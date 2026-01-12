Argentino asesinado en Tulum, México. Foto: redes sociales.

Este lunes detuvieron a dos hombres sospechosos de estar involucrados en el crimen del argentino Jonatan Emanuel Minucci en Tulum, México, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Se trata de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, quienes serían miembros de una banda criminal de la zona y que estarían ligados al asesinato del peluquero de Santa Fe, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a lo informado por el fiscal Raciel López Salazar en conferencia de prensa, el crimen está relacionado con el narcomenudeo. “Ambos están acusados de los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Vesica Cenote Club. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo y tuvo como un saldo de un fallecido y dos lesionados por disputa entre dos grupos criminales”, indicó.

Detenidos por el crimen del peluquero en México. Foto: NA.

El fiscal explicó que las tres víctimas trabajaban como guardia de seguridad en dicho bar y que tras el accionar fueron trasladados al hospital del IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde falleció el argentino.

López Salazar sumó que en dicho lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros y que con el avance de la investigación se sabrá más información.

Quién era el peluquero argentino que iba a ser papá y fue asesinado en Tulum

El argentino de 37 años, llamado Jonatan Emanuel Minucci y oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue la víctima fatal de un brutal ataque armado en el exclusivo Vesica Cenote Club de Tulum, en la zona de Quintana Roo, México.

“Jona”, como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 buscando un futuro mejor. Peluquero de oficio, se había llevado sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en diversos rubros, desde plomero hasta personal de seguridad en bares.

Argentino asesinado en Tulum, México. Foto: redes sociales.

Su muerte generó un dolor profundo en su entorno, especialmente porque Jonatan estaba esperando su primer hijo; su pareja se encuentra actualmente embarazada.

Su familia en Santa Fe ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina.

Escalada de violencia en Tulum

El crimen del argentino no fue un hecho aislado. La jornada del viernes estuvo marcada por una serie de ataques que generaron pánico entre los turistas internacionales.

Festival Tehmplo: horas antes del crimen de Minucci, un hombre fue ejecutado a balazos durante un evento de electrónica donde se presentaba el DJ Solomun, provocando una estampida.

Colonia 2 de Octubre: testigos reportaron nuevos disparos en zonas aledañas, confirmando la inestabilidad que atraviesa el “Noveno Municipio” de Quintana Roo.

Argentino asesinado en Tulum.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación bajo la hipótesis de conflictos vinculados al narcomenudeo en la zona, aunque hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados por el asesinato del ciudadano argentino.