Un “tiburón gigante” mató a un surfista en plena playa de Australia

El fallecido tenía 57 años y era un “surfista experimentado”. Pese a los trabajos de los rescatistas, el hombre murió en el lugar del acto.

Muerte de surfista tras ataque de un tiburón gigante en Australia. Foto: EFE

Un surfista murió tras ser atacado por un “tiburón gigante” en una playa del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía de Australia.

Los servicios de emergencia llegaron tras el pedide de ayuda y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en “el lugar del ataque”, señala el comunicado.

Según la cadena de televisión australiana ABC, el fallecido tenía 57 años, era un “surfista experimentado” y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo.

Tiburón blanco. Foto: Unsplash

La cadena señala que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo.

Los agentes cerraron la playa e investigan qué tipo de tiburón es responsable del ataque, para lo que se ayudan de dos partes de la tabla de surf que han sido recuperadas del agua.

Los escualos -especialmente el gran tiburón blanco- al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

Tiburón blanco. Foto: Unsplash

El mes pasado las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.