Argentina vs. Austria EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Argentina vs Austria por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
40´ Tarjeta amarilla para Austria
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Stefan Posch.
38´ Gooool de Argentina
Lionel Messi marca para Argentina con asistencia de Facundo Medina.
Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Con su tanto ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, el capitán de la Selección Argentina superó al alemán con 17 goles en 28 partidos. Qué otras marcas puede romper.
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Las redes sociales se inundaron de humor, donde los hinchas argentinos convirtieron el encuentro de la “Albiceleste” en un festival de memes que mezcla ansiedad, confianza y mucha ironía.
31´ ¡Argentina se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lionel Messi fue bloqueado por David Alaba.
30´ ¡Tiro desviado de Austria!
Disparo de Paul Wanner y el remate se va afuera.
29´ Saque de arco para Argentina
Desde el fondo la pone en juego Lisandro Martínez.
28´ Córner para Austria
Ejecuta el tiro de esquina Marcel Sabitzer.
Por qué un jugador de Austria usa máscara contra Argentina:quién es y qué le pasó a Stefan Posch
El seleccionado de Ralf Rangnick encendió las alarmas a pocos días del cruce con la “Albiceleste” al anunciar que el lateral derecho sufrió una grave lesión.
22´ Córner para Austria
Ejecuta el tiro de esquina Marcel Sabitzer.
22´ ¡Austria se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcel Sabitzer fue bloqueado por Cristian Romero.
16´ Saque de arco para Argentina
Desde el fondo la pone en juego Lisandro Martínez.
14´ ¡Austria se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcel Sabitzer fue bloqueado por Alexis Mac Allister.
8´ Saque de arco para Austria
Desde el fondo la pone en juego Alexander Schlager.
8´ Penal errado
Lionel Messi desperdicia la oportunidad de anotar desde los 12 pasos.
6´ Penal para Argentina
El árbitro marca falta de Stefan Posch y cobra la pena máxima a favor de Argentina
1´ Fuera de juego en Argentina
Posición adelantada de Thiago Almada.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentina y Austria por el Mundial 2026 será arbitrado por Amin Mohamed Omar.
Formación confirmada de Argentina
Titulares
- (23) Emiliano Martínez
- (6) Lisandro Martínez
- (25) Facundo Medina
- (26) Nahuel Molina
- (13) Cristian Romero
- (7) Rodrigo De Paul
- (24) Enzo Fernández
- (20) Alexis Mac Allister
- (16) Thiago Almada
- (22) Lautaro Martínez
- (10) Lionel Messi
Suplentes
- (1) Juan Musso
- (12) Gerónimo Rulli
- (4) Gonzalo Montiel
- (19) Nicolás Otamendi
- (2) Marcos Senesi
- (3) Nicolás Tagliafico
- (8) Valentín Barco
- (15) Nicolás González
- (11) Giovani Lo Celso
- (14) Exequiel Palacios
- (5) Leandro Paredes
- (9) Julián Álvarez
- (21) José Manuel López
- (18) Nicolás Paz
- (17) Giuliano Simeone
Entrenador: Lionel Scaloni
Formación confirmada de Austria
Titulares
- (1) Alexander Schlager
- (8) David Alaba
- (3) Kevin Danso
- (5) Stefan Posch
- (20) Konrad Laimer
- (9) Marcel Sabitzer
- (4) Xaver Schlager
- (18) Romano Schmid
- (6) Nicolas Seiwald
- (24) Paul Wanner
- (11) Michael Gregoritsch
Suplentes
- (13) Patrick Pentz
- (12) Florian Wiegele
- (2) David Affengruber
- (23) Marco Friedl
- (15) Philipp Lienhart
- (16) Phillipp Mwene
- (25) Michael Svoboda
- (17) Carney Chukwuemeka
- (10) Florian Grillitsch
- (19) Dejan Ljubicic
- (22) Alexander Prass
- (26) Alessandro Schöpf
- (21) Patrick Wimmer
- (7) Marko Arnautovic
- (14) Sasa Kalajdzic
Entrenador: Ralf Rangnick
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentina y Austria?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentina recibe a Austria en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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