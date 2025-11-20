Brasil disparó contra una narcoavioneta de Venezuela que ingresó sin autorización en el espacio aéreo brasileño

A pesar del cuestionamiento del presidente brasileño, Lula Da Silva, al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, se detuvo una avioneta que ingresó “sin plan de vuelo y sin contactar a las agencias de control de tránsito aéreo”.

La narcoavioneta venezolana interceptada por Brasil. Foto: Fuerza Aérea Brasileña

Aunque el Gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico, luego de reunirse con Donald Trump en Malasia para buscar un acuerdo que permita eliminar sanciones y reducir aranceles, el país sudamericano prefirió cooperar con Washington. El ejemplo más claro se encuentra en el episodio que incluyó disparos contra una narcoavioneta venezolana que ingresó sin autorización en el espacio aéreo de Brasil.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó un avión pequeño “sospechoso de tráfico de drogas” procedente de Venezuela mientras sobrevolaba la tierra indígena de los yanomami, la más grande del país, en la Amazonía.

La aeronave ligera ingresó al espacio aéreo brasileño “sin plan de vuelo” y “sin haber entrado en contacto con los órganos de control del tráfico aéreo”, por lo que Brasil decidió efectuar disparos de disuasión.

La tierra indígena Yanomami, situada entre los estados de Amazonas y Roraima, alberga a cerca de 30.000 indígenas y es una de las regiones más castigadas por la minería ilegal, que suele utilizar pistas aéreas clandestinas para transportar las piedras preciosas obtenidas ilegalmente.

La minería ilegal contamina ríos por el uso de mercurio, destruye la selva amazónica y en los últimos años causó decenas de muertes de indígenas yanomamis como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, impulsó, poco después de regresar al poder, en enero de 2023, una enorme operación para expulsar a los buscadores de oro de esa región.

Sin embargo, pese al vasto operativo, que incluyó el cierre temporal del espacio aéreo y la movilización de militares para expulsar a los invasores, la minería ilegal continuó en algunos puntos de la reserva indígena, aunque de forma menos intensa.

El paso a paso de la operación que terminó con una avioneta de Venezuela prendida fuego en Brasil

Las autoridades brasileñas encuadraron al aparato como “sospechoso de tráfico de drogas”. Acto seguido, dos cazas A-29 Súper Tucano de la Aeronáutica se acercaron a la zona para averiguar la identidad del pequeño avión y vigilar sus movimientos.

Posteriormente, exigieron al piloto aterrizar en un aeródromo próximo, pero, ante “la falta de colaboración”, efectuaron disparos de disuasión.

Solo entonces, el piloto clandestino cambió su actitud “hostil” y aterrizó en una pista de tierra, en un área conocida como Surucucu, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y después huyó.

Un equipo de militares se trasladó al lugar para establecer un perímetro de seguridad, realizar las labores de pericia y, por último, prender fuego al aparato, que utilizaba una matrícula falsa.