Iban a apagar un incendio, chocaron contra un colectivo y un auto y terminaron contra el paredón de una excárcel

Choque de una autobomba en Parque Patricios. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Una autobomba de los Bomberos de la Ciudad chocó contra un colectivo y un automóvil particular y terminó impactando contra el paredón de la cárcel de Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El accidente dejó siete bomberos heridos, seis de los cuales debieron ser trasladados a hospitales, mientras se dirigían a intervenir en un incendio en la calle Bulnes.

Choque de una autobomba en Parque Patricios. Video: Bomberos de la Ciudad.

Cómo fue el choque de la autobomba en Parque Patricios

Según el parte del operativo al que accedió Canal 26, el vehículo de emergencias colisionó con un colectivo y un automóvil antes de terminar contra el paredón del establecimiento penitenciario.

Como consecuencia del impacto, tres bomberos quedaron atrapados dentro de la autobomba, aunque pudieron ser liberados durante las tareas de rescate. En el lugar se desplegó un operativo de emergencia para asistir a los efectivos y asegurar la zona.

Un camión de Bomberos de la Ciudad chocó en Parque Patricios. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Cuál es el estado de los siete bomberos heridos y a qué hospitales fueron trasladados

Personal del SAME asistió a los siete bomberos lesionados, de los cuales seis necesitaron atención hospitalaria.

De acuerdo con el parte de emergencia, dos bomberos con politraumatismos fueron trasladados al Hospital Penna, mientras que otros cuatro fueron derivados al Hospital Argerich: dos con politraumatismos y dos con traumatismos de cráneo. Por su parte, el séptimo efectivo recibió asistencia médica en el lugar, sin que se informara su traslado a un centro de salud.

En el operativo participaron efectivos del GER Caballito, GER Saavedra, una dotación de la Estación Barracas y la Unidad Médica, además del personal sanitario.

Un camión de Bomberos de la Ciudad chocó en Parque Patricios. Foto: Bomberos de la Ciudad.

Según se confirmó, los efectivos involucrados pertenecen al Cuartel Parque Patricios II y se dirigían a intervenir en un incendio registrado sobre la calle Bulnes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información del operativo, el fuego ya había sido extinguido. El parte difundido no precisa las circunstancias que provocaron la colisión ni informa sobre posibles lesiones entre los ocupantes del colectivo y del automóvil particular.