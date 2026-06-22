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Argentina vs. Austria EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Austria válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Dallas de Arlington.

Argentina vs Austria por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

40´ Tarjeta amarilla para Austria

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Stefan Posch.

38´ Gooool de Argentina

Lionel Messi marca para Argentina con asistencia de Facundo Medina.

31´ ¡Argentina se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lionel Messi fue bloqueado por David Alaba.

30´ ¡Tiro desviado de Austria!

Disparo de Paul Wanner y el remate se va afuera.

29´ Saque de arco para Argentina

Desde el fondo la pone en juego Lisandro Martínez.

28´ Córner para Austria

Ejecuta el tiro de esquina Marcel Sabitzer.

22´ Córner para Austria

Ejecuta el tiro de esquina Marcel Sabitzer.

22´ ¡Austria se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcel Sabitzer fue bloqueado por Cristian Romero.

16´ Saque de arco para Argentina

Desde el fondo la pone en juego Lisandro Martínez.

14´ ¡Austria se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcel Sabitzer fue bloqueado por Alexis Mac Allister.

8´ Saque de arco para Austria

Desde el fondo la pone en juego Alexander Schlager.

8´ Penal errado

Lionel Messi desperdicia la oportunidad de anotar desde los 12 pasos.

6´ Penal para Argentina

El árbitro marca falta de Stefan Posch y cobra la pena máxima a favor de Argentina

1´ Fuera de juego en Argentina

Posición adelantada de Thiago Almada.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Argentina y Austria por el Mundial 2026 será arbitrado por Amin Mohamed Omar.

Formación confirmada de Argentina

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (6) Lisandro Martínez
  • (25) Facundo Medina
  • (26) Nahuel Molina
  • (13) Cristian Romero
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (24) Enzo Fernández
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (16) Thiago Almada
  • (22) Lautaro Martínez
  • (10) Lionel Messi

Suplentes

  • (1) Juan Musso
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (2) Marcos Senesi
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (8) Valentín Barco
  • (15) Nicolás González
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (14) Exequiel Palacios
  • (5) Leandro Paredes
  • (9) Julián Álvarez
  • (21) José Manuel López
  • (18) Nicolás Paz
  • (17) Giuliano Simeone

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación confirmada de Austria

Titulares

  • (1) Alexander Schlager
  • (8) David Alaba
  • (3) Kevin Danso
  • (5) Stefan Posch
  • (20) Konrad Laimer
  • (9) Marcel Sabitzer
  • (4) Xaver Schlager
  • (18) Romano Schmid
  • (6) Nicolas Seiwald
  • (24) Paul Wanner
  • (11) Michael Gregoritsch

Suplentes

  • (13) Patrick Pentz
  • (12) Florian Wiegele
  • (2) David Affengruber
  • (23) Marco Friedl
  • (15) Philipp Lienhart
  • (16) Phillipp Mwene
  • (25) Michael Svoboda
  • (17) Carney Chukwuemeka
  • (10) Florian Grillitsch
  • (19) Dejan Ljubicic
  • (22) Alexander Prass
  • (26) Alessandro Schöpf
  • (21) Patrick Wimmer
  • (7) Marko Arnautovic
  • (14) Sasa Kalajdzic

Entrenador: Ralf Rangnick

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentina y Austria?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentina recibe a Austria en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

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Selección ArgentinaSelección AustriaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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