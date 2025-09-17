El papa León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y expresó su “profunda solidaridad” al pueblo palestino

Audiencia del papa León XIV en el Vaticano. Foto: Reuters (Remo Casilli)

El papa León XIV expresó este miércoles su “profunda solidaridad” al pueblo palestino en Gaza “que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

“Ante el Señor omnipotente que dijo: ‘No matarás’ y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida”, manifestó León XIV.

En esta línea, el santo pontífice renovó su llamamiento para que se produzca “un alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario”.

Por otro lado, pidió que los fieles se unan en oración para que “pronto llegue la paz y la justicia” al enclave palestino, un territorio azotado por Israel y Hamás desde el 7 de octubre de 2023.

La comunicación de León XIV con el sacerdote argentino Gabriel Romanelli

El pontífice estadounidense, quien también tiene pasaporte peruano, había llamado al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó este martes Israel.

Romanelli confirmó al papa que “la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se refugiaron allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo agua y comida, manteniendo abierta la farmacia interna”.

Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica en la Franja de Gaza Foto: REUTERS

“También, se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto”, informó el sacerdote argentino a León XIV.

Frente a dicha situación, el papa expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, detalló la oficina de prensa del Vaticano.