comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo: 15 años después, murió como héroe de la Independencia

Martín Miguel de Güemes participó de una de las acciones más insólitas de las Invasiones Inglesas antes de convertirse en el gran defensor del norte argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Güemes
Una carga a caballo sobre el río Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de dirigir a los gauchos que resistieron el avance realista, Martín Miguel de Güemes participó de una hazaña difícil de imaginar: la captura de un barco británico mediante una carga de caballería.

El episodio ocurrió el 12 de agosto de 1806, durante la reconquista de Buenos Aires. Güemes tenía solamente 21 años y todavía estaba lejos de convertirse en una de las figuras fundamentales de la Independencia argentina.

La embarcación involucrada era la Justine, un buque mercante armado al servicio de los británicos. Una repentina bajante del Río de la Plata la dejó varada cerca de la costa y expuesta frente a las fuerzas que intentaban recuperar la ciudad.

La carga de caballería que avanzó sobre el Río de la Plata

Durante la Primera Invasión Inglesa, la Justine utilizaba sus cañones para atacar a las tropas que avanzaban sobre Buenos Aires. Según las reconstrucciones históricas, contaba con 26 cañones y una numerosa tripulación.

Contenido Recomendado

Una maestra cruzó el océano para llegar a la Argentina en 1869:29 años después, 65 docentes habían cambiado la educación

Maestras de Sarmiento

En 1992, un alga asiática apareció en un puerto argentino:hoy invade 1.800 kilómetros de costa y llegó hasta Mar del Plata

Plantas

La bajante del río abrió una oportunidad inesperada. El barco había perdido movilidad y podía ser alcanzado desde la costa. Fue entonces cuando Güemes avanzó con un grupo de jinetes montados, cuyos caballos ingresaron al agua hasta aproximarse a la embarcación.

Güemes
Güemes durante las Invasiones Inglesas Foto: Argentina.gob.ar.

La maniobra terminó con la captura de la nave y pasó a la historia como un acontecimiento excepcional: una fuerza de caballería había conseguido tomar un barco.

El joven militar demostró una capacidad que volvería a distinguirlo años después: observar el terreno, aprovechar sus características y sorprender a un enemigo mejor equipado.

El desconocido bautismo de fuego de Güemes

La figura de Güemes suele relacionarse con Salta, los gauchos y la defensa de la frontera norte. Sin embargo, una de sus primeras acciones militares importantes ocurrió en Buenos Aires, varios años antes de la Revolución de Mayo.

El salteño había comenzado su carrera militar durante la adolescencia. Su participación en la captura de la Justine anticipó el tipo de estrategia que luego aplicaría en quebradas, caminos y montañas.

Güemes
La captura de la Justine en 1806 Foto: Facebook / Historias Perdidas y Encontradas de Bs.As y Argentina

En lugar de enfrentarse directamente con ejércitos superiores, sus hombres atacaban suministros, interrumpían comunicaciones y dificultaban el traslado de las fuerzas enemigas.

De capturar un barco a convertirse en gobernador de Salta

Después de la Revolución de Mayo, Güemes participó en las campañas del Ejército del Norte. También intervino en la Batalla de Suipacha, una de las primeras victorias de las fuerzas revolucionarias.

El retrato más difundido de Güemes Foto: Wikipedia

El 6 de mayo de 1815 fue elegido gobernador de Salta. Desde allí organizó la resistencia conocida como la Guerra Gaucha, integrada por milicias que dominaban los senderos, pasos y zonas rurales del norte.

Su estrategia fue fundamental para contener los avances realistas procedentes del Alto Perú. Al mismo tiempo, permitió que José de San Martín desarrollara su campaña por Chile y Perú sin que la retaguardia quedara completamente desprotegida.

La muerte de Güemes, 15 años después de aquella hazaña

En junio de 1821, Güemes fue herido de bala durante una incursión realista en Salta. Aunque consiguió escapar de la ciudad, la herida resultó mortal.

Falleció el 17 de junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta. Tenía apenas 36 años.

Habían transcurrido menos de 15 años desde aquella jornada en la que entró al Río de la Plata con un grupo de jinetes. Antes de convertirse en gobernador y conductor de la Guerra Gaucha, Martín Miguel de Güemes fue el joven que participó de una de las cargas de caballería más insólitas de la historia argentina.

HistoriaMartín Miguel de GüemesPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  2. En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín:11 años después, murió sin poder despedirse de él

    En 1812, una joven de 14 años se casó con José de San Martín: 11 años después, murió sin poder despedirse de él

  3. En 1834, Rivadavia trajo abejas europeas para impulsar una nueva industria:el viaje terminó en el exilio y las colmenas nunca llegaron a Buenos Aires

    En 1834, Rivadavia trajo abejas europeas para impulsar una nueva industria: el viaje terminó en el exilio y las colmenas nunca llegaron a Buenos Aires

  4. En el siglo XIX, barcos extranjeros cazaron miles de lobos marinos para fabricar aceite:hoy sus poblaciones vuelven a crecer en Argentina

    En el siglo XIX, barcos extranjeros cazaron miles de lobos marinos para fabricar aceite: hoy sus poblaciones vuelven a crecer en Argentina

  5. Supera los 210 años, mide 1,62 metros y fue creada por Manuel Belgrano:cómo es la bandera histórica que Jujuy custodia como un tesoro

    Supera los 210 años, mide 1,62 metros y fue creada por Manuel Belgrano: cómo es la bandera histórica que Jujuy custodia como un tesoro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En la previa de su reunión de Gabinete, Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven” ante los jóvenes

El presidente Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Economía

Turnos ANSES:cómo conseguir atención presencial en una oficina y qué llevar para no perder la cita

Oficinas de ANSES

Aumentos de hasta $3.771.757 para la Policía Federal en noviembre 2026:cuánto gana cada rango con la última actualización

Efecto Lula en los mercados:las acciones argentinas caen hasta 11% en Wall Street

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre:qué jubilados deben estar atentos

Internacionales

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La Bolsa de Brasil reabrió con una caída superior al 16% y una fuerte devaluación del real

Operativo aéreo en Brasil:interceptaron un Cessna y el piloto lo prendió fuego antes de escapar

Lula ganó en Brasil, cambio político en Serbia, regreso de Machado a Venezuela y novedades en Europa:así comenzó la semana en materia internacional