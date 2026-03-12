Río Negro: registran más de 100 tiburones bacota cerca de la orilla Foto: Captura

Las costas de Rio Negro se convirtieron en un atractivo para la comunidad científica, ya que se registraron más de 100 tiburones bacota nadando cerca de la orilla del Golfo San Matías. Este sorprendente hallazgo fue captado por un drone, donde se puede observar la concentración de esta inusual especie en aguas del Atlántico.

El video fue subido a TikTok por el especialista en drones y medioambiente, Maximiliano Facundo Cartes Salas, quien detectó una agrupación masiva de ejemplares. Según los datos difundidos por investigadores, cada sombra visible en las imágenes corresponde a tiburones de entre 2,5 y 3 metros de largo y un peso aproximado de 80 a 100 kilogramos.

Río Negro: registran más de 100 tiburones bacota cerca de la orilla Foto: Captura

Las imágenes fueron analizadas por científicos del Grupo CONDROS y del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS), que destacaron la importancia del hallazgo para comprender mejor el comportamiento de esta especie en la región.

El video fue enviado a las instituciones científicas y de biología marina para su análisis y, según contó la bióloga marina Florencia Fernández, investigadora del Grupo CONDROS, el descubrimiento se conoció inicialmente gracias a una colega que realizaba un censo aéreo de mamíferos marinos.

Para intentar proteger a la especie y evitar el contacto con humanos o la pesca clandestina, las autoridades provinciales decidieron no revelar las coordenadas exacta del lugar donde se produjo el registro.

Río Negro: registran más de 100 tiburones bacota cerca de la orilla. Fuente @maximilianofcartes

Qué se sabe del tiburón bacota

El tiburón bacota, conocido científicamente como Carcharhinus brachyurus, es una especie que habita en aguas templadas y puede alcanzar varios metros de longitud.

A pesar de su tamaño, los investigadores aclaran que no representa un peligro para las personas. De hecho, según los especialistas, no existen registros de ataques de esta especie a humanos en toda la historia del territorio argentino.

Preocupación por la conservación de la especie

Una de las principales preocupaciones de los expertos, es que el impacto de la actividad humana podría ser perjudicial para la especie, ya que cumplen un rol clave en el ecosistema marino, ya que ayuda a regular las poblaciones de otros peces y mantener el equilibrio de la cadena alimenticia.

En este sentido, Cartes Salas remarcó la importancia de preservar el entorno donde se detectó la agrupación: “Proteger este santuario natural es nuestra prioridad absoluta”, señaló.

En este sentido, la científica insistió a los medios locales en reforzar las medidas de conservación y respetar el entorno natural, para garantizar la supervivencia de una especie clave en la biodiversidad marina del país.