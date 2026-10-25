comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

El salmón Chinook llegó a Sudamérica como parte de un proyecto productivo. Medio siglo después, este enorme pez cruzó cuencas y estableció poblaciones en numerosos ríos del territorio argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Salmón en la Patagonia
El salmón Chinook puede superar el metro y medio de longitud
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un pez que puede superar el metro y medio de longitud protagoniza una de las transformaciones ambientales más sorprendentes de la Patagonia. Se trata del salmón Chinook, también conocido como salmón rey, una especie originaria del Pacífico Norte que actualmente remonta ríos argentinos para reproducirse.

Su presencia en el país no respondió a una decisión reciente. El proceso comenzó durante la década de 1970, cuando Chile introdujo salmones provenientes de Estados Unidos para desarrollar proyectos de acuicultura y repoblamiento.

Con el paso del tiempo, algunos ejemplares escaparon o abandonaron las zonas donde habían sido liberados. Así comenzó una expansión que atravesó costas, fronteras y cuencas hidrográficas. Lo que inicialmente fue considerado una oportunidad económica terminó convirtiéndose en un fenómeno biológico de escala continental.

El enorme pez que llegó desde Estados Unidos

El nombre científico del Chinook es Oncorhynchus tshawytscha. Sus poblaciones originales habitan los ríos y las costas del Pacífico Norte, desde Asia hasta América del Norte.

Contenido Recomendado

En 1852, Urquiza venció junto a un palomar con 10.000 nidos:tenía tres anillos, cuatro accesos y cambió la historia argentina

Palomar de Caseros

A fines del siglo XIX, una avenida porteña le dio su nombre a todo un barrio:fue camino de carros, refugio de escritores y cuna del tango

Avenida Boedo

Los ejemplares llevados a Chile durante los años 70 procedían principalmente de linajes relacionados con los ríos Columbia y Willamette, en Estados Unidos.

Salmón en la Patagonia
La especie llegó a Sudamérica durante la década de 1970 Foto: GOODFREEPHOTOS

El Chinook posee una característica fundamental para entender su expansión: es un pez anádromo. Esto quiere decir que nace en agua dulce, migra hacia el océano para crecer y luego regresa a los ríos para reproducirse.

Durante su etapa marina puede recorrer enormes distancias. Aunque muchos ejemplares vuelven al curso de agua donde nacieron, otros ingresan en nuevos ríos. Si encuentran una temperatura adecuada, suficiente caudal y fondos de grava, pueden establecer una nueva población.

Cómo llegó hasta los ríos argentinos

La Cordillera de los Andes podría parecer una barrera imposible para un pez. Sin embargo, el avance del Chinook no ocurrió mediante un único recorrido directo.

Los salmones utilizaron rutas oceánicas, conexiones fluviales y diferentes cuencas para desplazarse desde el Pacífico hacia sistemas vinculados con el Atlántico.

Los análisis genéticos realizados por investigadores determinaron que gran parte de los salmones encontrados en el río De las Vueltas, en Santa Cruz, está relacionada con poblaciones naturalizadas en la región chilena de Aysén.

La presencia de estos peces fue informada en ese río en 2006, cerca de El Chaltén. Desde entonces, dejó de ser una aparición excepcional y pasó a formar parte de una colonización sostenida.

Además, los científicos identificaron al río Santa Cruz como un corredor estratégico para la dispersión de la especie. La mezcla de ejemplares provenientes de diferentes poblaciones habría favorecido una diversidad genética capaz de fortalecer su adaptación.

Puede medir más de un metro y pesar 60 kilos

El Chinook es considerado el salmón más grande del mundo. Algunos ejemplares pueden superar 1,5 metros de longitud y alcanzar los 60 kilos, aunque el tamaño depende de la edad, el ambiente y la disponibilidad de alimento.

Cuando llega el momento de reproducirse, abandona el mar y remonta los ríos. Las hembras remueven piedras y sedimentos para construir los nidos donde depositan sus huevos. Después del desove, los peces adultos mueren.

Salmón en la Patagonia
El gigante del Pacífico encontró un nuevo hogar en la Patagonia Foto: REUTERS

Este ciclo es natural en los ecosistemas del Pacífico Norte. En la Patagonia, sin embargo, sucede dentro de ambientes que evolucionaron durante miles de años sin recibir semejante cantidad de peces migratorios.

El impacto que provoca en los ecosistemas

La invasión no consiste simplemente en la aparición de un pez extranjero. Los Chinook pueden modificar el fondo de los ríos cuando construyen sus nidos y remueven los sedimentos.

Después del desove, sus cuerpos quedan acumulados en el agua y las orillas. Al descomponerse, liberan nutrientes provenientes del océano en ríos que históricamente presentaron niveles bajos de materia orgánica.

Esto puede modificar la disponibilidad de alimento y generar cambios en toda la cadena ecológica. A su vez, los ejemplares jóvenes pueden competir con peces nativos y consumir pequeños organismos acuáticos.

En algunos sectores cercanos a El Chaltén, la acumulación de salmones muertos también produce malos olores, atrae animales carroñeros y perjudica la experiencia de los visitantes.

Una amenaza que también genera ingresos

La expansión del Chinook plantea una enorme contradicción. Mientras los especialistas advierten sobre sus posibles impactos ambientales, algunas localidades comenzaron a considerarlo un recurso económico y turístico.

En sectores de la cuenca del río Santa Cruz, la pesca deportiva atrae a personas interesadas en capturar uno de los peces más grandes presentes en aguas argentinas. Esta actividad puede beneficiar a alojamientos, comercios, restaurantes y guías locales.

Sin embargo, en las áreas protegidas el objetivo es distinto. Allí se busca reducir su presencia para conservar los ecosistemas y proteger a las especies nativas.

El dilema que enfrenta la Patagonia

Eliminar completamente al Chinook resulta extremadamente difícil. Si logra mantener poblaciones reproductivas y conexiones con otras cuencas, nuevos ejemplares pueden regresar incluso después de las campañas de extracción.

Por esa razón, los investigadores proponen combinar monitoreo genético, controles localizados, protección de la fauna nativa y reglas específicas para la pesca.

Medio siglo después de las primeras introducciones en Chile, el salmón rey se convirtió en un nuevo protagonista de la historia ambiental argentina.

El gigante del Pacífico ya forma parte de los ríos patagónicos. El gran desafío será decidir si debe aprovecharse como recurso, contenerse como una amenaza o administrarse de manera diferente en cada cuenca.

HistoriaSalmónPatagonia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera:48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

    En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera: 48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

  2. En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

    En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político: dos años después, compró armas para la Revolución

  3. Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos:cómo es la joya histórica de Entre Ríos

    Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos: cómo es la joya histórica de Entre Ríos

  4. En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas:llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

    En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas: llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

  5. En 1864 abrió como un almacén y atravesó más de un siglo de transformaciones:hoy es uno de los bodegones históricos de CABA

    En 1864 abrió como un almacén y atravesó más de un siglo de transformaciones: hoy es uno de los bodegones históricos de CABA
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Economía

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:la Justicia extendió la votación hasta las 19 y suspendieron el escrutinio

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años