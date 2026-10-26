En 1806, un joven de 21 años capturó un barco inglés a caballo: 15 años después, murió como héroe de la Independencia

Una carga a caballo sobre el río Foto: Argentina.gob.ar.

Mucho antes de dirigir a los gauchos que resistieron el avance realista, Martín Miguel de Güemes participó de una hazaña difícil de imaginar: la captura de un barco británico mediante una carga de caballería.

El episodio ocurrió el 12 de agosto de 1806, durante la reconquista de Buenos Aires. Güemes tenía solamente 21 años y todavía estaba lejos de convertirse en una de las figuras fundamentales de la Independencia argentina.

La embarcación involucrada era la Justine, un buque mercante armado al servicio de los británicos. Una repentina bajante del Río de la Plata la dejó varada cerca de la costa y expuesta frente a las fuerzas que intentaban recuperar la ciudad.

La carga de caballería que avanzó sobre el Río de la Plata

Durante la Primera Invasión Inglesa, la Justine utilizaba sus cañones para atacar a las tropas que avanzaban sobre Buenos Aires. Según las reconstrucciones históricas, contaba con 26 cañones y una numerosa tripulación.

La bajante del río abrió una oportunidad inesperada. El barco había perdido movilidad y podía ser alcanzado desde la costa. Fue entonces cuando Güemes avanzó con un grupo de jinetes montados, cuyos caballos ingresaron al agua hasta aproximarse a la embarcación.

Güemes durante las Invasiones Inglesas Foto: Argentina.gob.ar.

La maniobra terminó con la captura de la nave y pasó a la historia como un acontecimiento excepcional: una fuerza de caballería había conseguido tomar un barco.

El joven militar demostró una capacidad que volvería a distinguirlo años después: observar el terreno, aprovechar sus características y sorprender a un enemigo mejor equipado.

El desconocido bautismo de fuego de Güemes

La figura de Güemes suele relacionarse con Salta, los gauchos y la defensa de la frontera norte. Sin embargo, una de sus primeras acciones militares importantes ocurrió en Buenos Aires, varios años antes de la Revolución de Mayo.

El salteño había comenzado su carrera militar durante la adolescencia. Su participación en la captura de la Justine anticipó el tipo de estrategia que luego aplicaría en quebradas, caminos y montañas.

La captura de la Justine en 1806 Foto: Facebook / Historias Perdidas y Encontradas de Bs.As y Argentina

En lugar de enfrentarse directamente con ejércitos superiores, sus hombres atacaban suministros, interrumpían comunicaciones y dificultaban el traslado de las fuerzas enemigas.

De capturar un barco a convertirse en gobernador de Salta

Después de la Revolución de Mayo, Güemes participó en las campañas del Ejército del Norte. También intervino en la Batalla de Suipacha, una de las primeras victorias de las fuerzas revolucionarias.

El retrato más difundido de Güemes Foto: Wikipedia

El 6 de mayo de 1815 fue elegido gobernador de Salta. Desde allí organizó la resistencia conocida como la Guerra Gaucha, integrada por milicias que dominaban los senderos, pasos y zonas rurales del norte.

Su estrategia fue fundamental para contener los avances realistas procedentes del Alto Perú. Al mismo tiempo, permitió que José de San Martín desarrollara su campaña por Chile y Perú sin que la retaguardia quedara completamente desprotegida.

La muerte de Güemes, 15 años después de aquella hazaña

En junio de 1821, Güemes fue herido de bala durante una incursión realista en Salta. Aunque consiguió escapar de la ciudad, la herida resultó mortal.

Falleció el 17 de junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta. Tenía apenas 36 años.

Habían transcurrido menos de 15 años desde aquella jornada en la que entró al Río de la Plata con un grupo de jinetes. Antes de convertirse en gobernador y conductor de la Guerra Gaucha, Martín Miguel de Güemes fue el joven que participó de una de las cargas de caballería más insólitas de la historia argentina.