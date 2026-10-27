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Hace 6.500 años enterraron a un hombre con 990 objetos de oro que pesaban 1,5 kilos: los arqueólogos aún no saben quién era

Una excavación accidental en Bulgaria reveló uno de los conjuntos de oro trabajado más antiguos del mundo. Entre cientos de sepulturas, una destacó por la extraordinaria cantidad de piezas que acompañaban al difunto y por las pistas que dejó sobre el poder en la Europa prehistórica.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El Museo Arqueológico de Varna, en Bulgaria, conserva uno de los conjuntos de oro trabajado más antiguos del mundo, descubierto en una necrópolis prehistórica en 1972.
El Museo Arqueológico de Varna, en Bulgaria, conserva un tesoro de más de 6.500 años de antigüedad que revolucionó el conocimiento sobre las primeras sociedades europeas. Foto: Museo Arqueológico de Varna |VISIT.varna.bg.
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Durante miles de años, un hombre permaneció enterrado junto a una cantidad extraordinaria de objetos de oro. Nadie conocía su nombre ni el lugar que había ocupado en su comunidad. Pero cuando los arqueólogos descubrieron su tumba, encontraron una escena que cambiaría la manera de estudiar las primeras sociedades europeas.

El hallazgo ocurrió en Varna, una ciudad de Bulgaria situada a orillas del mar Negro. Allí apareció una antigua necrópolis con miles de objetos elaborados en oro, cobre, piedra y otros materiales. Entre todas las sepulturas, una sobresalía por encima del resto: la tumba número 43, donde un hombre había sido enterrado hace aproximadamente 6.500 años con 990 piezas de oro que pesaban alrededor de 1,5 kilos.

Lo más sorprendente no era únicamente la cantidad de metal precioso. En el mismo cementerio también había personas enterradas sin objetos de valor, una diferencia que abrió nuevos interrogantes sobre la organización social de aquella época.

La tumba del hombre de Varna con 990 objetos de oro de hace 6.500 años.
La tumba número 43 de Varna contenía los restos de un hombre enterrado con 990 objetos de oro que pesaban aproximadamente 1,5 kilos. Foto: Zde / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.

Un descubrimiento accidental en 1972 reveló más de 3.000 piezas de oro en Bulgaria

La historia comenzó en octubre de 1972, cuando un trabajador llamado Raycho Marinov realizaba tareas con una excavadora en una zona industrial de Varna.

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Durante los movimientos de tierra aparecieron objetos antiguos que llamaron la atención de los especialistas. Pronto quedó claro que no se trataba de un hallazgo aislado, sino de un enorme cementerio prehistórico.

Las excavaciones posteriores permitieron recuperar más de 3.000 piezas de oro, con un peso total superior a 6 kilos, además de herramientas de cobre, cuchillos de sílex, cerámicas y adornos confeccionados con conchas marinas.

Los estudios situaron el uso de la necrópolis durante la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo, miles de años antes de la aparición de muchas de las civilizaciones más conocidas de la Antigüedad. El conjunto es considerado una de las evidencias más antiguas y extraordinarias del trabajo del oro a gran escala.

La tumba 43: quién era el hombre enterrado con 990 objetos de oro y 1,5 kilos de metal precioso

Entre las sepulturas investigadas, la número 43 se convirtió en una de las más famosas. En su interior se encontraron los restos de un hombre adulto rodeado de collares, brazaletes, cuentas, adornos y otros objetos de oro. También había herramientas de cobre, cuchillos de piedra y elementos que los especialistas relacionan con símbolos de autoridad.

La tumba del hombre de Varna con 990 objetos de oro de hace 6.500 años.
Joyas, adornos y objetos ceremoniales acompañaban al hombre de Varna, cuya sepultura reveló importantes diferencias de riqueza y prestigio en la Europa prehistórica. Foto: Zde / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.

Una de las piezas más llamativas era un objeto ceremonial semejante a un cetro, que podría haber representado el poder de su propietario dentro de la comunidad.

La enorme cantidad de ofrendas llevó a los investigadores a considerar que aquel hombre pudo haber ocupado una posición social privilegiada.

Algunas interpretaciones lo presentan como un posible jefe o sacerdote. Sin embargo, su identidad y su función exacta siguen siendo desconocidas.

Lo que sí resulta excepcional es la concentración de oro: las 990 piezas recuperadas en una sola tumba pesaban aproximadamente una cuarta parte del oro encontrado en toda la necrópolis, según los valores generales publicados por el museo.

El misterio de las tumbas sin cuerpos: por qué también enterraban oro sin difuntos

La necrópolis de Varna esconde otro detalle todavía más intrigante. No todas las tumbas contenían restos humanos. Los arqueólogos encontraron sepulturas simbólicas, conocidas como cenotafios, donde se habían depositado objetos funerarios sin enterrar un cuerpo.

La tumba del hombre de Varna con 990 objetos de oro de hace 6.500 años.
La tumba del hombre de Varna con 990 objetos de oro de hace 6.500 años. Foto: Gabriele Burchielli / Wikimedia Commons — CC BY 2.0.

Algunas de estas tumbas vacías figuraban entre las más ricas del cementerio. Incluso aparecieron representaciones de rostros elaboradas con arcilla y decoradas con piezas de oro.

Su significado continúa siendo objeto de estudio. Podrían haber estado relacionadas con ceremonias religiosas, homenajes a personas ausentes u otras prácticas funerarias que todavía no se comprenden por completo.

El contraste entre estas sepulturas, la extraordinaria tumba 43 y otras prácticamente desprovistas de ofrendas sugiere que los habitantes de Varna no recibían el mismo tratamiento después de morir.

Un tesoro anterior a las grandes pirámides: qué reveló sobre las primeras sociedades de Europa

El descubrimiento modificó las ideas sobre la complejidad de las comunidades que vivieron en Europa durante la Edad del Cobre. Las piezas recuperadas muestran que sus habitantes dominaban técnicas sofisticadas para trabajar metales y mantenían vínculos de intercambio con otras regiones.

Pero el oro también tenía un significado que iba más allá de su valor material. Según el Museo Regional de Historia de Varna, estos objetos podían funcionar como símbolos sagrados y señales de prestigio social, en lugar de representar simplemente la riqueza privada de quienes los llevaban.

El Museo Arqueológico de Varna, en Bulgaria, conserva uno de los conjuntos de oro trabajado más antiguos del mundo, descubierto en una necrópolis prehistórica en 1972.
El Museo Arqueológico de Varna, en Bulgaria, conserva uno de los conjuntos de oro trabajado más antiguos del mundo, descubierto en una necrópolis prehistórica en 1972. Foto: Museo Arqueológico de Varna |VISIT.varna.bg.

Las investigaciones también encontraron diferencias en la cantidad y calidad de las ofrendas, una evidencia importante para estudiar los primeros procesos de jerarquización social.

Hoy, parte de los objetos puede contemplarse en el Museo Arqueológico de Varna, donde la disposición de la tumba 43 permite observar cómo fueron encontrados los restos y sus adornos.

Más de seis milenios después, el nombre de aquel hombre continúa siendo un misterio. Pero las 990 piezas de oro que lo acompañaron hasta su sepultura siguen contando una historia sobre el poder, las creencias y las desigualdades de una sociedad que existió mucho antes de las grandes pirámides de Egipto.

ArqueologíaDescubrimientoTumbaBulgariaHistoria
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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