana Hyde, y pertenecía a la poderosa dinastía de los Estuardo.

En julio de 1683, cuando tenía 18 años, contrajo matrimonio con el príncipe Jorge de Dinamarca. Aunque la unión respondió a intereses políticos, ambos desarrollaron una relación afectuosa que se mantuvo hasta la muerte de él, en 1708. Sin embargo, su vida matrimonial estuvo atravesada por una sucesión de pérdidas.

Según Historic Royal Palaces, Ana experimentó 17 embarazos que incluyeron abortos espontáneos, nacimientos sin vida y muertes infantiles. Entre los episodios más dolorosos estuvo el fallecimiento de sus hijas María y Ana Sofía, quienes murieron con pocos días de diferencia en 1687, antes de cumplir los dos años, a causa de la viruela.

La reina Ana y su esposo, Jorge de Dinamarca. Foto: Wikipedia Commons.

La situación afectó profundamente su salud y convirtió la maternidad en una experiencia marcada por la incertidumbre para ella. En una época en la que los matrimonios reales tenían como principal objetivo asegurar la continuidad dinástica, cada embarazo representaba una nueva esperanza para la familia y para el futuro del trono.

La muerte del príncipe Guillermo a los 11 años: el golpe que cambió su destino

Entre todos sus embarazos, uno parecía haber conseguido lo que la monarquía necesitaba.

El 24 de julio de 1689 nació Guillermo, duque de Gloucester, en el Palacio de Hampton Court. Aunque su salud fue delicada desde pequeño, logró superar los primeros años de vida y se convirtió en la principal esperanza de continuidad de los Estuardo protestantes.

El niño desarrolló un gran interés por los asuntos militares. Incluso organizaba un pequeño regimiento formado por otros niños, con quienes realizaba ejercicios y desfiles. Pero aquella esperanza terminó abruptamente.

La reina Ana junto a su hijo Guillermo. Foto: Wikipedia Commons.

El 30 de julio de 1700, apenas seis días después de cumplir 11 años, Guillermo murió tras una enfermedad que las fuentes históricas describen de manera diferente. Historic Royal Palaces señala la viruela, mientras que investigaciones posteriores consideran posible que hubiera sufrido una neumonía.

Su fallecimiento dejó a Ana sin descendientes vivos y provocó una profunda preocupación política. La muerte del pequeño príncipe no significaba solamente la pérdida de un hijo: también desaparecía el heredero protestante que podía garantizar la continuidad de su rama de la dinastía.

Por qué los 17 embarazos de la reina Ana cambiaron la sucesión al trono británico

La ausencia de un heredero abrió uno de los grandes interrogantes de la monarquía: ¿quién ocuparía el trono cuando Ana muriera?

En 1701, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Establecimiento (Act of Settlement), una legislación destinada a asegurar que la Corona permaneciera en manos protestantes.

La norma estableció que, ante la falta de descendientes elegibles de Ana y Guillermo III, la sucesión correspondería a Sofía de Hannover, nieta de Jacobo I de Inglaterra, y a sus herederos protestantes.

Un año después, en 1702, Ana se convirtió en reina. Durante su reinado ocurrió otro acontecimiento decisivo: la unión política de Inglaterra y Escocia, que dio origen al Reino de Gran Bretaña en 1707.

Sin embargo, la cuestión sucesoria continuó presente hasta sus últimos días. Cuando Ana murió el 1 de agosto de 1714, a los 49 años, Sofía de Hannover también había fallecido, apenas unas semanas antes.

Por esa razón, la Corona pasó a su hijo, Jorge Luis de Hannover, quien se convirtió en Jorge I de Gran Bretaña. Con su llegada al trono comenzó una nueva dinastía y terminó el reinado de los Estuardo.

Jorge I, el rey que inició la dinastía de Hannover. Foto: Wikipedia Commons.

Cómo murió la reina Ana y qué ocurrió con la dinastía de los Estuardo

Los últimos años de Ana estuvieron marcados por problemas de salud, dificultades para desplazarse y el deterioro progresivo de su estado físico.

En julio de 1714 sufrió varios episodios cerebrovasculares y murió el 1 de agosto en el Palacio de Kensington. Tenía 49 años y había gobernado durante 12. Su funeral se celebró el 24 de agosto en la Abadía de Westminster, donde fue enterrada.

Aunque su reinado dejó transformaciones políticas profundas, su historia personal quedó marcada por una paradoja: una mujer que ocupó uno de los tronos más importantes de Europa nunca pudo ver crecer hasta la adultez a ninguno de sus hijos.

La llegada de Jorge I inauguró la dinastía de Hannover, que gobernaría Gran Bretaña durante generaciones y de la que descendería la reina Victoria.

Así, las pérdidas que Ana sufrió durante su vida no solo marcaron el destino de una familia, sino que contribuyeron a transformar el futuro de la monarquía británica.