Por qué India es un eje estratégico para Estados Unidos y Rusia en el juego contra China

Joe Biden junto al primer ministro indio Narendra Modi. Foto: Reuters.

En el complejo escenario de la geopolítica global, pocos países desempeñan un papel tan crucial como la India. Este gigante asiático no solo es un actor clave en la economía mundial y la política regional, sino que también es el punto de convergencia de dos de los supuestos rivales globales: Estados Unidos y Rusia. A pesar de sus diferencias y competencias, ambos países han encontrado en India un pivote geopolítico de especial interés para contrarrestar y equilibrar a China en su intento de hegemonía continental.

China cerca a la India, que busca apoyo en Rusia y EEUU

India y China, las dos naciones más pobladas del mundo, comparten una frontera extensa y disputada, con múltiples enfrentamientos, siendo el más reciente el conflicto en el valle de Galwan en 2020.

Inversiones chinas en puertos e infraestructura alrededor de India sobre el Índico. Imagen: Wikipedia.

Inversiones chinas en puertos e infraestructura alrededor de India sobre el Índico. Imagen: Wikipedia.

Esta tensión ha aumentado en los últimos años debido a varios factores geopolíticos, económicos y estratégicos: por ejemplo, Beijing ha logrado cercar a la India mediante una combinación de diplomacia, atrayendo a países que limitan con India (como Bangladesh, Myanmar, Pakistán y Sri Lanka) y con la creación de una serie de puertos en puntos estratégicos en el Mar Arábigo, el mar de Laquedivas y el Golfo de Bengala. Esta estrategia, conocida como el “collar de perlas” chino, permite al gobierno de Xi Jinping controlar las rutas comerciales hacia el Mar Rojo y África.





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Ante esto, ¿cuál ha sido la respuesta de la India? Buscar reforzar su seguridad con apoyo tanto norteamericano como ruso.

Hay un milenario manual indio de política exterior perteneciente a la antigua dinastía Maurya llamado el Arthashastra o “el libro del Estado”. En él se detalla que un país que linde con las fronteras locales debe de ser considerado un enemigo, mientras que aquellos países que linden con tu rival deben de ser tomados como un amigo. Esta máxima parece aplicarse en este contexto actual. Ante la amenaza que supone la rivalidad china, la India ha buscado fortalecerse y tanto los rusos como los norteamericanos parecen estar interesados en que los indios sean un contrapeso fuerte de los chinos. ¿Por qué exactamente?

Los motivos de EEUU y Rusia para acercarse a la India

Washington considera vital que India actúe como un equilibrador de la región, de manera similar a cómo China fue utilizada contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Para lograr esto, el gobierno de Joe Biden han intensificado sus lazos con Nueva Delhi a través del fortalecimiento de la cooperación militar. Ambos países han llevado a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos en el marco del QUAD (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, que también incluye a Australia y Japón). Además, Estados Unidos ha facilitado la transferencia de tecnología avanzada a la India.

Rusia, por su parte, enfrenta su propio desafío en la creciente influencia de China sobre los países de Asia Central, una región que históricamente estuvo bajo la egida de la antigua Unión Soviética. La mayoría de estos países forma parte de la Unión Euroasiática y la expansión de la influencia china allí amenaza con desestabilizar los esfuerzos rusos por mantener su liderazgo. En este contexto, la India se ha convertido en un importante socio estratégico para contrarrestar la hegemonía china. Moscú ha fortalecido sus vínculos con Nueva Delhi, convirtiéndose en el mayor proveedor de armamentos para el ejército indio (aproximadamente el 70% del arsenal militar de India está compuesto por armas rusas).

India, donde Estados Unidos y Rusia convergen

Es destacable observar cómo, ante la potencial amenaza del crecimiento chino, Estados Unidos pasa por alto sancionar a India por sus compras de armamento ruso. Al mismo tiempo, Putin se abstiene de criticar al primer ministro indio Narendra Modi por aceptar tecnología y cooperación militar norteamericana, algo que podría considerarse una afrenta directa a los intereses rusos en otros contextos.

Este comportamiento pone de manifiesto que, en la arena internacional, los intereses estratégicos pueden prevalecer sobre las diferencias políticas y las cuestiones ideológicas. La necesidad de contrarrestar la influencia de China ha llevado a Estados Unidos y Rusia a priorizar sus relaciones con India, demostrando que la pragmática valoración de las oportunidades es lo que se impone ante una amenaza común.