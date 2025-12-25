Conmoción en México: 8 personas muertas y 19 heridas en la víspera de la Navidad

El siniestro ocurrió durante la noche de Nochebuena en una cañada de Zontecomatlán, al norte de Veracruz. Un autobús de pasajeros cayó por causas que aún se investigan y dejó ocho personas fallecidas y 19 heridas.

Así quedó el micro en Veracruz. Foto: Luis Manuel Lopez/REUTERS

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la noche de este miércoles 25 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena, que dejó un saldo de ocho muertos y 19 heridos en el estado de Veracruz, México. El siniestro se dio en una cañada de la localidad de Zontecomatlán, una zona de difícil acceso situada al norte del estado.

El detalle del accidente vial fatal en México

Según el comunicado difundido por Protección Civil de Veracruz durante la noche de este 24 de diciembre, el autobús de pasajeros se accidentó por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Personas asisten a los heridos. Foto: X/@JLMNoticias

“Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado ocho personas fallecidas”, informaron desde el organismo estatal. Además, precisaron que otras 19 personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud de las localidades cercanas de Chicontepec y Huayacocotla, donde reciben atención médica.

Varios equipos de emergencia, junto con personal de Protección Civil, además de policías y bomberos, debieron trabajar varias horas en el lugar del accidente para asistir a las víctimas y también realizar tareas de rescate, a causa de la complejidad del terreno.

La zona donde ocurrió el siniestro presenta caminos angostos y condiciones geográficas que dificultan las maniobras de auxilio, lo que obligó a desplegar un operativo especial.

Según informaron medios de la prensa mexicana, el autobús había partido desde la Ciudad de México y tenía como destino final la localidad de Chicontepec. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles oficiales sobre las posibles causas del accidente ni la identidad de las víctimas fatales, aunque las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso.

Imágenes del accidente fatal en México. Foto: @JLMNoticias

Los accidentes carreteros que involucran autobuses de pasajeros o vehículos de transporte de carga son frecuentes en México. En muchos casos, estos siniestros están relacionados con el exceso de velocidad, fallas mecánicas o las condiciones de las rutas. A finales de noviembre, un hecho similar ocurrió en el estado de Michoacán, donde un accidente de autobús provocó la muerte de 10 personas y dejó al menos 20 heridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad vial y a reforzar los controles en el transporte de pasajeros para prevenir nuevas tragedias en las rutas del país.