comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1907, una familia transformó 23.700 hectáreas de caldenal en un coto de caza: 59 años después, se convirtió en un parque provincial

Pedro Luro y Arminda Roca levantaron una residencia de estilo europeo en medio del caldenal pampeano. El lugar, inicialmente reservado para la caza y las reuniones de la élite, terminó convertido en una de las áreas naturales más valiosas de La Pampa.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reserva Parque Luro en La Pampa
El parque se encuentra a 35 kilómetros de Santa Rosa Foto: Instagram @reservaparqueluro
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A unos 35 kilómetros de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional 35, existe un territorio donde la naturaleza y la historia argentina se encuentran. Actualmente se lo conoce como Reserva Provincial Parque Luro, pero a comienzos del siglo XX fue una extensa estancia perteneciente a una de las familias más poderosas de la época.

El origen de la propiedad se remonta a Ataliva Roca, quien recibió grandes extensiones de tierra en la región pampeana. Una parte de esos campos, alrededor de 23.700 hectáreas, quedó en manos de su hija Arminda Roca y de su esposo, el médico, empresario y político Pedro Olegario Luro.

La pareja llamó al establecimiento San Huberto, en referencia al santo europeo considerado protector de los cazadores. El nombre anticipaba el ambicioso proyecto que Luro planeaba desarrollar en medio del bosque de caldenes.

El primer coto de caza organizado de la Argentina

En 1907, Pedro Luro introdujo ejemplares de ciervo colorado y jabalí europeo. Su intención era reproducir en La Pampa las grandes jornadas de caza realizadas por la aristocracia del Viejo Continente.

Contenido Recomendado

En 1876, Argentina sancionó una ley para poblar el país:llegaron 6 millones de europeos y una de cada tres personas era extranjera

Inmigración europea

Hace 101 años, Argentina inauguró un hotel de lujo en plena Cordillera:un alud lo destruyó y hoy solo quedan sus ruinas

Hotel Puente del Inca

De esta manera surgió el primer coto de caza organizado de la Argentina. Con el paso de los años, los animales escaparon de los límites de la estancia y se expandieron por distintos sectores de la provincia.

Reserva Parque Luro en La Pampa
El Castillo, símbolo histórico del Parque Luro Foto: Instagram @reservaparqueluro

La decisión tuvo consecuencias duraderas. El ciervo colorado y el jabalí son actualmente considerados especies introducidas, debido a su capacidad para alterar la vegetación y competir con la fauna autóctona.

San Huberto también funcionaba como establecimiento agropecuario y forestal. Allí se cultivaban alimentos, se criaban animales y se explotaba la madera de caldén, que era transportada hasta la estación ferroviaria de Naicó para continuar su recorrido hacia Bahía Blanca.

El castillo construido en medio del caldenal

Sobre una colina cercana a una laguna, Pedro Luro mandó construir una residencia que pasó a ser conocida como El Castillo. El edificio presentaba características inspiradas en las construcciones centroeuropeas y estaba rodeado por un paisaje de caldenes, médanos y senderos.

La primera estructura fue realizada en madera, aunque posteriormente se incorporaron ampliaciones de ladrillo. Sus habitaciones recibieron a empresarios, dirigentes políticos y personalidades destacadas de principios del siglo XX.

Reserva Parque Luro en La Pampa
Pedro Luro creó allí el primer coto de caza organizado del país Foto: Instagram @reservaparqueluro

El castillo también fue escenario de reuniones relacionadas con la provincialización de La Pampa. Pedro Luro defendió la autonomía del entonces territorio nacional, pero murió en 1927, sin llegar a presenciar aquel cambio político.

La propiedad pasó a manos del Estado

En 1939, el establecimiento fue adquirido por Antonio Maura, quien reconstruyó sectores del parque de caza, reformó el edificio principal y utilizó las caballerizas para criar caballos de carrera y ponis de polo.

Después de su muerte, ocurrida en 1964, su hija decidió vender la propiedad al Gobierno de La Pampa. Finalmente, en 1966, el parque y su histórico castillo pasaron a manos provinciales.

Habían transcurrido 59 años desde la llegada de los primeros ciervos y jabalíes. El antiguo espacio privado comenzó entonces su transformación en un lugar abierto al público y dedicado a la protección ambiental.

En 1978 se delimitaron aproximadamente 7.600 hectáreas. Cerca de 1.600 fueron destinadas al turismo y la recreación, mientras que otras 6.000 quedaron reservadas para la conservación y la investigación científica.

De coto privado a reserva natural protegida

En 1996 se creó formalmente la Reserva Provincial Parque Luro, destinada a preservar el ecosistema del caldenal. Al año siguiente, el castillo fue declarado Monumento Histórico Nacional.

La reserva reúne tres ambientes característicos de La Pampa: el bosque de caldén, el salitral y el medanal. Allí viven pumas, zorros, ñandúes, reptiles, anfibios y más de 160 especies de aves.

Actualmente, El Castillo forma parte del Museo Complejo Parque Luro. En su interior se conservan muebles, carruajes y objetos personales que permiten reconstruir la vida de la familia Luro.

Más de un siglo después, el lugar conserva una transformación notable: las tierras creadas como símbolo de poder y exclusividad terminaron convertidas en un espacio destinado a proteger la naturaleza, la arquitectura y la memoria histórica de La Pampa.

HistoriaLa PampaParques Nacionales
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  2. En la década de 1970, Argentina plantó pinos para impulsar la industria maderera:hoy avanzan sin control sobre la Patagonia

    En la década de 1970, Argentina plantó pinos para impulsar la industria maderera: hoy avanzan sin control sobre la Patagonia

  3. En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín:11 años después, murió sin poder despedirse de él

    En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín: 11 años después, murió sin poder despedirse de él

  4. En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo:15 años después, murió como héroe de la Independencia

    En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo: 15 años después, murió como héroe de la Independencia

  5. En el siglo XIX, barcos extranjeros cazaron miles de lobos marinos para fabricar aceite:hoy sus poblaciones vuelven a crecer en Argentina

    En el siglo XIX, barcos extranjeros cazaron miles de lobos marinos para fabricar aceite: hoy sus poblaciones vuelven a crecer en Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

Mauricio Macri junto a Aryna Sabalenka

La reacción de Javier Milei tras la confirmación del viaje de León XIV a la Argentina:“Alegría enorme”

En la previa de su reunión de Gabinete, Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven” ante los jóvenes

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Economía

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

Plazo fijo en dólares:cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Turnos ANSES:cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Internacionales

Venezuela:la Unión Europea pide aprovechar el regreso de María Corina Machado para impulsar un diálogo que lleve a elecciones libres

Multitudinario regreso de Machado a Venezuela

Donald Trump insultó a Noruega por no recibir el Premio Nobel de la Paz:“País de mierd...”

Irán y los países del pacto de La Meca acordaron seguir dialogando sobre seguridad regional

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile:ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres