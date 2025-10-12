Donald Trump aseguró que la guerra entre Israel y Hamás “terminó” tras la incertidumbre planteada por Benjamín Netanyahu

Antes de emprender vuelo hacia Medio Oriente, el mandatario hizo esta declaración tras un polémico comentario del primer ministro israelí, quien sugería que las operaciones militares no habían terminado por completo en Gaza.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evelyn Hockstein)

Desde el Air Force One y de camino a Tel Aviv, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que la guerra entre Israel y Hamás “terminó”.

“La guerra terminó. La guerra terminó, ¿lo entienden?“, aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial, poco después de partir de Washington para su viaje a Medio Oriente.

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

Trump, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), también dijo que cree que el alto el fuego en la Franja de Gaza se mantendrá.

En este sentido, el republicano remarcó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está “cansada” del conflicto.

Durante una larga rueda de prensa con los medios desde el avión presidencial, el mandatario expresó que ahora las dos partes del conflicto “están felices”.

“Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calles. Y es un momento que no creo que se vuelva a ver”, sentenció el mandatario.

El acuerdo contempla la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, liberación de rehenes y retirada parcial de tropas israelíes de Gaza, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

Donald Trump viajará a Medio Oriente para reunirse con el presidente de Egipto. Foto: Reuters (Evelyn Hockstein)

Por otro lado, Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países.

La denominada “Cumbre de Wilton Park” reunirá a “una coalición de representantes de empresas, la sociedad civil y los gobiernos” de socios internacionales para “convocar esfuerzos cruciales de planificación y coordinación para la Gaza de la posguerra”.

El “papel clave” de Reino Unido en la reconstrucción de Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, dirá este lunes durante la cumbre en Egipto para la firma del plan de paz para Gaza que el Reino Unido espera tener un “papel principal” en la siguiente fase de la iniciativa, según adelantó este domingo un comunicado difundido por ‘Downing Street’.

“Hoy es la primera y más crucial fase para poner fin a esta guerra y ahora debemos cumplir la segunda fase en su totalidad”, comentará el mandatario británico, de acuerdo con la nota emitida por su oficina.

Keir Starmer y Donald Trump. Foto: Reuters (Brian Snyder)

Y agregará: “El Reino Unido apoyará la siguiente etapa de las conversaciones para garantizar la plena implementación del plan de paz, de modo que las personas de ambos lados puedan reconstruir sus vidas con seguridad”.

Starmer anunciará asimismo un paquete de ayuda de 20 millones de libras (casi 23 millones de euros) distribuida a través de UNICEF y otras entidades humanitarias, para “garantizar que los servicios de agua, saneamiento e higiene lleguen a decenas de miles de civiles en toda Gaza”, recoge la nota.