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En la década de 1970, Argentina plantó pinos para impulsar la industria maderera: hoy avanzan sin control sobre la Patagonia

Fueron promovidos para producir madera, generar empleo y recuperar tierras. Medio siglo después, sus semillas atravesaron las plantaciones y comenzaron a transformar el paisaje patagónico.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Pinos
Las semillas cruzaron los límites de las forestaciones Foto: Conicet
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Parecen haber estado allí desde siempre. Sin embargo, muchos de los pinos que cubren las montañas, estepas y caminos de la Patagonia no son originarios de la Argentina. Llegaron durante el siglo XX como parte de un ambicioso proyecto económico destinado a desarrollar la industria forestal.

La expansión de las plantaciones cobró impulso durante la década de 1970, cuando distintas políticas fomentaron el cultivo de árboles de rápido crecimiento en Neuquén, Río Negro y Chubut.

Entre las especies elegidas estaban el pino ponderosa, el pino murrayana o contorta, el pino radiata y el pino Oregón. Todas provenían del hemisferio norte y presentaban una ventaja fundamental: podían crecer rápidamente en determinados ambientes patagónicos.

El problema fue que algunas lograron abandonar las plantaciones y reproducirse sin control.

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El proyecto que prometía transformar la economía patagónica

En aquel momento, plantar árboles era visto como una medida beneficiosa. Las forestaciones prometían producir madera para viviendas, muebles y postes, además de generar empleo y reducir la erosión del suelo.

En 1972, Río Negro sancionó una legislación destinada a impulsar la actividad forestal. Proyectos similares avanzaron en otras provincias y numerosos campos comenzaron a cubrirse con extensas hileras de coníferas.

Pinos
Los pinos exóticos avanzan sobre la Patagonia Foto: Wikipedia

El pino ponderosa se convirtió en la especie más utilizada. Su adaptación fue tan exitosa que, en algunos sectores, alcanzó rendimientos superiores a los registrados en bosques productivos del noroeste de Estados Unidos, su región de origen.

Durante los años setenta podían plantarse hasta 2.500 ejemplares por hectárea. Con el tiempo, esa densidad disminuyó para facilitar la poda, el raleo y la obtención de troncos de mayor tamaño.

Las semillas que atravesaron los alambrados

Con el paso de las décadas, algunas forestaciones dejaron de recibir mantenimiento. Los árboles alcanzaron su madurez y comenzaron a liberar grandes cantidades de semillas.

Empujadas por el viento, esas semillas atravesaron alambrados, caminos, campos y arroyos. De esta manera, los pinos comenzaron a crecer fuera de los terrenos donde habían sido plantados y avanzaron sobre estepas, matorrales y sectores de bosque nativo.

Uno de los casos más preocupantes es el del Pinus contorta, también llamado pino murrayana. Esta especie puede producir numerosas semillas y formar poblaciones muy densas alrededor de las antiguas forestaciones.

En 2014, investigadores del CONICET estimaban que las plantaciones de coníferas introducidas ocupaban alrededor de 90.000 hectáreas en el norte de la Patagonia andina. El 87% correspondía al pino ponderosa y el resto se repartía principalmente entre pino murrayana, pino Oregón y pino radiata.

Por qué los pinos pueden transformar la Patagonia

El mayor impacto aparece cuando los árboles forman grupos densos y reducen la luz que llega al suelo. En esas condiciones, compiten con la vegetación nativa por agua, nutrientes y espacio.

Su avance puede afectar al ñire, el ciprés de la cordillera y diferentes arbustos de la estepa patagónica. También modifica el hábitat de insectos, aves y pequeños mamíferos que dependen de esas plantas para sobrevivir.

Pinos
Una plantación que transformó el paisaje patagónico Foto: Instagram @elextremosur

Las investigaciones indican que existe un período cercano a los diez años desde el comienzo de la invasión durante el cual todavía es posible retirar los ejemplares jóvenes y controlar su expansión con costos más bajos. Cuando el pinar se vuelve denso, la intervención resulta mucho más compleja.

La relación entre los pinares y los incendios

Las coníferas producen acículas, ramas y otros restos vegetales que se acumulan sobre el suelo. Cuando ese material se seca, puede funcionar como combustible.

Además, las ramas bajas facilitan que un incendio iniciado entre los pastos alcance rápidamente las copas. Por ese motivo, las tareas de poda, raleo y extracción de árboles jóvenes resultan esenciales en zonas próximas a viviendas y caminos.

Estudios científicos también relacionan la expansión de las coníferas, el crecimiento urbano sobre ambientes naturales y el cambio climático con un aumento del riesgo de incendios en el noroeste de la Patagonia.

De promesa económica a desafío ambiental

Los pinos no llegaron por accidente. Fueron introducidos como parte de una política destinada a generar empleo, madera e inversiones. Durante décadas cumplieron una función productiva importante.

El conflicto aparece cuando abandonan las plantaciones, se reproducen por sus propios medios y avanzan sobre ambientes naturales. En ese momento pueden comportarse como una especie exótica invasora.

Más de medio siglo después del auge forestal, la Patagonia enfrenta un desafío inesperado: mantener una actividad económica valiosa sin permitir que las semillas continúen transformando ecosistemas únicos.

Los árboles que alguna vez fueron plantados como una promesa de progreso ya no permanecen alineados detrás de los alambrados. Ahora avanzan solos, empujados por el viento, sobre un territorio que nunca estuvo preparado para recibirlos.

HistoriaPatagoniaÁrbol
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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