Crece la tensión: Donald Trump confirmó que EEUU atacó una “gran instalación” venezolana presuntamente ligada al narcotráfico

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el presidente estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada en el marco de su campaña contra una red de narcotráfico presuntamente liderada por Venezuela. De todas maneras, no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump en una entrevista a un pódcast de radio que fue levantada este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y, por el momento, su Administración no brindó más información. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se desarrolló en aguas internacionales del Caribe.

Preguntado este lunes por la prensa, Trump no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque. “Lo sé, pero no lo voy a decir”, dijo en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjanmín Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“ “Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

EE.UU. atacó un buque que “traficaba narcóticos” en el Mar Caribe y murieron los seis tripulantes Foto: X.com/SecWar

El presidente estadounidense informó sobre la destrucción de la planta en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de EEUU contra embarcaciones en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico de drogas liderada por el que Washington denomina el Cartel de los Soles, que estaría controlado por el Gobierno venezolano.

Crece la tensión

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, que implicó la destrucción de una treintena de embarcaciones y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

EEUU mantiene un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.